Nieuwe energievoorwaarden nog steeds onduidelijk over prijswijzigingen

Op 25 maart 2025 oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat het zogeheten prijswijzigingsbeding in de algemene voorwaarden bij variabele energiecontracten oneerlijk en daarmee ongeldig is. Door dat beding kunnen consumenten niet inschatten wat zij tijdens de looptijd betalen voor stroom en gas. Miljoenen consumenten met een variabel contract waarbij de tarieven tussentijds zijn verhoogd, hebben hierdoor jarenlang te veel betaald.

Niet te voorspellen

De nieuwe voorwaarden lossen dit probleem niet op. Het gewijzigde prijswijzigingsbeding beschrijft uitgebreider de redenen waarom energieleveranciers prijzen mogen aanpassen. Maar de opsomming is zó breed, dat consumenten daardoor nog steeds niet kunnen voorspellen hoe en wanneer tarieven veranderen. Ook blijft onduidelijk hoe groot een prijswijziging mag zijn en hoe vaak leveranciers die mogen doorvoeren.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is onvoorstelbaar dat ondanks de duidelijke uitspraak van het Hof, de energiebranche niet tot een concretere tekst komt. Consumenten tasten met deze voorwaarden nog steeds volledig in het duister. Dit kan niet de bedoeling zijn. Zeker niet met een nutsvoorziening als energie.’

Waarschuwing genegeerd

Al in 2013 bepaalde het Europees Hof van Justitie dat energieleveranciers in hun algemene voorwaarden duidelijk moeten maken onder welke omstandigheden tussentijdse prijsverhogingen mogelijk zijn.

In 2017 waarschuwden de Consumentenbond en VEH dat de algemene voorwaarden van Energie-Nederland hier niet aan voldeden. Cindy Kremer, directeur VEH: ‘Gesprekken met de brancheorganisatie leverden niets op. Daarom hebben we destijds expliciet op het voorblad van de voorwaarden laten opnemen dat wij het oneens waren met het wijzigingsbeding.’

Collectieve claim

Op 30 september 2025 startten de Consumentenbond en VEH samen met Stichting Consumenten Competition Claims een collectieve claim tegen de 6 grootste energieleveranciers. De organisaties eisen compensatie voor gedupeerde consumenten én duidelijke voorwaarden. Consumenten kunnen zich nog aanmelden via Energie Claim - Claimservice.nl.