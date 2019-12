Test: Notenmixen

Test|Volgens de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum is een dagelijkse portie ongezouten noten kerngezond. Wie zijn toevlucht neemt tot exotische variaties uit het schap is minder gezond bezig. Ze bevatten vaak allerlei ongezonde toevoegingen. Hoe gezond zijn ze dan nog?

Waarom noten eten?

Noten verkleinen de kans op hartziekte en verlagen het (slechte) LDL-cholesterol. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om 15 gram ongezouten noten per dag te eten. Dit komt neer op een klein handje noten per dag. Het Voedingscentrum doet hier nog een schepje bovenop. Dat adviseert 25 gram noten per dag.

Notenmixen: van kwaad tot erger

Wie noten eet voor zijn gezondheid kan de mixen uit deze test beter links laten liggen. Ze bevatten redelijk wat zout en vaak ook nog suiker.

De pepitamix is de minst ongezonde uit de test. Er wordt weinig zout toegevoegd en de hoeveelheid suiker is ook beperkt. De huismerken van AH en Jumbo bevatten minder zout dan die van de Lidl. De pepitamixen in deze test bevatten pinda's, amandelen en pompoenpitten.

De dry roasted pinda's zijn zonder vet bereid, maar dat wordt gecompenseerd door extra zout. Met 1,5 gram zijn het de op een na zoutste noten uit deze test. Alleen Duyvis voegt ook nog extra suiker toe. De overige merken bevatten alleen van nature aanwezige suikers.

De gekruide cashewnoten bevatten ongeveer 1 gram zout per 100 gram. Te zout voor je dagelijkse portie noten dus. De Cashewmix met honing van Jack Klein is ook niet gezond te noemen met 36 gram suiker per 100 gram. Helaas is maar 3% hiervan honing.

De borrelnoot kun je beter helemaal niet eten voor je gezondheid. Het zijn de zoutste nootjes uit de test. AH en Jumbo voegen het meeste zout toe: 2,2 gram per 100 gram. Lidl kan het met veel minder zout af. Ook wordt er aardig wat suiker in het korstje gestopt. Maar de helft van de mix is pinda, de rest is korst.

De Japanse bollenmix is vooral af te raden door de grote hoeveelheid suiker die erin zit, ongeveer 21 gram per 100 gram. Eet je 15 gram noten via deze bollenmixen, dan krijg ja al snel 3 suikerklontjes binnen. Zout wordt maar weinig toegevoegd, 0,5 gram per 100 gram. En de hoeveelheid vet valt ook mee. Dit komt doordat maar 25% noot is en de rest korst.

Pinda's en zaden

Hoewel pinda's eigenlijk peulvruchten zijn, worden ze toch bij de noten gerekend. De voedingswaarde lijkt namelijk erg op die van noten. Pinda's bestaan voor de helft uit vet, voornamelijk enkelvoudig onverzadigd. Ook zaden lijken qua samenstelling veel op noten en tellen mee in de geadviseerde dagelijkse portie.

Wat hebben we getest?

Per type notenmix zijn 4 merken getest op zout en suiker. Ook hebben we het percentage noten en zaden laten onderzoeken.

Wil je weten welke merken notenmixen we allemaal getest hebben? En hoeveel je ervan moet eten om aan je dagelijkse portie te komen? Lees dan de test Bewerkte noten (pdf, alleen leden).

