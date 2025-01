Wat is er mis?

Veel fabrikanten en winkels verkleinen de inhoud van hun product, maar verlagen de prijs niet. Je betaalt dus evenveel (of meer) geld voor minder. Omdat zo'n krimp niet meteen opvalt, vinden we krimpflatie oneerlijk. Dat vinden veel consumenten ook want we krijgen er honderden meldingen over.

Onze eisen

We willen dat fabrikanten en winkels eerlijk zijn over alle aanpassingen. Bevat een verpakking ineens minder inhoud? Dan moet dat op de verpakking staan.

We snappen dat winkels en producenten de prijzen van producten soms wijzigen. Of hun verpakking willen aanpassen. Maar als er meer in een verpakking zit, schreeuwen ze dat wel van de daken. Terwijl krimpflatie heel stilletjes gebeurt. Dat moet anders.

Wat gaan we doen?

We houden fabrikanten in de gaten en publiceren regelmatig voorbeelden van krimpflatie. Zo kun je ervoor kiezen om die producten niet meer te kopen en deze fabrikanten niet meer te steunen. Je kunt voorbeelden van krimpflatie ook melden via Meldpunt Eerlijk. Daarmee proberen we supermarkten, winkels en fabrikanten ervan te overtuigen dat ze eerlijker moeten zijn.