Duurzamere koffie

Wat voor koffie je ook drinkt, de productie hiervan heeft invloed op koffieboeren en hun leefomgeving. Op de verpakking van koffie zie je daarom ook allerlei keurmerken. Bij de keurmerken Rainforest Alliance en Fairtrade zijn er ambitieuze eisen gesteld aan zaken als een eerlijk loon, een veilige werkomgeving en het tegengaan van ontbossing en het verlies aan biodiversiteit. Alle koffie in deze test heeft minimaal 1 van deze 2 zogenoemde topkeurmerken en daarmee een duurzamere filterkoffie.

Filterkoffie gezond

Het drinken van filterkoffie heeft gunstige effecten voor je gezondheid. Zo zorgt het voor een lager risico op hartziekten, een beroerte en diabetes type 2. Dit geldt behalve voor ‘gewone’ filterkoffie ook voor koffiepads en oploskoffie. Ongefilterde koffie bevat het cholesterolverhogende stofje cafestol, wat juist een risicofactor is voor bepaalde hartziekten. In een filter blijft dit stofje achter.

Tips voor thuis

Een goed pak koffie is nog geen garantie voor een lekker bakkie. Je hebt de smaak ook deels in eigen hand:

Spoel bijvoorbeeld het papieren filter voor gebruik om met heet water voor een optimale extractie. Je voorkomt zo ook een papiersmaak. Voor een nog betere smaakervaring gebruik je gefilterd kraanwater. Hierdoor gaat je machine ook langer mee. Maak regelmatig je koffiekan schoon. Er gaat veel aanslag in zitten, waardoor je vers gezette koffie oud gaat smaken. Schenk je zelf je koffie op, zorg dan dat het water niet te heet is: tussen de 90 en 95 graden.

Lees meer in de Consumentengids

Wij testten 35 soorten snelfilterkoffie van mild tot intens voor de Consumentengids van februari 2023.

Hoe wij duurzamere filterkoffie testen