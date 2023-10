Wit in plaats van volkoren

Wij bekeken 400 kant-en-klaarmaaltijden bij 9 supermarktketens. Maar liefst 379 maaltijden bevatten witte graanproducten zoals witte pasta of witte rijst. In maar 5% zitten volkorengranen, de gezondere keuze. Die maaltijden bevatten bijvoorbeeld volkorenpasta, zilvervliesrijst of volkoren couscous.

Bij Plus, Albert Heijn en Jumbo vind je de meeste kant-en-klaarmaaltijden met volkorengranen. Bij Aldi en Picnic vonden wij helemaal geen maaltijden met volkorengranen.

Huismerken

Hieronder zie je welke supermakten de maaltijden met volkorengranen verkoopt, en het aantal:

Huismerken Aantal maaltijden met een graanproduct Waarvan met volkorengranen Albert Heijn 76 8 (10,5%) Plus 29 3 (10,5%) Jumbo 59 6 (10%) Ekoplaza 11 1 (9%) Lidl 27 1 (3,5%) Dirk 29 1 (3,5%) Coop 48 1 (2,0%) Aldi 35 0 (0%) Picnic 21 0 (0%)

Grote merken: helemaal geen volkorengranen

Bij de bekende merken gaat het helemaal mis. Daar vonden wij helemaal geen kant-en-klaarmaaltijd met volkorengranen. Deze merken kun je meestal in meerdere supermarktketens kopen.

Grote merken Aantal maaltijden met een graanproduct Waarvan met volkorengranen Iglo 16 0 (0%) Mealmasters 11 0 (0%) Mama's Maaltijden 10 0 (0%) Uit de keuken van Maass 9 0 (0%) Nonna Pepa 8 0 (0%) De Kroes 7 0 (0%) Lazy vegan 4 0 (0%)

Wat wil de consument?

Wij vroegen ons consumentenpanel van ruim 7300 deelnemers welke soort granen (wit of volkoren) zij in kant-en-klaarmaaltijden willen.

Maar 5% geeft aan altijd de voorkeur te hebben voor een maaltijd met witte granen.

Het grootste deel (42%) kiest liever een kant-en-klaarmaaltijd met volkorengranen.

39% laat de keuze afhangen van het soort maaltijd.

14% heeft geen voorkeur.

Het aanbod in de supermarkten lijkt dus niet aan te sluiten bij de wensen van de consument.

Vezels gezond

Een graankorrel bestaat uit 3 delen: de (binnenste) meelkern, de zemel (vlies rondom) en onderin de kiem. In witte graanproducten ontbreken niet alleen de vezelrijke zemelen, ook de kiem zit er niet meer in. En die laatste bevat meerdere soorten B-vitamines en mineralen, zoals ijzer.

Eet je dagelijks voldoende volkorenproducten, dus minimaal 90 gram? Dan is dat goed voor je darmwerking en verklein je het risico op bepaalde hart- en vaatziektes, diabetes type 2 en darmkanker. Het advies van de Gezondheidsraad is dan ook: vervang geraffineerde (witte) graanproducten door volkorenproducten.

Welke maaltijd is het gezondste?

Naast volkorengranen bevat een gezonde maaltijd (voor een volwassene) tussen de 400 en 700 kilocalorieën, minimaal 150 gram groente en maximaal 2 gram zout. Als we deze punten meenemen, dan vallen er van de 21 onderzochte kant-en-klaarmaaltijden met volkorengranen alsnog 10 af. En blijven er 11 over. Lees in ons artikel uit de Gezondgids welke dat zijn (pdf).

Hoe wij testen

We bekeken van de 9 grootste supermarktketens het volledige aanbod kant-en-klaarmaaltijden met een graanproduct. In totaal waren dat 400 maaltijden. Aan een panel van 7313 consumenten legden we een aantal vragen en stellingen voor.