Hoe gezond zijn yoghurt en kwark?

Dat vla, mousse of pudding geen gezond toetjes zijn, weten de meesten wel. Maar dat dat ook geldt voor yoghurt en kwarktoetjes is minder bekend. Niet zo gek, want de voorkant van de verpakking wekt vaak de suggestie dat het een gezonde keus is. In de supermarkt is het moeilijk om de gezonde van de ongezondere yoghurt en kwark te onderscheiden. Met Nutriscore is het in 1 oogopslag duidelijk hoe gezond het is.

Nutriscore helpt je makkelijker kiezen

Wij vinden dat er een duidelijk voedselkeuzelogo op de verpakking moet staan. Het Franse voedselkeuzelogo Nutriscore is een goed voorbeeld daarvan. Je kunt in 1 oogopslag zien of je goed bezig bent. Dit logo laat met een kleurenscore zien hoe gezond een product is. Producten kunnen een A (groen) tot en met E (rood) scoren. Score A wijst op de meest gezonde samenstelling en score E op de minst gezonde.

De score is gebaseerd op de hoeveelheid calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten in het product.

Om een gezonde keuze een stuk makkelijker te maken, hebben de berekening van Nutriscore toegepast op yoghurt en kwark. Hieronder zie je welke scores deze producten krijgen.

Zie jij de Nutriscore ook graag op verpakkingen in Nederlandse supermarkten? Teken het burgerinitiatief Pro-Nutriscore!

Veel verzadigde vetten in romige yoghurtsoorten

Vet in zuivel is grotendeels van de ongezonde verzadigde soort. Dat maakt volvette varianten minder gezond. Woorden ‘vol’, ‘room’ en ‘verwen’ op yoghurt en kwark verraden een groot percentage vet.

Ook de volvette Griekse yoghurt bevat veel vet, zo’n 10%, en scoort dan ook slechts een C. In de magere en halfvolle varianten is het vetgehalte bescheiden waardoor die een score A verdienen. Deze producten hebben daarom de voorkeur.

Veel suiker en slechts een halve aardbei per portie

Vruchtenyoghurt en -kwark klinken gezond. Op de verpakkingen staan vaak ladingen vers fruit afgebeeld. Toch zijn dit soort toetjes minder gezond dan je denkt.

De hoeveelheid fruit is met gemiddeld zo’n 6% vrij karig. Omgerekend is dat maar een halve aardbei per schaaltje van 150 ml. Vooral suiker geeft het product zijn zoete smaak. Dit kan oplopen tot wel 4 suikerklontjes per schaaltje. De meeste van deze toetjes scoren dan ook niet hoger dan een B of C.

Zuivel als belangrijke bron voor eiwit

Zuivel is in Nederland een belangrijke bron van eiwit. Een schaaltje yoghurt bevat zo’n 8 gram eiwit, kwark zo’n 13 gram. Een product als skyr is met ruim 16 gram eiwit per schaaltje een heuse eiwitbom en scoort met gemak een A.

Proteïne, een ander woord voor eiwit, draagt onder andere bij aan de groei en het herstel van je spieren. Ook geeft eiwit een vol gevoel.

