Tussendoortjes langs de Nutri-Score-meetlat

De schappen barsten van de tussendoortjes. Ze zijn vaak vezelrijk, zitten vol met granen en zonder toegevoegde suikers. Klinkt gezond, maar is dat ook echt zo? Nutri-Score helpt je bij het maken van een echt gezondere keuze.

Werkelijk gezond?

Tussendoortjes lijken op de verpakking vaak nogal verantwoord. Toch blijven het producten voor af en toe. Ze zijn namelijk niet erg gezond. Dat blijkt als we 50 tussendoortjes een Nutri-Score (pdf) geven.

Wat is Nutri-Score ? Nutri-Score is een voedselkeuzelogo. Het geeft met verkeerslichtkleuren (groen tot rood) en letters (A tot E) een oordeel over de voedingswaarde van een product. De Nutri-Score wordt berekend op basis van: suiker

zout

vet

eiwitten

vezels

calorieën fruit

groente

noten

peulvruchten

calorieën Lees alles over Nutri-Score

Gezonde keuze

Nog geen kwart van de tussendoortjes die we onderzochten scoort goed met een A of B. Dat maakt het lastiger om uit zo’n uitgebreid aanbod de gezondere producten te vinden. Je moet daarvoor elk etiket goed lezen.

Een gezond tussendoortje bevat bij voorkeur:

niet te veel calorieën

veel vezels

vitamines en mineralen

gezonde onverzadigde vetten in plaats van ongezonde verzadigde vetten

weinig suiker

weinig zout

Een product voldoet vaak al aan deze voorwaarden als het nauwelijks toevoegingen bevat naast (volkoren)granen, noten en/of fruit. Dat kun je in de ingrediëntenlijst controleren.

Minder gezonde keuze

Veel suiker

Veel tussendoortjes zitten bomvol suiker. Laat je niet misleiden door de toevoeging van honing of andere stiekeme suikers. Let ook op te veel gedroogd fruit. Dat bevat weliswaar vezels en mineralen, maar ook veel suiker. Ook (ingedikt) fruitsap is erg suikerrijk.

Veel (verzadigd) vet

Voor mueslirepen wordt de muesli geroosterd in olie. Zo’n reep bevat dan ook behoorlijk wat vet. En daarmee veel calorieën. Al gaat het bij olie wel grotendeels om gezonde onverzadigde vetten.

Minder gezonde verzadigde vetten kun je tegenkomen in producten met palmolie, chocolade of een 'yoghurt'-coating. De yoghurtlaag bestaat soms vooral uit suiker, cacaoboter en melkpoeder. Dat lijkt meer op witte chocolade. Niet bepaald gezond.

Zoek de verschillen

Goed Bezig

Bolletje is met de Goed Bezig Cranberry helemaal niet zo goed bezig. Waar de naturel-variant een B scoort, moet de variant met cranberry het doen met een D. Die laatste bevat namelijk flink wat meer suiker, verzadigd vet en zout.

Rijstwafels

Een rijstwafel zou een onschuldig product moeten zijn. Zo krijgen de Dunne Rijstwafels met rogge van Albert Heijn een Nutri-Score A. Maar de Rijstwafels Yoghurt van Zonnatura scoren een E. Een zakje van 3 wafels bevat bijna 4 suikerklontjes en 8 gram verzadigd vet.

Fruit-en-notenrepen

Ook uit fruit-en-notenrepen valt flink wat te kiezen. Maar de ene reep is de andere niet. De Nakd Berry Delight krijgt bijvoorbeeld een Nutri-Score B. Deze reep bestaat onder andere voor 100% uit fruit en noten. De Eat Natural Cashew & Blueberry komt niet verder dan een D. Het bevat veel meer verzadigd vet en minder fruit en noten.

Zo hebben we getest

We gaven 50 tussendoortjes een Nutri-Score op basis van de informatie op het etiket. De tussendoortjes zijn van A-merken en zijn verkrijgbaar in diverse supermarkten.

