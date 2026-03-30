Hoe diervriendelijk zijn eieren uit de supermarkt?

Recordprijzen na nieuwe stijging

Eieren zijn fors duurder geworden. Na een korte daling in 2024 zijn eieren opnieuw duurder geworden. In februari 2026 betaalde je gemiddeld €0,39 per ei. Dat is een stijging van 38% in 5 jaar. De prijsontwikkeling verschilt sterk per soort ei. Biologische eieren stegen afgelopen jaren met 26% het minst hard. De pijzen van vrije-uitloopeieren stegen met 48% het hardst.

Tegelijk blijven de verschillen tussen supermarkten groot en is de informatie over herkomst en dierenwelzijn niet altijd duidelijk. Wij zien:

Structureel hogere prijzen door krap aanbod.

Kleine doosjes met 6 eieren zijn omgerekend vaak het goedkoopst.

Er zijn in buurtwinkels nog 'kooieieren' te koop. Die zijn slecht voor het dierenwelzijn.

Vergelijken loont en extra opletten bij claims over dierenwelzijn blijft nodig.

Scharreleieren

De stijging is 40% en de gemiddelde prijs was in februari €0,35 per ei.

Vrije-uitloopeieren

De stijging is 48% en de gemiddelde prijs was in februari €0,37 per ei.

Biologische eieren

De stijging is 26% en de gemiddelde prijs was in februari €0,43 per ei.

Grote prijsverschillen

Wij onderzochten op 25 maart ook de prijzen van eieren per supermarkt bij 13 grote supermarkten. De verschillen zijn aanzienlijk. Voor onderstaande opsomming is gekeken naar de goedkoopste en duurste variant per soort.

Goedkoopste

De goedkoopste scharreleieren kosten omgerekend €0,24 per stuk bij Lidl en Nettorama.

De goedkoopste vrije-uitloopeieren kosten omgerekend €0,24 per stuk bij Aldi, Dirk, Nettorama en Vomar.

De goedkoopste biologische eieren kosten omgerekend €0,36 per stuk bij Nettorama.

Duurste

De duurste scharreleieren kosten omgerekend €0,48 per stuk bij Jumbo.

De duurste vrije-uitloopeieren kosten omgerekend €0,50 per stuk bij Albert Heijn, Jumbo, Picnic en Plus.

De duurste biologische eieren kosten omgerekend €0,67 per stuk bij Albert Heijn.

Het is opmerkelijk dat kleine doosjes van 6 eieren omgerekend vaak het goedkoopst zijn. Zelfs goedkoper dan een grote doos met 20 of 30 eieren.

Bekijk de vollledige lijst met prijzen van 128 merken supermarkteieren (pdf). De peildatum is 25 maart. De prijzen zijn nog steeds aan het stijgen waardoor ze op dit moment weer anders kunnen zijn.

Krap aanbod

De belangrijkste oorzaak van de prijsstijging, met dure eieren als gevolg, is een verstoorde balans tussen vraag en aanbod. Door uitbraken van vogelgriep zijn veel leghennen geruimd in Nederland en andere Europese landen. Daardoor is het aanbod gedaald, terwijl de vraag hoog blijft. Dit zorgt voor structureel hogere prijzen.

Vrije uitloop is vaak schijn

Opvallend is dat vrije-uitloopeieren soms goedkoper zijn dan scharreleieren. Dat lijkt tegenstrijdig, omdat vrije uitloop beter is voor het dierenwelzijn. De verklaring: door de ophokplicht bij vogelgriep zitten veel kippen maanden binnen en zijn het eigenlijk meer scharrelkippen. Toch mogen deze eieren nog steeds als ‘vrije uitloop’ worden verkocht. Hierdoor wijkt de praktijk af van wat consumenten denken te kopen.

Wat betekent de eicode?

Op elk ei staat een stempel met een code die begint met een 0, 1, 2 of 3. Dat eerste cijfer zegt iets over de manier waarop de kip is gehouden.

0 = biologisch

1 = vrije uitloop

2 = scharrel

3 = kooi

Let op: deze code zegt niet alles over dierenwelzijn. Keurmerken, zoals Beter Leven of Demeter, geven ook informatie. Lees bij Milieucentraal meer over milieubewust eieren eten.

Let op kooieieren

Buiten de supermarkt zijn eieren vaak goedkoper, bijvoorbeeld in trays van 30 stuks op markten of in kleine buurtwinkels. Aan de verpakking kun je niet altijd zien wat voor een eieren het zijn omdat er geen code op staat. De kans is dan groot dat het kooieieren eieren (code 3) zijn. Wij deden een steekproef bij 5 buurtwinkels en in alle gevallen troffen wij kooieieren aan.

Hoewel traditionele legbatterijen verboden zijn, komt koloniehuisvesting nog voor. Daarbij zitten 30 tot 60 kippen in een kooi zonder toegang tot buitenlucht of daglicht. Qua dierenwelzijn kun je die dus beter laten liggen. Ook in bewerkte producten, zoals sauzen (bijvoorbeeld Heinz) en koekjes (bijvoorbeeld Milka), worden nog kooieieren gebruikt.

Eieren bij de boer

Wil je meer zekerheid over dierenwelzijn? Dan kun je ook eieren rechtstreeks bij een (biologische) boerderij kopen. Door het hele land zijn boerderijen met een eigen winkel aan stal. De prijzen zijn vaak vergelijkbaar met die in de supermarkt. Grotere verpakkingen zijn er meestal relatief voordelig. Bovendien gaat een groter deel van de opbrengst direct naar de boer.