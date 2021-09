Test tonijnsalades: luxe uitstraling zegt weinig

In tonijnsalade uit de supermarkt zitten nauwelijks luxe ingrediënten. Denk aan kappertjes, rode ui, olijven en appel. De basis van alle salades is tonijn en mayonaise, met daarnaast vaak nog augurk en tomaten(puree). Er is 1 salade die wel iets luxer is. Die is bovendien de enige zonder hulpstoffen.