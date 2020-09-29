Test B12 supplementen

Thomas Cammelbeeck Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:29 september 2020
De dosering van B12 is stuk voor stuk onnodig hoog. De slechtste 6 producten bevatten maar liefts 350 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
Door dit soort extreem hoog gedoseerde supplementen krijg je als consument wellicht het idee: hoe meer hoe beter. Dat is zeker niet waar. Een aantal vitamines en mineralen zijn wel degelijk schadelijk bij een te hoge inname.
We onderzochten in juli 2020 15 supplementen. Volgens de fabrikant geschikt voor mensen die weinig of geen dierlijke producten eten en drinken. De producten zijn verkrijgbaar bij winkels zoals Kruidvat, Etos, Hema, Holland & Barrett en vitaminstore.nl.
Alle 15 onderzochte supplementen speciaal gericht op veganisten en vegetariërs zitten dik boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Gemiddeld bevatten ze maar liefst bijna 500 microgram B12. Zes merken bevatten 1000 microgram. Dat is 350 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 2,8 microgram.