Kijk niet naar de kleur

Een donker stokbrood lijkt gezond, want je denkt dat je een bruin of volkoren stokbrood eet. Maar dat klopt niet altijd. Bakkers maken witbrood soms donker, bijvoorbeeld met geroosterd moutmeel of gekaramelliseerde suiker. Ook bruin en volkoren stokbrood maken ze soms ook extra donker. Dat maakt het nog verwarrender.

Wit, bruin of volkoren?

Het gaat dus niet om de kleur van het stokbrood, maar om de naam op de verpakking. Staat er: wit, bruin of volkoren? Supermarkten en bakkers zijn verplicht om dit te vermelden.

Volkoren is de gezondste keuze

Volkoren stokbrood is gemaakt van volkorenmeel. In dit meel is de hele graankorrel verwerkt en het bevat belangrijke voedingstoffen zoals vezels. Maar ook ijzer en B-vitamines. Niet voor niets is volkoren de gezondste keuze. Bruin stokbrood is vaak een mix van volkorenmeel en bloem.

Witbrood is gemaakt van bloem. Dat bevat alleen het binnenste gedeelte van de graankorrel. De meeste kiemen en zemelen zijn verwijderd. Daardoor bevat bloem weinig waardevolle voedingstoffen.

Wij onderzochten 13 donker uitziende stokbroden. We testen de broden op smaak, voedingswaarde en de juistheid en volledigheid van het etiket. In het artikel lees je ook welk donkere stokbroden eigenlijk witbrood zijn.

Hoe wij stokbrood testen

Een smaakpanel van 69 consumenten proeft 13 donkere stokbroden zonder te weten wat het merk is.

Het gebruik van volkorenmeel, bloem en de hoeveelheid vezels en zout bepaalt de voedingswaarde. De volledigheid en juistheid van het etiket telt ook mee.

Bijgekleurde stokbroden en stokbroden zonder vermelding of een foute vermelding krijgen aftrekpunten.