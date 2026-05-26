Koffie flink duurder

Koffieprijzen bereiken recordhoogte

Koffieliefhebbers zullen de prijsstijgingen wel gemerkt hebben in hun portemonnee, zeker omdat we in Nederland gemiddeld 3 tot 4 kopjes koffie per dag drinken. We onderzochten de prijsontwikkeling van filterkoffie, koffiebonen, koffiepads en koffiecups voor Nespresso-systemen in de supermarkt.

De gemiddelde prijsstijging over alle koffiesoorten bedraagt 74%. Vooral koffiebonen springen eruit. De prijs van een kop bonenkoffie steeg van €0,09 in april 2021 naar €0,18 in april 2026. Ook pads (+78%) en filterkoffie (+70%) werden flink duurder. Koffiecups stegen met 46% het minst in prijs.

Het volgende valt daarbij op:

Er zijn grote prijsverschillen tussen A-merk koffie en huismerken

Een aantal supermarkten zijn duidelijk goedkoper voor A-merk koffie

De prijzen zijn vooral hoog door slechte oogsten in Brazilië en Vietnam

Per koffiesoort geven we het prijsverloop en goedkope opties. De markt is op dit moment erg onrustig waardoor prijzen snel kunnen wijzigen.

Koffiepads

We hebben de prijzen vergeleken van 35 verschillende soorten koffiepads. De prijs per pad steeg de afgelopen 5 jaar met 78%: van €0,09 in april 2021 naar €0,16 in april 2026. Koffiepads zijn daarmee gemiddeld de goedkoopste koffie soort. Dat komt voornamelijk doordat het aanbod bestaat uit veel relatief voordelige huismerken en minder dure A-merken.

Een lijst met goedkope pads voor de smaken regular en dark roast in de supermarkt staat hier. Voor een kopje koffie betaal je dan €0,09. De peildatum is 20 mei.

Filterkoffie

Filterkoffie geldt nog steeds als een van de goedkoopste manieren om koffie te zetten. Toch steeg ook hier de prijs fors. Van 65 verschillende soorten filterkoffie hebben we de prijzen vergeleken. Een kop filterkoffie kostte in april 2021 gemiddeld €0,10 en in april 2026 was dat €0,17. Een stijging van 70%.

Een lijst met goedkope pakken filterkoffie van 500 gram in de supermarkt staat hier. Voor een kopje koffie (8 gram koffie) betaal je dan tussen de €0,04 en €0,09. De peildatum is 20 mei.

Koffiebonen

Koffiebonen zijn het populairste koffiesysteem in Nederland. We bekeken 76 verschillende soorten koffiebonen. De prijs van een kop bonenkoffie nam in de afgelopen vijf jaar met 100% toe: van €0,09 in april 2021 naar €0,18 in april 2026. Daarmee is deze koffiesoort het sterkst in prijs gestegen. Toch zijn er voordelige opties: kilozakken van huis- en budgetmerken zijn bij de meeste supermarkten al vanaf €9,99 te koop.

Een lijst met goedkope kilozakken koffiebonen in de supermarkt staat hier. Voor een kopje koffie (8 gram koffie) betaal je dan €0,08. De peildatum is 20 mei.

Koffiecups

Ook hebben we de prijzen van 55 verschillende soorten koffiecups voor Nespresso-machines vergeleken. De originele Nespresso-cups namen we niet mee in het onderzoek, omdat die niet in supermarkten verkrijgbaar zijn. De gemiddelde prijs per cup steeg met 46% van €0,26 naar €0,38. Koffiecups voor Nespresso-systemen zijn daarmee de duurste keuze.

Een lijst met goedkope cups in de smaken Lungo en Espresso in de supermarkt staat hier. Voor een kopje koffie betaal je dan tussen de €0,17 en €0,22. De peildatum is 20 mei.

Huismerken 33% goedkoper

In de lijsten met goedkoopste koffie staan alleen maar huismerken. Hiermee valt gelijk de grootste besparing te halen want huismerkkoffie is gemiddeld 33% goedkoper dan A-merken. Sommige budgetvarianten zijn zelfs meer dan de helft goedkoper.

De smaak is natuurlijk persoonlijk en kan tussen huismerken verschillen. Er is veel keuze en wat prijs betreft is dit het proberen waard.

Prijsverschillen tussen supermarkten

Maar mocht je echt verknocht zijn aan een A-merk dan kan ook de keuze voor een supermarkt een besparing opleveren. Voor A-merken ben je gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Vomar. Hun prijzen liggen ongeveer 5% onder het gemiddelde prijsniveau.

Bij de grootste supermarkten liggen de prijzen rond het gemiddelde. Zo zitten Plus, Jumbo en Albert Heijn op ongeveer +1%. Spar is de duurste supermarkt in ons onderzoek. Daar liggen de prijzen gemiddeld 8% hoger dan gemiddeld.

Slechte oogsten en hogere kosten

Dat koffie duurder werd, heeft meerdere oorzaken. Sinds 2021 vielen oogsten tegen in grote koffieproducerende landen zoals Brazilië en Vietnam. Extreme droogte en hevige regen zorgden daar voor lagere opbrengsten.

Tegelijkertijd groeit de wereldwijde vraag naar koffie. Minder aanbod en meer vraag leiden tot hogere prijzen.

Daarnaast stegen in Nederland de kosten voor arbeid, energie en transport. Ook strengere Europese duurzaamheidsregels spelen mee. Producenten moeten investeren in duurzamere teelt en betere arbeidsomstandigheden.

Niet alle koffie heeft een keurmerk

Het meest voorkomende keurmerk voor koffie is Rainforest Alliance. Dat keurmerk stelt eisen aan natuurbehoud, watergebruik en arbeidsomstandigheden. Toch hebben niet alle koffieproducten zo’n keurmerk. Sommige koffies van Douwe Egberts en de goedkoopste koffiebonen van Jumbo hebben het bijvoorbeeld niet. Hiernaast zie je hoe dit keurmerk er op een product uitziet.