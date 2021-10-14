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Test gezondheid plantaardige kaas

Test
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In de supermarkt en online vind je steeds meer alternatieven voor kaas. Zoals zuivelspread van cashewnoten, mozzarella van tofu of vegan feta. Deze kaasvervangers zijn beter voor het milieu. Maar zijn ze ook gezond? Wij bekeken 39 vegan kazen.
Aniek Aarsman_S

Aniek Aarsman   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:14 oktober 2021

Let op!
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Plantaardige kaas 2

Test samenstelling plantaardige 'kazen'

Laatste update: 14 oktober 2021

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test plantaardige kazen

  1. 1
    Kaas van noten, tofu of kokosolie

    De samenstelling van de kaasvervangers is heel verschillend. Daarmee zit er ook veel verschil in hoe gezond ze zijn. De hoogste score voor gezondheid is een 7,3 en de laagste een 2,2. Over het algemeen zijn plantaardige kaasalternatieven van noten de gunstigste keuze voor je gezondheid. 

  2. 2
    Weinig eiwit

    Dierlijke kaas bestaat voornamelijk uit vet en eiwit. Daarnaast bevat het wat mineralen. In plantaardige kaas zit minder, of soms helemaal geen eiwit. Terwijl eiwit juist een belangrijke voedingsstof is. Het levert energie en bouwstoffen voor lichaamscellen. 

  3. 3
    Geen calcium en vitamine B12

    Alleen in de varianten gemaakt van noten of tofu kan van nature calcium zitten. Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten en zit van nature niet in plantaardige kaas. Er is 1 fabrikant die vitamine B12 toevoegt aan de vegan kazen.

Conclusie

De ingrediënten van plantaardige alternatieven voor kaas verschillen veel. Vegan kazen gemaakt van noten blijken qua samenstelling het gezondst. Is het gemaakt van kokosolie? Dan kun je er beter niet te veel van eten.

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