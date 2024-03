Dit artikel is gebaseerd op het artikel 'Smaaktest notenmixen’ uit de Consumentengids van maart 2024.

Meer soorten noten eten

Elke noot is anders en heeft een unieke samenstelling. Alleen maar 1 soort noot eten is voor je gezondheid niet genoeg. Welke noten vind je vaak in een notenmix en welke gezondheidsvoordelen hebben ze?

Walnoten zitten vol alfalinoleenzuur (ALA). Dat is een belangrijke (omega-3) vetzuur dat je lichaam niet zelf kan aanmaken.

Paranoten zijn echte seleniumbommen. Je kunt zelfs te veel selenium binnenkrijgen als je dagelijks een handje neemt.

Amandelen blinken uit in vitamine E en magnesium.

Hazelnoten leveren veel foliumzuur.

Cashewnoten bevatten het meeste ijzer.

Met een notenmix krijg je dus van alles wat binnen.

Gebrande noten ongezond?

Branden is eigenlijk een synoniem voor frituren. Rauwe noten zijn onbewerkt en daardoor het gezondst. Bij branden of roosteren (hete lucht) verlies je door de hitte wat voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen. Zo kunnen bepaalde B-vitamines en vitamine E slecht tegen warmte.

Maar omdat noten al heel vet van zichzelf zijn, nemen ze de frituurolie nauwelijks op (maximaal zo’n 5%). Vandaar dat gebrande noten toch in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum vallen. Walnoten en paranoten zijn nooit gebrand, pinda’s juist altijd.

Duurzame vleesvervanger

Naast het handje noten per dag kun je noten perfect als vleesvervanger inzetten. Ze bevatten voldoende ijzer en vitamine B1 om zich met vlees te kunnen meten. Vergeleken met rundvlees is de CO2-uitstoot van noten minimaal 6 keer zo laag. Het is vergelijkbaar met ei en tofu. Een duidelijk duurzamer alternatief dus. Met een biologische notenmix heb je de allerduurzaamste in handen.

Vier experts onderzochten 19 ongezouten notenmixen uit de supermarkt. Alle notensoorten werden per mix zorgvuldig bekeken, geroken en geproefd. Naast het smaakoordeel gaven wij per mix een overzicht van de soort noten, de hoeveelheid en of de noten gebrand zijn. Verder keken we of de mix een duurzaamheidskeurmerk heeft.

