Test meergranenbrood: vooral veel tarwe

Dit artikel is gebaseerd op de test meergranenbrood uit de Consumentengids van september 2022.

Wat is meergranenbrood precies?

Meergranenbrood is brood waarin minstens 3 soorten granen zitten. Het meel mag niet meer dan 90% van 1 graansoort bevatten. In de praktijk zitten er ook vaak pitten en zaden in, maar dat is niet verplicht.

Net zo gezond als bruin of volkoren?

Je denkt misschien dat meergranenbrood net zo gezond is als bruin of volkorenbrood. Maar je kunt de broden niet met elkaar vergelijken. Wit, bruin en volkoren zeggen iets over de meelsoort. In volkorenmeel zitten meer vezels dan in bloem. Daarom is volkorenbrood gezonder dan witbrood.

Uit 'meergranen' kun je niet afleiden of de granen volkoren zijn. Meergranenbrood kan dus wit, bruin of volkoren zijn. Gelukkig moet dat sinds juli 2022 altijd bij de naam staan. Een meergranenbrood gemaakt van tarwebloem, maïsbloem en speltbloem heet dan bijvoorbeeld ‘wit meergranenbrood’.

In de fabriek of in de winkel verpakt?

De meeste broden worden in de fabriek afgebakken, gesneden en voorverpakt. Sommige broden worden pas in de winkel gesneden. Die zijn merkbaar verser en de korst heeft een betere bite. Ten slotte is er ook brood dat pas in de winkel wordt afgebakken. Maar dat is niet per se het lekkerst.

Lees meer in de Consumentengids

Wij testten 17 bruine en volkoren meergranenbroden voor de Consumentengids van september 2022.

