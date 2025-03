9 supermarktformules

We vonden niet 1, maar 9 verschillende supermarktformules die de laagste prijs voor hun boodschappen beloven. Bijna altijd zonder die belofte te voorzien van verdere informatie. Zulke claims vonden we bij Aldi, Boni, Dirk, DekaMarkt, Lidl, Hoogvliet, Nettorama, Plus en Vomar. De beloften verschillen van elkaar. Bijvoorbeeld ‘Wij garanderen dat we de goedkoopste supermarkt zijn’ (Hoogvliet) en ’Je kunt erop rekenen dat je bij Vomar de laagste prijs voor je producten betaalt’.

Jumbo en Picnic

Ook Jumbo en Picnic belooften de laagste prijs. Maar zij stopten daar in 2023 mee. Dat vinden we een goede zaak, want de prijzen van supermarktproducten wisselen met de dag. En het assortiment van 1 winkel bestaat algauw uit 20.000 producten. Het is onmogelijk om op elk moment van de dag voor alle producten de laagste prijs te rekenen.

Ophouden of aanpassen

We hebben de 9 supermarkten verzocht om hun prijsbeloften aan te passen of daarmee te stoppen. In ieder geval moeten ze hun beloften kunnen uitleggen, zodat je ze kunt controleren. Alleen Aldi en Dirk doen dat nu. Gelukkig beloofden Boni, DekaMarkt, Hoogvliet, Nettorama en Plus aanpassingen te doen of te stoppen met hun beloften over de laagste prijs. DekaMarkt en Plus houden zich daar ook aan. Maar ondanks de beloften, zien we bij Boni, Hoogvliet en Nettorama nog geen aanpassingen.

Vomar denkt er de komende tijd over na. En Lidl past haar slogan over de laagste prijs niet aan, omdat de supermarkt die slogan al lang gebruikt en vindt dat je best mag aandikken.

Vinger aan de pols

We zullen alle 9 supermarkten de komende tijd in de gaten houden. En verdere stappen nemen tegen een of meerdere supermarkten, als we vinden dat ze met hun prijsclaims consumenten op het verkeerde been zetten.