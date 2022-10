Dit artikel is gebaseerd op de smaaktest duurzamere kaas uit de Consumentengids van oktober 2022.

Hoe duurzaam is kaas?

In elke kilo kaas gaat zo’n 10 liter melk. De impact voor het klimaat is flink: 1 kilo belegen kaas zorgt voor meer CO2-uitstoot dan 1 kilo kippen- of varkensvlees. Voor ‘gewone’ melkkoeien gelden weinig tot geen wettelijke regels over bijvoorbeeld leefruimte en hoe lang ze in de wei staan.

Nog een probleem is dat melkkoeien flink wat methaan produceren. En dat is een flink schadelijker broeikasgas dan CO2. Ammoniak (een stikstofverbinding) uit urine en mest draagt dan weer bij aan de schadelijke effecten van het neerslaan van stikstof.

Vegan alternatieven

Voor veel dierlijke producten is er een plantaardig en daarmee duurzamer alternatief. Denk aan plantaardige melk, yoghurt en vleesvervangers. Maar uit onze test van plantaardige kaas blijkt dat de smaak en voedingswaarden nog onder de maat zijn. Kaas helemaal afzweren is voor veel mensen lastig. Een duurzamer geproduceerde kaas is al een mooie stap voorwaarts.

Let op topkeurmerken

De Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal geeft informatie over zo’n 300 duurzaamheidskeurmerken en logo’s. De meest betrouwbare en ambitieuze duurzaamheidskeurmerken krijgen het label topkeurmerk. Ze letten daarbij steeds op dezelfde aspecten:

milieu, zowel klimaat als natuur

dier

mens (bij zuivel niet van toepassing)

controle

transparantie

Weidemelk zegt weinig

Weidemelk is waarschijnlijk het meest voorkomende keurmerk op zuivel. Maar het is geen topkeurmerk, want er worden geen eisen gesteld aan het milieu. Ook is de score voor dierenwelzijn matig. De eisen voor dierenwelzijn is hoger bij de topkeurmerken. Let dus liever op een topkeurmerk dan op het keurmerk Weidemelk.

