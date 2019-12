Hoe diervriendelijk zijn eieren uit de supermarkt?

Hoe blijer de kip, hoe duurder het ei

Uit de prijspeiling van de Consumentenbond blijkt: hoe beter het leven van de kip, hoe duurder het ei. De prijzen van de verschillende soorten eieren verschillen maar een paar cent, maar in de kwaliteit van het kippenleven is dat verschil veel groter. Voor 4 cent per ei méér kies je al veel diervriendelijker. Hoe goed het leven van de kip is, kun je zien aan de termen en keurmerken op de eierdozen. Maar wat betekenen die termen en logo's eigenlijk? En waarin verschillen de omstandigheden waaronder de kippen de eieren leggen?

Normen voor diervriendelijkheid

De diervriendelijkhied van eieren wordt aangegeven door de volgende wettelijk beschermde termen.

Scharrelei : in plaats van in een kooi lopen de kippen in een grote stal waar strooisel op de grond ligt en daglicht naar binnen valt. De kippen gaan niet naar buiten, of hebben per kip minder dan 4 vierkante meter buitenruimte. In het voer zijn kleurstoffen en - alleen als een kip ziek is - antibiotica toegestaan.

: in plaats van in een kooi lopen de kippen in een grote stal waar strooisel op de grond ligt en daglicht naar binnen valt. De kippen gaan niet naar buiten, of hebben per kip minder dan 4 vierkante meter buitenruimte. In het voer zijn kleurstoffen en - alleen als een kip ziek is - antibiotica toegestaan. Vrije-uitloopeieren : de verschillen met scharreleieren zijn dat de kippen minimaal 4 vierkante meter buitenruimte hebben en afleidingsmateriaal zoals strobalen en pikstenen. In het voer zijn kleurstoffen en antibiotica toegestaan (alleen als een kip ziek is).

: de verschillen met scharreleieren zijn dat de kippen minimaal 4 vierkante meter buitenruimte hebben en afleidingsmateriaal zoals strobalen en pikstenen. In het voer zijn kleurstoffen en antibiotica toegestaan (alleen als een kip ziek is). Biologische eieren: kippen kunnen binnen op stok, er is een zachte ondergrond en de kippen hebben meer dan 4 vierkante meter buitenruimte per kip, waar ze gras kunnen eten. Er zitten geen bijproducten in het voer om kippen onnatuurlijk snel te laten groeien. Bovendien bestaat het voer uit biologische granen die niet zijn gekweekt met kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen.

Woud van keurmerken

Naast de wettelijk beschermde termen hierboven zijn er ook eierdozen waar een keurmerk op staat dat garanties geeft over het kippenwelzijn: Beter Leven met 2 of 3 sterren, EKO, Demeter, 'On the way to PlanetProof', het Kipsterei van de Lidl, het Rondeelei van AH en de Zorgeieren van Jumbo. En elk keurmerk heeft zijn eigen voorwaarden. Zo zijn er scharreleieren van kippen die wel buiten komen, maar onvoldoende ruimte hebben voor vrije uitloop. Terwijl die ruimte dan wel weer beter is aangepast aan hun natuurlijke behoeften.

Termen als omega, mais en eieren zeggen alleen iets over het voer, niets over de diervriendelijkheid.

Check de code

Op de eierdoos en op het ei zelf staat een code zodat je zelf kunt nagaan hoe diervriendelijk het ei is. Dat is verplicht, zodat je ook kunt zien waar het ei vandaan komt.

Het eerste cijfer geeft de diervriendelijkheid aan:

0 = biologisch ei

1 = vrije-uitloopei

2 = scharrelei

3 = kooiei

Daarna volgt het land van herkomst: NL staat voor Nederland; B voor België. Vervolgens het registratienummer van de kippenboer en eventueel het stalnummer.

Diervriendelijk niet automatisch milieuvriendelijk

Gek genoeg zijn de kipvriendelijkste eieren niet de meest milieuvriendelijke. Zo is het voor de kippen heerlijk om buiten rond te scharrelen, maar dat zorgt wel voor meer fijnstof. Binnenkippen eten ook minder. Wat voer betreft zijn biologische eieren wel milieuvriendelijker: in plaats van soja uit tropische landen, krijgen ze zo veel mogelijk voer uit de regio.

Kooikippen

Hoewel kooikippen in Nederland verboden zijn, mogen eieren van kooikippen nog wel verkocht en verwerkt worden in producten zoals mayonaise en cake. Ze komen dan bijvoorbeeld uit Oekraïne, waar het houden van kooikippen wel is toegestaan. Alsnog opletten dus. Aan de code (zie de uitleg hierboven) op de verpakking van producten waar eieren in zijn verwerkt zie je hoe kipvriendelijk de eieren zijn.

Eiershoppen

Uiteraard zie je de kipvriendelijkheid ook terug in de prijs, maar die prijsverschillen zijn niet zo heel groot.

Gemiddeld kost een ei maat M:

als scharrelei €0,24

als vrije-uitloopei €0,28

als biologisch ei €0,32

