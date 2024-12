Bij krimpflatie verkleinen fabrikanten en supermarkten de inhoud van een product, zonder de prijs mee te verlagen. Consumenten betalen dan evenveel (of meer) geld voor minder. Omdat zo'n krimp niet meteen opvalt, vindt de Consumentenbond krimpflatie oneerlijk.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De RCC kijkt alleen naar de nieuwe verpakking. Zij zegt niet te kunnen oordelen of een onopvallende verkleining van de inhoud misleidend of oneerlijk is. Maar wij blijven het verwerpelijk vinden als fabrikanten en supermarkten stiekem minder in een verpakking stoppen. Zonder de prijs te verlagen. En zonder daar eerlijk over te zijn. Je kunt niet van consumenten verwachten dat ze bij elke aankoop de inhoud van een verpakking opnieuw controleren.‘

Honderden meldingen

De Consumentenbond ontving de afgelopen jaren honderden meldingen van consumenten over krimpflatie. Gesprekken hierover met fabrikanten en supermarkten leverden niets op. Daarom kondigde de Consumentenbond aan een rechter te laten oordelen over krimpflatie. Na het selecteren van een aantal voorbeelden, werd besloten die eerst voor te leggen aan de RCC. De klachten gingen over Coronabier (van 355 ml naar 330 ml), Van Melle toffees (van 275 gram naar 225 gram) en De Ruijter hagelslag (de verpakking werd 14% groter, maar de inhoud bleef gelijk).

Voorbeelden verzamelen

Molenaar: ‘Het is jammer dat de RCC geen duidelijkheid geeft of krimpflatie is toegestaan. Gelukkig zien we inmiddels wel dat veel producten langzaam weer wat goedkoper worden. En dat krimpflatie veel minder voorkomt. En wij blijven krimpflatie aan de kaak stellen. Door nieuwe verkapte prijsverhogingen te verzamelen en consumenten daarover te informeren. Ook roepen we consumenten op voorbeelden te blijven melden op het Meldpunt Eerlijk, onder de categorie ‘Krimpflatie’.