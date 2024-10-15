Meer volkoren

Er liggen meer kant-en-klaarmaaltijden met volkorengranen in de schappen van de supermarkten dan vorig jaar, zo blijkt uit onze test. We bekeken 400 kant-en-klaarmaaltijden bij 9 supermarktketens. Daarvan waren er nu 52 maaltijden met volkorengranen, oftewel 13%. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Toen zaten in maar 5% (21 stuks) volkorengranen, de gezondere keuze. De rest bevat witte graanproducten, zoals witte pasta of witte rijst.

Na onze kritiek zijn de meeste supermarktketens dus in actie gekomen. Alleen Albert Heijn verkoopt als enige mínder volkorenmaaltijden dan vorig jaar. Ook de A-merken stellen teleur: hun producten bestaan nog steeds voor 100% uit witte granen.

Lidl koploper

Lidl had de meeste volkoren kant-en-klaarmaaltijden. Alle 9 maaltijdsalades op basis van graanproducten (pasta of couscous) zijn volkoren. Lidl gaat daarmee van 3,5% volkorenmaaltijden vorig jaar naar 33,5% nu en staat bovenaan de tabel.

Ook bij de meeste andere supermarkten steeg het aantal volkoren kant-en-klaarmaaltijden flink. Bij Ekoplaza en Aldi bleef het aantal gelijk.

Huismerken

Hieronder zie je hoe het aanbod kant-en-klaarmaaltijden met volkorengranen in de supermarkten veranderde:

Merken Met volkorengranen in 2023 Verschil tussen 2023 en 2024 Met volkorengranen in 2024 Lidl 1 (3,5%) +8 9 (33,5%) Picnic 0 (0%) +6 6 (25%) Coop 1 (2,0%) +7 8 (21,5%) Plus 3 (10,5%) +7 10 (18,5%) Jumbo 6 (10%) +5 11 (18,5%) Albert Heijn 8 (10,5%) -3 5 (9,5%) Dirk 1 (3,5%) +1 2 (7%) Ekoplaza 1 (9%) 0 1 (7%) Aldi 0 (0%) 0 1 (7%)

Grote merken: nog steeds 0% volkorengranen

Bij de bekende merken (meestal bij meerdere supermarktketens te koop) vonden wij nog steeds geen kant-en-klaarmaaltijd met volkorengranen.

Merken Met volkorengranen in 2023 Verschil tussen 2023 en 2024 Met volkorengranen in 2024 Iglo 0 (0%) 0 0 (0%) Mealmasters 0 (0%) 0 0 (0%) Mama's Maaltijden 0 (0%) 0 0 (0%) Uit de keuken van Maass 0 (0%) 0 0 (0%) Nonna Pepa 0 (0%) 0 0 (0%) De Kroes 0 (0%) 0 0 (0%) Lazy vegan 0 (0%) 0 0 (0%)

Wat wil de consument?

Wij vroegen ons consumentenpanel van ruim 7300 deelnemers welke soort granen (wit of volkoren) zij in kant-en-klaarmaaltijden willen.

Maar 5% geeft aan altijd de voorkeur te hebben voor een maaltijd met witte granen.

Het grootste deel (42%) kiest liever een kant-en-klaarmaaltijd met volkorengranen.

39% laat de keuze afhangen van het soort maaltijd.

14% heeft geen voorkeur.

Het aanbod in de supermarkten lijkt, ondanks de stijging van volkoren, dus niet aan te sluiten bij de wensen van de consument.

Vezels gezond

Een graankorrel bestaat uit 3 delen: de (binnenste) meelkern, de zemel (vlies rondom) en onderin de kiem. In witte graanproducten ontbreken niet alleen de vezelrijke zemelen, ook de kiem zit er niet meer in. En die laatste bevat meerdere soorten B-vitamines en mineralen, zoals ijzer.

Eet je dagelijks voldoende volkorenproducten, dus minimaal 90 gram? Dan is dat goed voor je darmwerking en verklein je het risico op bepaalde hart- en vaatziektes, diabetes type 2 en darmkanker. Het advies van de Gezondheidsraad is dan ook: vervang geraffineerde (witte) graanproducten door volkorenproducten.

Maaltijd als geheel gezond

Naast volkorengranen bevat een gezonde maaltijd (voor een volwassene) tussen de 400 en 700 kilocalorieën, minimaal 150 gram groente en maximaal 2 gram zout.

Hoe wij testen

We bekeken in 2023 en 2024 van de 9 grootste supermarktketens het volledige aanbod kant-en-klaarmaaltijden met een graanproduct. In totaal waren dat 400 maaltijden van zowel huismerken als A-merken. Aan een panel van 7313 consumenten legden we een aantal vragen en stellingen voor.