Fabrikanten halen soms alles uit de kast om je te verleiden. Bijvoorbeeld door alleen gezonde ingrediënten te benadrukken. Dat leidt je af van de ongezonde ingrediënten.

Of ze goochelen met verplichte informatie om de waarheid te verbergen. Zo vind je vaak de voedingswaarde alleen na bereiding. Dus na de toevoeging van bijvoorbeeld water of groente. Dit geeft een vertekend beeld van wat je werkelijk binnenkrijgt.

Ten slotte verleiden ze je graag met mooie woorden die weinig zeggen. Denk aan ambachtelijk, vers of natuurlijk. Als je deze trucs herkent, maak je makkelijker een gezonde keuze.

Laat je niet neppen door deze 6 marketingtrucs:

Voedingsclaims

Veel voorkomende claims op producten zijn 'suikerarm’ en ‘rijk aan vezels’. Het gebruik van deze claims is in de Europese wetgeving vastgelegd. Een fabrikant mag ze dus alleen gebruiken als ze kloppen. Maar zo’n claim betekent niet per se dat een product gezond is. Ze zetten je gemakkelijk op het verkeerde been.

Veelgebruikte claims

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