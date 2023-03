Gezondere vegaburgers: welke kies je?

Dit artikel is gebaseerd op het artikel Welke vegaburgers neem je? uit de Consumentengids van maart 2023.

Niet erg gezond

Vegaburgers bevatten gemiddeld een stuk minder zout en verzadigd vet dan hamburgers van rundvlees. En ze hebben niet de ongezonde effecten van rood en bewerkt vlees. Maar gezond kun je de meeste ook niet noemen. Want in veel burgers zit alsnog te veel zout. En soms ook te veel verzadigd vet. Een gezondere vegaburger bevat maximaal 1,13 gram zout en 2,5 gram verzadigd vet per 100 gram.

Volwaardige burgers

Vlees en andere dierlijke producten zijn grote bronnen van eiwit, ijzer en vitamine B12. Hoe minder dierlijke producten je eet, hoe belangrijker het is dat een vegaburger genoeg van die voedingsstoffen bevat. Dan heet het een volwaardige burger.

Kans op tekorten?

Eet je op sommige dagen vlees en op andere dagen niet (flexitarisch)? Dan krijg je genoeg voedingsstoffen binnen met het vlees dat je eet en met andere dierlijke producten. Je hoeft dan niet heel erg te letten op hoe volwaardig een burger is.

Eet je nooit vlees?

Eet je nooit vlees, maar wel andere dierlijke producten (vegetarisch)? Dan haal je je eiwit grotendeels uit plantaardige voedingsmiddelen. Het eiwit daarin is over het algemeen minder efficiënt voor je lichaam dan dierlijke eiwitten. Daarom heb je als vegetariër 20% meer eiwit nodig dan vleeseters. Ook is het dan belangrijk dat een vegaburger genoeg eiwit bevat. Dat is ongeveer 10 gram eiwit per 100 gram.

Voldoende eiwit

Eet je helemaal geen dierlijke producten (veganistisch)? Dan is het belangrijk dat een vegaburger genoeg eiwit bevat en verrijkt is met ijzer en vitamine B12. Er moet dan minimaal 0,8 milligram ijzer en 0,24 microgram vitamine B12 per 100 gram zijn toegevoegd.

Hoe wij vegaburgers onderzoeken

We onderzochten 75 vegetarische en veganistische producten met de naam 'burger'. Zoals vegetarische hamburgers en kipburgers, groenteburgers en peulvruchtenburgers.

De burgers zijn verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Plus, Aldi, Hoogvliet, Dirk en Ekoplaza.

We beoordeelden hoe gezond de vegaburgers zijn aan de hand van de hoeveelheid zout en verzadigd vet.

Voor de volwaardigheid keken we naar de hoeveelheid eiwit, ijzer en vitamine B12.

Onderzochte merken

