Flutaanbiedingen in de supermarkt

Combineer maar

Gemiddeld krijg je in de supermarkt ongeveer 35% korting op aanbiedingen. Vaak kun je kiezen uit een bepaald assortiment of uit alle producten van een A-merk. Je moet dan 2 of meer stuks kopen voordat je de korting krijgt. We noemen dit multi-aanbiedingen.

Je hebt dan veel keuze, maar de hoogte van de korting hangt af van de producten die je combineert. En daar gaat nogal eens mis. Als je een slechte combinatie maakt, krijg je maar een paar procent korting of soms zelfs helemaal niet. We zetten een aantal voorbeelden van dit soort flutaanbiedingen op een rijtje.

Geen korting

Twee bakjes verse noten voor €5 of 2 pakjes kaas voor €3 klinkt aanlokkelijk. Met rode actiebordjes worden ze bijvoorbeeld bij Jumbo en Hoogvliet aangeprezen. Maar bij sommige combinaties is het helemaal geen actie en betaal je onder aan de streep gewoon de normale prijs.

Jumbo adverteerde in januari met 2 kuipjes verse noten voor €5. Een kuipje walnoten kostte zonder de aanbieding €2,07. Als je er dan 2 van kocht was dat €4,14. Combineerde je walnoten met bijvoorbeeld ongezouten cashewnoten, dan betaalde je €4,63 en met chocolade rozijnen €4,82. Dat is allemaal minder dan €5.

Twee pakjes kaas waren in januari bij Hoogvliet in de aanbieding voor €3. Maar als je 2 verpakkingen kocht betaalde je uiteindelijk minder dan €3. Van een aanbieding was dus geen sprake. Daarnaast was het omgerekend zelfs voordeliger om 1 grote verpakking van 230 gram te kopen voor €2,86.

Een paar procent korting

Aanbiedingen waarbij je ‘tot wel 64% korting’ krijgt, zijn iets nieuws in supermarktland. Supermarkten laten daarmee aanbiedingen mooier lijken dan ze zijn. Afhankelijk van de combinatie die je maakt, kan de korting flink tegenvallen. Soms is het zelfs maar een paar procent.

Bij Albert Heijn kon je in november vorig jaar 4 potjes HAK combineren voor €5. De korting die je kreeg was tot wel 64%. Maar bij 5 artikelen uit het aanbod kreeg je slechts 3% korting (€0,02 per stuk). De hoge korting van 64% kreeg je alleen als je 4 keer hetzelfde potje haricots verts kocht.

Go Vega vleesvervangers waren in de aanbieding bij Plus. De korting was 'tot 52%'. Alleen telde de hoge korting maar voor 1 product. Dat was een vegetarische groenteburger. Voor de andere producten was de korting veel lager. Bijvoorbeeld voor falafel maar 6% en voor een plantaardige burger 10%.

Goedkopere grootverpakking

Bij multi-aanbiedingen worden regelmatig grotere verpakkingen uitgesloten. In de kleine lettertjes staat dan om welke verpakkingen het gaat. Soms is het dan voordeliger om in plaats van 2 kleinere verpakkingen 1 grote verpakking te kopen die niet in de aanbieding is.

Twee pakken Goudse jonge kaas van 190 gram kon je laatst bij Albert Heijn combineren voor €5,50. Een grotere verpakking van 400 gram kostte €5,59. Omgerekend naar 2 kleine verpakkingen van 190 gram = 380 gram betaalde je dan €5,31. Dat was bijna 20 cent goedkoper dan 2 kleine verpakkingen uit de aanbieding.

Vorig jaar november kreeg je bij Albert Heijn maar liefst 'tot 60% korting' op Calvé pindakaas. Je moest 2 potten van 350 gram kopen voor €4,99. Kocht je 1 grote pot normale pindakaas van 650 gram in plaats van 2 kleine uit de aanbieding, dan was je 15 cent goedkoper uit. Daarnaast was de korting van 60% alleen geldig op Creamy of Crunchy pindakaas.

Goed checken

Het is verstandig om altijd te controleren of je de beloofde kortingen ook echt krijgt want een slechte combinatie is snel gemaakt. Er kunnen ook nog eens verkeerde artikelen in het aanbiedingenschap liggen en vaak worden er in de kleine lettertjes artikelen uitgesloten van de aanbieding.

Uit onze kassabononderzoeken van afgelopen jaren bleek ook dat supermarkten fouten maken met aanbiedingen. Je krijgt dan helemaal geen korting en daar moet je dan maar net achter komen bij de kassa.