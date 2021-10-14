Test gezondheid plantaardige kaas

Aniek Aarsman Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:14 oktober 2021
De samenstelling van de kaasvervangers is heel verschillend. Daarmee zit er ook veel verschil in hoe gezond ze zijn. De hoogste score voor gezondheid is een 7,3 en de laagste een 2,2. Over het algemeen zijn plantaardige kaasalternatieven van noten de gunstigste keuze voor je gezondheid.
Dierlijke kaas bestaat voornamelijk uit vet en eiwit. Daarnaast bevat het wat mineralen. In plantaardige kaas zit minder, of soms helemaal geen eiwit. Terwijl eiwit juist een belangrijke voedingsstof is. Het levert energie en bouwstoffen voor lichaamscellen.
Alleen in de varianten gemaakt van noten of tofu kan van nature calcium zitten. Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten en zit van nature niet in plantaardige kaas. Er is 1 fabrikant die vitamine B12 toevoegt aan de vegan kazen.
De ingrediënten van plantaardige alternatieven voor kaas verschillen veel. Vegan kazen gemaakt van noten blijken qua samenstelling het gezondst. Is het gemaakt van kokosolie? Dan kun je er beter niet te veel van eten.