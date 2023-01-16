Thomas Cammelbeeck Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:16 januari 2023
Wat voor koffie je ook drinkt, de productie hiervan heeft invloed op koffieboeren en hun leefomgeving. Op de verpakking van koffie zie je daarom ook allerlei keurmerken. Bij de keurmerken Rainforest Alliance en Fairtrade zijn er ambitieuze eisen gesteld aan zaken als een eerlijk loon, een veilige werkomgeving en het tegengaan van ontbossing en het verlies aan biodiversiteit. Alle koffie in deze test heeft minimaal 1 van deze 2 zogenoemde topkeurmerken en daarmee een duurzamere filterkoffie.
Het drinken van filterkoffie heeft gunstige effecten voor je gezondheid. Zo zorgt het voor een lager risico op hartziekten, een beroerte en diabetes type 2. Dit geldt behalve voor ‘gewone’ filterkoffie ook voor koffiepads en oploskoffie. Ongefilterde koffie bevat het cholesterolverhogende stofje cafestol, wat juist een risicofactor is voor bepaalde hartziekten. In een filter blijft dit stofje achter.
Een goed pak koffie is nog geen garantie voor een lekker bakkie. Je hebt de smaak ook deels in eigen hand:
Wij testten 35 soorten snelfilterkoffie van mild tot intens voor de Consumentengids van februari 2023.