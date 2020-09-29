icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Test B12 supplementen

Test
|
Vitamine B12 zit van nature alleen in dierlijke producten. Voor veganisten is dan ook het advies een B12 supplement te slikken. Ook vegetariërs kunnen er baat bij hebben. Supplementen met B12 gericht op deze groep bevatten echter altijd onnodig veel B12. Geen van de 15 geteste producten raden we aan.
thomas cammelbeeck

Thomas Cammelbeeck   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:29 september 2020

Let op!
Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.
Vitaminen B12 3

Wat opvalt in de test vitamine B12

  1. 1
    Onnodig hoog

    De dosering van B12 is stuk voor stuk onnodig hoog. De slechtste 6 producten bevatten maar liefts 350 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

  2. 2
    Baat het niet dan schaadt het niet?

    Door dit soort extreem hoog gedoseerde supplementen krijg je als consument wellicht het idee: hoe meer hoe beter. Dat is zeker niet waar. Een aantal vitamines en mineralen zijn wel degelijk schadelijk bij een te hoge inname.

  3. 3
    Zo hebben we getest

    We onderzochten in juli 2020 15 supplementen. Volgens de fabrikant geschikt voor mensen die weinig of geen dierlijke producten eten en drinken. De producten zijn verkrijgbaar bij winkels zoals Kruidvat, Etos, Hema, Holland & Barrett en vitaminstore.nl.

Deze merken hebben we getest

  • Essential Organics
  • Etos
  • Flinndal
  • HEMA
  • Holland & Barrett
  • Kruidvat
  • Orthica
  • Solgar
  • Viridian
  • Vitaminstore

Conclusie

Alle 15 onderzochte supplementen speciaal gericht op veganisten en vegetariërs zitten dik boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Gemiddeld bevatten ze maar liefst bijna 500 microgram B12. Zes merken bevatten 1000 microgram. Dat is 350 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 2,8 microgram.

Benieuwd naar de testresultaten?

Word lid en krijg direct toegang tot alle testresultaten van onze experts.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in