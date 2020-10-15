Vitamine D: etikettentest supplementen

Thomas Cammelbeeck Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:15 oktober 2020
Eén potje met vitaminepillen adviseert een dosis van 100 microgram vitamine D per dag. Een dosis die niet is toegestaan volgens de Warenwet. Het maximum is 75 microgram.
Van de 58 potjes vitaminepillen bevatten er 21 precies voldoende vitamine D3. Twee adviseren een te lage hoeveelheid en nog eens 2 bevatten een onlogische hoeveelheid van 15 microgram. Deze hoeveelheid vitamine D wordt voor geen enkele groep aangeraden.
Op de etiketten staan vaak vage claims, zoals ‘Ondersteunt het immuunsysteem’ en ‘Goed voor botten en tanden’. Relevante informatie voor wie welke hoeveelheid vitamine D wordt aangeraden ontbreekt meestal. Slechts op 12 potjes vitaminepillen is deze informatie te vinden.
We kochten in totaal 58 potjes vitamine D3 voor volwassen. Voor grote groepen wordt namelijk extra vitamine D aangeraden door de Gezondheidsraad. Meestal is dit 10 microgram. Voor mannen en vrouwen boven de 70 jaar of met een vitamine D tekort wordt het dubbele aangeraden, dus 20 microgram.
We bekeken of:
De producten zijn ingekocht in augustus 2020.
Alle geteste vitaminepillen bevatten vitamine D3. Dat is de meest effectieve vorm.
Van de 58 onderzochte potjes vitaminepillen zijn er 12 die zowel de juiste hoeveelheid vitamine D adviseren én de informatie op het etiket plaatsen. De top 3 goedkoopste zijn: