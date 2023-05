Dit artikel is gebaseerd op de smaaktest 100% pindakaas uit de Consumentengids van mei 2023.

Simpel recept, grote verschillen

100% pindkaas is niks meer dan gemalen pinda’s. Je zou denken dat die allemaal ongeveer hetzelfde smaken. Toch is dat niet zo. Welke pindasoort, hoelang geroosterd, hoe fijn gemalen, met of zonder vlies (het dunne bruine velletje om elke pinda). Het heeft allemaal invloed op de smaak. De smaakoordelen van de experts variëren dan ook van ‘zeer goed’ tot ‘slecht.

Normale of 100% pindakaas?

In 'normale' pindakaas zit toegevoegd zout en soms suiker. Dat maakt deze pindakaas minder gezond dan 100% pindakaas, die alleen uit pinda's bestaat.

In normale pindakaas zit ook zo’n 15% plantaardige oliën, waaronder het ongezonde palmvet. Palmvet zorgt ervoor dat de pindaolie in de pindakaas blijft en er niet deels bovenop gaat drijven.

Duurzamer

In 100% pindakaas zit geen palmvet. Palmvet staat vanwege de impact op het milieu in een kwaad daglicht. Omdat er geen palmvet in 100% pindkaas zit, is hij duurzamer. Daardoor ontstaat wel vaak een laagje olie bovenop de 100% pindakaas in het potje. Dat laagje olie verdwijnt na kort doorroeren.

Gezond

Er zijn sterke aanwijzingen dat het eten van ongezouten noten, pinda’s en zaden beschermt tegen bepaalde hart- en vaatziekten. Dit effect is aangetoond bij het eten van dagelijks minimaal 15 gram. Een boterham met pindakaas zorgt al voor die minimale hoeveelheid.

De gezondheidseffecten van het dagelijks eten van noten, pinda’s en zaden komen waarschijnlijk door het hoge gehalte onverzadigd vet. Ook bevatten pinda’s vitamine B1, B3, E en ijzer en ook een prima hoeveelheid eiwit en vezels.

Lees meer in de Consumentengids

Wij testten 32 potjes 100% pindakaas voor de Consumentengids van mei 2023.

Hoe wij 100% pindakaas testen

Zeven experts beoordeelden alle 32 varianten. Deze experts houden zich professioneel bezig met pindakaas. Ze beoordeelden naturel pindakaas en pindakaas met stukjes blind op smaak.