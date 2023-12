Dit artikel is gebaseerd op het artikel 'Test roggebrood’ uit de Consumentengids van januari 2024.

Kies eens roggebrood

Het meeste brood is gemaakt van tarwe. Maar wist je dat in rogge 30% meer vezels zit dan in tarwe? Een ‘gewoon’ tarwebrood bevat daarom nooit zoveel vezels als een roggebrood van puur rogge. Bij het verbouwen van rogge zijn ook nog eens minder bestrijdingsmiddelen nodig. Af en toe een sneetje roggebrood is dus geen gek idee.

Informatie achterhouden

Zelf in de supermarkt het gezondste roggebrood uitkiezen hoeft niet moeilijk te zijn. Waarschijnlijk kijk je naar de termen wit, bruin of volkoren. Slim, want in wit zitten weinig voedingsstoffen. En volkoren zit vol vezels, vitamines en mineralen. Bruin zit ertussenin. Dit moet een bakker op het etiket zetten. Toch zien we het op 7 roggebroden niet terug. Dan is kiezen ineens knap lastig. Wij zorgen dat ze dit aanpassen.

Ontmaskerd

In onze onderzoeken nemen we niks zomaar voor waar aan. Gelukkig maar. De ware aard van een volkorenbrood bleek bruin. En een bruin brood bleek stiekem wit. Ontkennen was zinloos voor de bakkers. Ze passen het aan.

Fantasienaam

Het recept van het Oberländer roggebrood is volgens Jumbo ‘authentiek Duits’ en volgens Brood van Soma ‘traditioneel Duits’. Op de vraag wat er dan zo authentiek en traditioneel is, komt de aap uit de mouw: Oberländer is eigenlijk een fantasienaam.

Lees meer in de Consumentengids

Wij onderzochten hoe gezond 23 roggebroden uit de supermarkt zijn. Die bekeken we tot in het kleinste detail. Niet alleen hoe voedzaam en hoe zout ze zijn. Ook of de informatie op het etiket volledig is en klopt. Lees in de Consumentengids waar je het gezondste roggebrood koopt.