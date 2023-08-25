Tips voor gezond eten

Beperk de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die je binnenkrijgt

Laat je niet misleiden door kreten en afbeeldingen op de verpakking. Soms oogt een product heel gezond, maar zit er toch veel zout, suiker en/of verzadigd vet in. Controleer daarom het etiket.

​​​Kies volkoren

Vezels zijn gezond en zitten met name in volkorenproducten. Ze zijn goed bijvoorbeeld een goede spijsvertering, vezels geven een verzadigd gevoel na het eten en ze verlagen het risico op hart- en vaatziekten. Kies daarom voor volkorenproducten, zoals volkorenpasta, volkorenrijst en volkorenbrood.

Eet elke dag minimaal 250 gram groente en 200 gram fruit

Groente en fruit is goed voor je gezondheid en hangt samen met een lager risico op bepaalde ziekten. Eet niet steeds dezelfde soorten, maar wissel af. Elke soort heeft z'n eigen voordelen.

Beperk de hoeveelheid dranken met suiker en alcohol

Vruchtensap, frisdrank en siroop zijn geen gezonde keuzes. Net als zuiveldrank met suiker. Met deze dranken krijg je ongemerkt veel calorieën binnen. Ook alcohol is niet goed voor je gezondheid. Drink vooral water, groene/zwarte thee en gefilterde koffie.

Kies voor zachte margarine, vloeibaar bak-en-braadvet en plantaardige oliën.

Dan krijg je vooral de gezonde onverzadige vetten binnen.

Eet minder of geen vlees

Het Voedingscentrum adviseert om niet meer dan 300 gram vlees per week te eten. Dit is inclusief vleeswaren. Eet daarbinnen maximaal 100 gram rood vlees (vlees van rund, schaap, geit en varken) per week en zo weinig mogelijk bewerkt vlees (zoals vleeswaren en worst). Minder of geen vlees eten kan natuurlijk ook.

Eet vaker plantaardige eiwitbronnen

Plantaardige producten kunnen bijdragen aan een betere gezondheid. Zo helpen peulvruchten je om het ongunstige LDL-cholesterol te verlagen, wat goed is voor je bloedvaten. Het Voedingscentrum geeft advies wat je kunt eten als je minder vlees, vegetarisch of vegan eet. Eet bijvoorbeeld wekelijks peulvruchten.

Eet onbewerkte noten

Onbewerkte noten verkleinen de kans op hartziekte en verlagen het (slechte) LDL-cholesterol. Daarom adviseren de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum om elke dag een handje noten te eten.

Eet elke week 100 gram vis

Hoe verantwoord een vis in de winkel is verschilt per vissoort, herkomstgebied en vangst- en kweekmethode. Wat helpt is het MSC-keurmerk voor wildgevangen vis en het ASC-keurmerken voor gekweekte vis. De Viswijzer van Goodfish helpt je om een duurzame keuze te maken.

Slik niet zomaar vitamines en mineralen

Van bepaalde vitamines of mineralen kan je teveel binnen te krijgen. Als je voor lange tijd te veel binnenkrijgt, kan dat schadelijk zijn voor je gezondheid. De meeste mensen krijgen genoeg vitamines en mineralen binnen via de voeding. Alleen voor bepaalde groepen is dit niet voldoende. Zij moeten een supplement slikken ter aanvulling op de voeding. Kijk op de website van het Voedingscentrum of je extra vitaminen en mineralen nodig hebt.