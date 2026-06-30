Prijs zelfde product niet altijd hetzelfde bij filialen Jumbo en Hoogvliet

Discounters lopen verder uit

Discounters richten zich op lage prijzen en hebben een eenvoudiger assortiment. Uit onze prijspeiling blijkt dat vooral deze discounters het goedkoopst blijven. Dirk en Nettorama zijn opnieuw gemiddeld de goedkoopste supermarkten voor budgetboodschappen. Hun voorsprong groeide in een half jaar van 8% naar 9% goedkoper dan gemiddeld. Ook Vomar en Hoogvliet doen het goed. Zij zijn 8% en 7% goedkoper dan het gemiddelde van alle onderzochte ketens.

ALDI en Lidl vallen in negatieve zin op. Bij de vorige prijspeiling stonden zij nog samen op plek 3 van goedkoopste supermarkten. Nu schuiven ze dichter richting het gemiddelde.

Servicesupermarkten zoals Jumbo en PLUS hebben gemiddeld hogere prijzen. Onderaan de ranglijst staan opnieuw SPAR en Poiesz. Daar staat tegenover dat servicesupermarkten vaak meer keuze bieden. Ze hebben ook meer aanbiedingen en bieden extra diensten aan, zoals bezorging.

Goedkoopste budgetboodschappen

Supermarkt Goedkoper of duurder dan gemiddeld Dirk - 9% Nettorama - 9% Vomar - 8% Hoogvliet - 7% Lidl - 6% ALDI - 5% DekaMarkt - 4% Albert Heijn 0% Jumbo 1% PLUS 1% Picnic 5% SPAR 18% Poiesz 24%

* Prijspeiling van 13 supermarktketens, peildatum 6 mei 2026. Exclusief aanbiedingen.

Zo onderzochten we de prijzen

Voor dit onderzoek bezochten we op 6 mei 2026 filialen en websites van de 13 grootste supermarktketens van Nederland. Alleen ketens met minimaal 50 winkels of bezorggebieden én minimaal 1% marktaandeel deden mee.

We vergeleken 131 budgetboodschappen. Van rijst en chips tot groente en fruit. Daarbij keken we steeds naar het product dat de supermarkt presenteert als goedkoopste alternatief voor een A-merk. Dat kon een budgetmerk of een huismerk zijn. Bekijk hier de volledige boodschappenlijst (pdf).

Soms verkoopt een supermarkt meerdere huismerkvarianten van hetzelfde product. In dat geval namen we de goedkoopste variant mee in de vergelijking. Ook corrigeerden we verschillen in verpakkingsgrootte door prijzen om te rekenen naar de meest voorkomende inhoudsmaat. Zo vergelijken we supermarkten zo eerlijk mogelijk.

Supermarkten weten niet welke producten we vergelijken

Ongeveer de helft van de boodschappenlijst verschilt van de vorige prijspeiling. Dat doen we bewust. Zo voorkomen we dat supermarkten producten extra goedkoop maken. Ze weten namelijk dat die in ons onderzoek zitten.

Deze keer stonden bijvoorbeeld koffiepads en currysaus op de lijst, terwijl filterkoffie en ketchup ontbraken. Ook kozen we voor ongezouten roomboter in plaats van gezouten roomboter. Bij een volgende prijspeiling is opnieuw ongeveer de helft van de productenlijst anders.

Keurmerken tellen mee

Bij veel producten speelt niet alleen de prijs een rol. Bij onder meer vlees, vis, koffie, thee en zuivel kijken we ook naar keurmerken. Is een keurmerk gangbaar voor een product en ontbreekt het bij een supermarkt? Dan nemen we dat product voor die supermarkt niet mee in de vergelijking. Wij kiezen dan voor de duurdere variant met een keurmerk.

Bij vlees letten we bijvoorbeeld op het Beter Leven-keurmerk. Budgetkroketten van ALDI en Albert Heijn vielen hierdoor buiten de vergelijking. Deze producten hadden namelijk geen keurmerk. ALDI verwacht rond de jaarwisseling alsnog een keurmerk voor deze kroketten te gebruiken. Albert Heijn deed hierover geen concrete toezegging.

Voor vis kijken we naar het MSC-keurmerk. MSC staat voor Marine Stewardship Council. Het keurmerk laat zien dat vis op een duurzamere manier is gevangen. Het moet overbevissing helpen voorkomen en het zeeleven beschermen.

Bij zuivel kijken we naar het keurmerk Weidemelk. Dit keurmerk garandeert dat de melk komt van koeien die regelmatig buiten grazen. De koeien moeten minimaal 120 dagen per jaar en ten minste 6 uur per dag in de wei lopen.

Bij koffie en thee letten we onder meer op Rainforest Alliance. Opvallend is dat alleen Jumbo op het moment van onderzoek goedkope koffiebonen zonder keurmerk verkocht. Jumbo zegt later dit jaar over te stappen op volledig gecertificeerde koffiebonen zonder prijsverhoging.

Online ontbreken soms juist de goedkoopste producten

Bij de meeste onderzochte supermarkten kun je online boodschappen doen. Alleen ALDI, Dekamarkt, Dirk, Lidl, Nettorama en Vomar bieden die mogelijkheid niet.

Tijdens ons onderzoek viel op dat budgetproducten online niet altijd zichtbaar zijn. Vooral bij DekaMarkt en Hoogvliet ontbraken goedkope alternatieven die we in de winkel wel vonden. Zo vonden we bij Hoogvliet online geen goedkope houdbare melk en 7-granenontbijt. Bij DekaMarkt ontbraken onder meer goedkope wasmiddelen en vaatwastabletten.

Hoogvliet zegt dat consumenten online anders boodschappen doen en dat het online assortiment kleiner kan zijn. DekaMarkt noemt onder meer ontbrekende productinformatie en afbeeldingen als oorzaak van het ontbreken.

Voor consumenten betekent dit dat online vergelijken niet altijd de goedkoopste keuze oplevert. Bij deze ketens loont het om ook in de winkel te kijken naar budgetproducten.

Samenvatting van het onderzoek

Onze prijspeiling laat zien dat discountsupermarkten hun prijsvoordeel behouden. Dirk en Nettorama zijn opnieuw de goedkoopste supermarkten voor budgetboodschappen. Ze vergroten hun voorsprong zelfs.

ALDI en Lidl blijven relatief voordelig. Wel verliezen ze terrein ten opzichte van eerdere onderzoeken. Tegelijkertijd blijkt dat keurmerken invloed hebben op welke producten we kunnen vergelijken. En dat online winkels niet altijd dezelfde goedkope producten aanbieden als fysieke filialen.