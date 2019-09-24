Deze mulitvitamines hebben we getest

Afraders: te hoge doseringen vitamine B6 en zink

Merk en type Onaanvaardbare dosering van: Nature's Way Alive! men's 50+ ultra potency B6 en zink Essential organics Men-plex 50+ Zink

Deze 2 multivitamines komen de gezondheid niet ten goede. Ze bevatten een onaanvaardbaar hoge dosis vitamine B6 of zink. Dat betekent dat de dosering van deze vitamines hoger is dan de aanvaardbare bovengrens zoals vastgesteld door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA).

Schrikbarend is vooral de 40 milligram vitamine B6 in Alive! Men’s 50+ ultra potency van Nature’s Way. Het is namelijk sinds 2018 bij wet verboden dat een supplement meer dan 21 milligram B6 bevat. Dit omdat een te veel aan B6 neurologische klachten kan geven.