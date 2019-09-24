Thomas Cammelbeeck Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:24 september 2019
Twee multivitamines vliegen uit de bocht met een onaanvaardbaar hoge dosering vitamine B6 of zink. Ook veel andere vitamines en mineralen zijn regelmatig in een onnodig hoge dosering aanwezig.
Van alle onderzochte vitaminepillen bevatten 21 multivitamines te weinig vitamine D. Dan moet je bovenop de multivitamine ook nog extra vitamine D pillen of druppels nemen. Zeventien vitaminepreparaten bevatten juist te veel vitamine D. Dat is nergens voor nodig. Van meer vitamine D dan aanbevolen is niet bewezen dat het extra gezond is. Wij raden deze multivitamines dan ook niet aan.
We treffen ook 5 vitaminepillen aan voor 50+’ers of ‘senioren’ met alleen vitamine D. Geen multivitamine dus. Twee daarvan bevatten precies die hoeveelheid vitamine D zodat het geschikt is voor iedereen ouder dan 50+.
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Merk en type
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Onaanvaardbare dosering van:
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Nature's Way Alive! men's 50+ ultra potency
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B6 en zink
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Essential organics Men-plex 50+
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Zink
Deze 2 multivitamines komen de gezondheid niet ten goede. Ze bevatten een onaanvaardbaar hoge dosis vitamine B6 of zink. Dat betekent dat de dosering van deze vitamines hoger is dan de aanvaardbare bovengrens zoals vastgesteld door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA).
Schrikbarend is vooral de 40 milligram vitamine B6 in Alive! Men’s 50+ ultra potency van Nature’s Way. Het is namelijk sinds 2018 bij wet verboden dat een supplement meer dan 21 milligram B6 bevat. Dit omdat een te veel aan B6 neurologische klachten kan geven.
Slechts 11 potjes doorstaan onze toets en bevatten de aanbevolen hoeveelheid vitamine D en een niet onnodig hoge dosering van de andere vitamines en minderalen.Twee merken multivitamines vallen in positieve zin op doordat de op het etiket aangegeven doelgroep precies overeenkomt met de adviezen van de Gezondheidsraad. Deze merken eindigen daarom bovenaan.