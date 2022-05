Mager gehakt toch niet zo mager

Behoorlijk vet

Van 62 varianten supermarktgehakt bekeken we het vetgehalte. De vetpercentages van mager gehakt en extra mager rundergehakt liepen flink uiteen: van 7,9% tot 16,5%. Sommige varianten waren zelfs vetter dan spareribs of shoarmavlees. Ook is (extra) mager gehakt soms vetter dan half-om-half of gewoon rundergehakt.

In mager gehakt mag maximaal 15% vet zitten. De meeste bakjes (extra) mager gehakt uit onze steekproef gaan daar niet overheen. Toch zijn ze behoorlijk vet. Vooral als je kijkt naar mager gehakt in andere landen. Volgens een Europese richtlijn mag in mager gehakt maximaal 7% vet zitten.

Hoe kan mager gehakt zo vet zijn?

Als een fabrikant aan gehakt wat hulpstoffen toevoegt, dan gelden de Europese regels niet meer. Zoals druppels water, aroma of een antioxidant. Dit gehakt valt dan onder de Nederlandse warenwet. Daarin zijn de regels voor vet in mager gehakt veel soepeler. Het mag namelijk bestaan uit 15% vet. Hoe vetter het gehakt, hoe goedkoper het te maken is. Fabrikanten vinden het daarom niet erg om wat vet toe te voegen aan mager gehakt.

Soms vetter dan half-om-half of gewoon rundergehakt

Mager gehakt met 7% vet of minder vind je niet in de Nederlandse supermarkt. Mager gehakt van Lebon komt met 7,9% vet in de buurt (te koop bij Marqt en Ekoplaza). We geven hieronder een overzicht van vetpercentages van extra mager gehakt, mager gehakt, half-om-half gehakt en gewoon rundergehakt. Met vetpercentages tot 15%.

Product Vetpercentage Lebon mager gehakt van het rund* 7,9% Dirk 1de beste rundergehakt extra mager 8,6% LIDL Extra mager rundergehakt 9,6% ALDI Extra mager rundergehakt 9,7% Spar magere rundergehakt 9,9% Lebon Gehakt half-om-half* 10,4% LIDL Mager rundergehakt 11% Albert Heijn Greenfields rundergehakt 12% Albert Heijn Biologisch Mager rundergehakt 12% Albert Heijn Mager rundergehakt 12% Picnic Rundergehakt mager 12,4% Dirk 1de Beste Rundergehakt mager 12,8% Picnic Rundergehakt 12,8% ALDI Mager half-om-half gehakt 13% ALDI Mager rundergehakt 13% PLUS Mager rundergehakt 13% Hoogvliet Mager rundergehakt 13,4% Jumbo Rundergehakt Mager 14,1% Vomar Biologische Mager Rundergehakt 14,1% Vomar Mager Rundergehakt 14,1% Hoogvliet Biologisch rundergehakt 14,6% LIDL Rundergehakt 15%

Peildatum: medio februari 2022. *Biologisch en te koop bij Ekoplaza/Marqt .

Wat opvalt is dat (extra) mager gehakt soms vetter dan is half-om-half of gewoon rundergehakt. Maar ook andersom. De Albert Heijns Greenfields (gewoon) rundergehakt bevat bijvoorbeeld 12% vet. Volgens de naam op de verpakking niet mager. Maar het heeft wel een laag vetpercentage.

Volgens de warenwet mag in normaal gehakt maximaal 25% vet zitten.

Niet volgens de wet

Verder vonden wij enkele varianten mager gehakt waarin meer dan 15% vet zit, volgens het etiket. Dat is verboden.

Jumbo biologisch mager gehakt bevat 16,1% vet.

Hoogvliet extra mager gehakt bevat 16,5% vet.

In de online supermarkt van Hoogvliet vonden we zelfs mager gehakt met een vetpercentage van 19,8%.

Volgens de 2 supermarkten gaat het hier om ongelukkige fouten. Zij zeggen dat de echte vetpercentages lager liggen. Ze beloven deze fouten aan te passen.

Waarom is vet in gehakt niet gezond?

Vet in gehakt is van dierlijke oorsprong. En het is voor een groot deel verzadigd vet. Dit is ongezonder dan het onverzadigde vet uit vis of noten. Verzadigd vet verhoogt het ongunstige cholesterol in je bloed. Daarom past alleen gehakt met maximaal 5% verzadigd vet in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Dat is gelijk aan een totaal vetgehalte van ongeveer 12%.

Wat hebben wij onderzocht?

We vergeleken het vetgehalte van 62 varianten supermarktgehakt: van mager en gemend tot aan half-om-half en rundergehakt. We gebruiken de informatie op het etiket om het vetgehalte te bepalen.