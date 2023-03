Dit artikel is gebaseerd op het artikel 'Test appelmoes’ uit de Consumentengids van april 2023.

Soorten appelmoes

In de supermarkt vind je verschillende soorten appelmoes:

Originele appelmoes: een puree van appels met toegevoegde suiker en hulpstoffen.

Appelmoes zonder toegevoegde suiker. Meestal staat er dan 0% op het etiket.

Appelmoes van puur appel. Er zijn geen suikers en hulpstoffen toegevoegd. Op die potjes staat vaak 100% appelmoes.

Appelmoes met zoetstof, met kaneel of andere smaakjes. Deze potjes hebben we niet getest.

Appel versus appelmoes

Alleen appelmoes zonder toegevoegde suiker staat in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Het is dus een verantwoorde keuze. Natuurlijk is een appel eten gezonder. ­Appelmoes lepel je namelijk snel naar binnen. Juist kauwen op een appel zorgt voor meer verzadiging. Verder zijn er vaak geen schillen verwerkt in de appelmoes. Daardoor krijg je minder vezels binnen dan als je een (ongeschilde) appel eet.

Duurzaamheid

Wij vonden 3 duurzaamheidkeurmerken op de potjes appelmoes: Biologisch, Demeter en EKO. Biologische fruitteelt is beter voor het milieu beter dan reguliere teelt. Het EKO- en Demeter-keurmerk gaan nog iets verder dan biologisch. Producten met deze keurmerken socren daarom in onze test hoger op milieu dan die zonder keurmerk.

Biologisch en lokaal

Binnen de landbouw is de appelteelt niet de grootste klimaatbelaster. Appels voor appelmoes komen vaak uit Nederland. Het transport voor dit fruit is daarom veel minder milieubelastend dan fruit uit tropische landen.

Ook gebruiken fabrikanten vaak appels die consumenten niet als handappels willen kopen. Dat zijn appels die minder gekleurd zijn, niet de perfecte maat hebben of waarvan de schil beschadigd is. Dat zorgt voor weinig voedselverspilling in de appelteelt.

Lees meer in de Consumentengids

Wij onderzochten 24 varianten appelmoes op smaak, gezondheid en duurzaamheid. Potjes appelmoes met zoetstof, kaneel of andere smaakjes zijn niet getest.

Hoe wij appelmoes testen