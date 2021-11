Minder gerookte zalm dan verwacht

Er zit bijna altijd minder gerookte zalm in de verpakking dan dat vermeld staat op het etiket. Wij kochten bij de Albert Hein, Jumbo en Deen 13 verpakkingen van 6 soorten gerookte zalm. In 92% van de verpakkingen zat er minder gerookte zalm in. Soms zelfs 10% minder.

Meeste afwijking in gewicht

Bij Jumbo gerookte zalm (90 gram) wijkt het gemiddelde gewicht het meeste af. Van de 13 gewogen verpakkingen is de gemiddelde inhoud 82,5 gram. Terwijl op de verpakking 90 gram staat. Dat is ruim 8% minder. Eén verpakking woog zelfs 12,5 gram minder.

Ook bij Albert Heijn gaat het mis. Slechts in 8% van de verpakkingen waarin 100 of 200 gram vis zou moeten zitten, zit daadwerkelijk dat gewicht. In alle andere verpakkingen zit minder vis.

Gemeten hoeveelheid zichtbare gerookte zalm

Hieronder zie je per product hoeveel zichtbare gerookte zalm wij werkelijk aantroffen:

Inhoud volgens verpakking Gemeten inhoud* Gemiddelde afwijking Jumbo Gerookte Zalm 90 g 82,5 g -8,3% Albert Heijn Gerookte Atlantische Zalm 100 g 92,0 g -8,0 % Albert Heijn Gerookte Zalm Filet 200 g 188,7 g -5,7% Jumbo Noorse Zalm 100 g 96,6 g -3,4% Deen Gerookte Noorse Zalm 100 g 97,3 g -2,7% Albert Heijn Gerookte Zalmfilet 50 49,7 g -0,6%

*De gemiddelde inhoud van 13 verpakkingen. Peildatum 19 juli. Volgens onze metingen kan gewichtsverlies tot 3% worden verklaard doordat er vet en vocht uit de vis lekt.

Verlies van gewicht door vocht en vet

De werkelijke hoeveelheid zalm is bijna nooit exact het gewicht dat op de verpakking staat. Logisch, want het is lastig om precies 100 gram zalmfilet af te snijden. Ook lekt er in de verpakking vocht en vet uit de zalmfilet. Dit komt omdat de vis gezouten en ontdooid is.

Hoeveel de zalmfilet in een verpakking aan gewicht verliest verschilt per product. Hoe vetter de vis en hoe hoger de temperatuur, hoe meer de vis ‘zweet’. En hoe langer een vis verpakt is, hoe meer verlies van vocht en vet.

Volgens onze metingen is een gewichtsafwijking tot 3% mogelijk door het lekken van vet en vocht.

Meeste waar voor je geld

Bij de 100 gram verpakkingen van Jumbo en Deen zit er gemiddeld zo'n 3% minder zalm in. Dat is te verklaren doordat er tot 3% aan vocht en vet in de verpakking achter kan blijven.

Bij gerookte zalmfilet van 50 gram van de Albert Heijn gaat het nog beter. Daar haal je gemiddeld 49,7 gram zichtbare gerookte zalm uit de verpakking. Dat is gemiddeld 0,6% minder gewicht dan wat de verpakking aangeeft.

Reactie supermarkten en NVWA

Volgens de supermarkten lekt er veel meer vocht en vet uit de vis. Superunie (Deen) en Jumbo zeggen niet hoeveel. Maar volgens Albert Heijn verliest de zalmfilet wel 5 tot 10% aan gewicht. Bij een verpakking van 200 gram gerookte zalm is dat zo’n 10 tot 20 gram. Albert Heijn, Jumbo en Superunie (Deen) twijfelen daarom aan ons onderzoek en aan de methode van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Albert Heijn en Jumbo zeggen de wet- en regelgeving te volgen. Superunie laat weten dat er afspraken zijn gemaakt tussen leverancier(s) en de NVWA. Maar de NVWA zegt niets te hebben afgesproken.

Ook zeggen de supermarkten dat de NVWA de administratie van hun leveranciers inspecteert. Dat zou het bewijs zijn dat het op orde is. Maar de NVWA laat ons weten al jaren geen toezicht meer te houden op de administratie. Ook controleren ze niet meer op de inhoud van voorverpakte levensmiddelen.

Hoe hebben wij dit onderzocht?

Bij de Albert Heijn, Deen en Jumbo kochten wij 6 soorten gerookte zalmfilet. Kleine en grote verpakkingen. Met zalm afkomstig uit Noorwegen, IJsland of Chili. Van elk product kochten wij 13 verpakkingen. Dat is het aantal verpakkingen dat een toezichthouder volgens een Europese richtlijn van een partij moet onderzoeken bij een steekproef. In totaal dus 78 verpakkingen. Per verpakking wogen wij de zalmfilet en alle zalmstukjes op het goudkleurige plaatje. Hiervoor gebruikten we een geijkte weegschaal.

Ook achterhaalden we het mogelijke verlies aan vocht en vet. We wogen 10 verpakkingen zonder de zalmfilet, maar met druppels vet en vocht. Daarna maakten we het folie en goudkleurige kartonnetje goed schoon en droog, en wogen wij de verpakkingen nog eens. Ook lieten wij het vocht- en vetverlies meten door een geaccrediteerd laboratorium.

E-teken

Soms zie je op een verpakking het ℮-teken. Deze letter e staat voor estimate (schatting). Bij dit teken mag het exacte gewicht iets afwijken van wat er op de verpakking staat. Wel moet het gemiddelde gewicht van alle verpakkingen kloppen. Een fabrikant mag niet altijd te weinig in de verpakking stoppen.

In een verpakking zonder ℮-teken moet minimaal de hoeveelheid zalmfilet die op de verpakking staat ook werkelijk in het pakje zitten.