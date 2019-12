Prijs zelfde product niet altijd hetzelfde bij filialen Jumbo en Hoogvliet

Nieuws|De Consumentenbond deed een prijspeiling bij supermarkten door het hele land. Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat Jumbo en Hoogvliet niet in al hun supermarkten dezelfde prijs hanteren voor hetzelfde product. Wat je in het ene filiaal koopt, heeft niet altijd dezelfde prijs in een andere supermarktvestiging van dezelfde keten. Daarnaast is onderzocht welke supermarkt het goedkoopst is voor A-merken en huismerken.

Concurrentie in wijk bepaalt supermarktprijzen

Uit onze prijspeiling blijkt dat het ene Jumbo- of Hoogvlietfiliaal goedkoper is dan het andere. Is er geen andere supermarkt of alleen een duurdere in de buurt? Dan zijn de prijzen vaak hoger dan wanneer er meer voordelige supermarkten in de buurt zijn. We zijn in ons onderzoek 3 prijsniveaus (pdf) tegengekomen: hoog, midden en laag. Hoogvliet heeft twee prijsniveaus.

Het prijsverschil tussen de Jumbo-filialen zit vooral in de A-merken en bij Hoogvliet in de huismerken. Die verschillen zijn er ook online. Dan hangt het er vanaf bij welk filiaal je de boodschappen ophaalt of van waar je ze laat bezorgen.

Aldi en Lidl huismerkkampioenen

Aldi en Lidl zijn net als bij het onderzoek van 2 jaar geleden de huismerkkampioenen. Toch leverden ze een kwart van hun voorsprong in. In het onderzoek blijken de huismerken van Aldi en Lidl 15% goedkoper te zijn dan gemiddeld in de supermarkten. Bij de vorige prijspeiling was dat nog 20 tot 22%. De Spar heeft de duurste huismerken. Ze zijn maar liefst 20% duurder dan gemiddeld. Het verschil tussen de A-merken en huismerken zoals AH-huismerk en G'woon is de afgelopen 2 jaar gegroeid van 31% naar 36%.

Online supermarkt Picnic de goedkoopste voor A-merken

Online supermarkt Picnic is gemiddeld de goedkoopste voor A-merken. Bij de sterk groeiende bezorgsuper is het gepeilde boodschappenpakket 6% goedkoper dan gemiddeld. Daarmee verdient Picnic het predicaat 'Laagste prijs A-merken'. Aldi en Lidl verkopen geen of amper A-merken.

Veel aanbiedingen

Als je voor A-merken naar Picnic gaat en voor de huismerken naar Aldi of Lidl, dan ben je niet per se het goedkoopst uit. Aanbiedingen zorgen ervoor dat je nu hier, dan daar het goedkoopst bent uit. Uit ons prijzenonderzoek van vorig jaar bleek Albert Heijn over het algemeen de beste aanbiedingen te hebben. Supermarkten verkopen soms bewust A-Merken met verlies. Dat maken ze meer dan goed met de relatief hoge winstmarges op huismerken, groente en fruit, en kant en klaarmaalltijden.

Onvolledige prijsvermeldingen

Volgens de prijsaanduiding producten moet op producten zoals pindakaas, frisdrank, voorverpakt vlees en verse groente naast de stuksprijs ook de prijs per kilo of liter staan. Coop, Vomar, Deen en Poiesz verzuimen dat op hun website te vermelden. Ze vermelden alleen de prijs per stuk.

