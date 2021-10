Test gezondheid plantaardige kaas

Meest gezonde varianten

Vegan kaasalternatieven verschillen veel van elkaar. Vooral als je kijkt naar de hoeveelheid zout, verzadigd vet en eiwitten. In onze test loopt het rapportcijfer voor het oordeel gezonde samenstelling van een 2,2 tot een 7,3. Grote verschillen dus.

Hoogste score voor gezonde samenstelling:

Mondarella

Charly's all is fair Naturel

Soyananda Veganella naturel

Alle 3 scoren ze een 7,3. Ze zijn gemaakt van amandelen of cashewnoten en bevatten daarom weinig verzadigd vet. Het soort vet dat slecht is voor je gezondheid.

Alle testresultaten

Vegan kaas van noten is gezonder

Plantaardige kaasalternatieven van noten zijn voor je gezondheid een betere keuze dan producten van kokosolie. In noten zitten namelijk goede onverzadigde vetten. Ze verlagen het LDL-cholesterol in je bloed. Dat is goed voor je hart en bloedvaten.

Kokosolie

Vele plantaardige kazen zijn (deels) gemaakt van kokosolie. Bijvoorbeeld de varianten van Violife en Wildwestland. Zij krijgen een onvoldoende voor een gezonde samenstelling. Kokosolie bestaat namelijk voor zo’n 85% uit ongezond verzadigd vet.

Er is veel discussie over de gezondheidseffecten van kokosolie. Van dierlijk verzadigd vet is wetenschappelijk bewezen dat het je slechte LDL-cholesterol verhoogt. Een te hoog LDL-cholesterol is slecht voor hart en bloedvaten. Maar welke invloed verzadigd vet uit kokosolie op je hart en bloedvaten heeft is nog niet helemaal duidelijk. Je kunt daarom beter niet te vaak vegan kaas gemaakt van kokosolie eten.

Fabrikanten gebruiken kokosolie onder andere voor de textuur, zodat de kaas een vastere vorm krijgt. Kokosolie is namelijk niet vloeibaar bij kamertemperatuur, in tegenstelling tot andere soorten olie.

Zout

Een groot deel van de vegan kazen uit onze test krijgt een voldoende voor de hoeveelheid zout. Toch is het goed om op het etiket te bekijken hoeveel zout erin zit. Sommige plantaardige kaasalternatieven scoren namelijk een (dikke) onvoldoende. Violife Prosociano wedge scoort bijvoorbeeld het slechtst op zout. Het bevat maar liefst 3,5 gram zout per 100 gram.

De producten van onder andere Oatly!, Simple V en Albert Heijn doen het beter. Zij scoren een mooie voldoende.

Weinig eiwit

Dierlijke kaas bestaat voornamelijk uit vet en eiwit. Daarnaast bevat het wat mineralen. In plantaardige kaas zit minder, of soms helemaal geen eiwit. Terwijl eiwit juist een belangrijke voedingsstof is. Het levert energie en bouwstoffen voor je lichaamscellen.

Bijna alle plantaardige kazen krijgen daarom een onvoldoende op het oordeel eiwit. Enkele plantaardige bestaan alleen uit kokosolie en zetmeel. Dat zagen wij ook in onze test vegan plakken kaas. Nog een reden waarom vegan kaas van kokosolie een minder gezond alternatief is.

Dat er in vegan kaas weinig eitwit zit is niet meteen een probleem. De meeste mensen in Nederland krijgen meer dan genoeg eiwit binnen. Kaas (af en toe) vervangen voor een vegan variant levert dus niet direct tekorten op. Toch op je eiwitinname letten? Er zijn een aantal vegan kazen die een voldoende scoren voor eiwitgehalte.

Geen vitamine B12 en weinig calcium

Met het eten van dierlijke kaas krijg je vitamine B12 en calcium binnen. Bij de vegan kazen is dat een ander verhaal. Ze bevatten meestal geen calcium. Behalve wanneer het gemaakt is van noten of tofu, dan krijg je wel wat calcium binnen. In 100 gram Cicioni, gemaakt van cashewnoten en amandelen, zit bijvoorbeeld zo’n 91 mg calcium.

Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten en zit van nature dus niet in plantaardige kaas. Alleen Violife voegt vitamine B12 toe.

Dat plantaardige kazen arm zijn aan calcium en vitamine B12 is niet meteen erg. Calcium zit ook in veel andere plantaardige producten. Eet je veganistisch? Dan is het advies om vitamine B12 supplementen te nemen.

Smaak

Onze Smaakbazen probeerden drie vegan kazen uit. Viel dat in de smaak? Bekijk de video op de Smaakbazen pagina.

Minder milieubelastend

Plantaardige alternatieven zijn altijd diervriendelijker. Ook is plantaardige zuivel over het algemeen minder milieubelastend dan dierlijke zuivel. Voor zuivel is meer land nodig, vooral voor veevoerproductie. Ook zorgen melkkoeien voor milieuproblemen door het mestoverschot en de uitstoot van broeikasgassen.

Om de duurzaamheid van voedingsmiddelen te bepalen, spelen ook andere punten een rol. Volgens Milieu Centraal maken de herkomst van ingrediënten en het productieproces grotendeels uit hoe duurzaam plantaardige kazen zijn. Bij de kokosteelt kan ontbossing een probleem zijn. Voor de notenteelt is veel water nodig, dat niet overal voorradig is. Bij ingrediënten uit lagelonenlanden spelen sociale factoren (bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden) mee.

Ons advies

Hoe gezond een plantaardig alternatief voor kaas is, hangt af van de ingrediënten. Vegan kazen gemaakt van noten zijn qua samenstelling het gezondst. In noten zitten namelijk van nature onverzadige vetten. Die zijn goed voor je hart en bloedvaten. Ook leveren noten wat calcium en zijn vegan kazen over het algemeen eiwitrijker.

Is de kaasvervanger gemaakt van kokosolie? Dan kun je er beter niet te veel van eten. Het is (nog) onduidelijk hoe gezond kokosolie is. Ook bevatten de meeste vegan kazen van kokosolie weinig eiwit.

Hoe wij testen

Van 39 plantaardige kazen beoordeelden wij de samenstelling op gezondheid. We baseerden ons op de voedingswaarde en ingrediënten op het etiket. We bekeken plantaardige smeersels ter vervanging van zuivelspread en plantaardige producten ter vervanging van bijvoorbeeld feta en mozzarella. We bekeken zowel de naturel- als de kruidenvarianten.