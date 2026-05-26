Koffie duurder dan ooit

De Consumentenbond onderzocht de 4 populairste soorten: filterkoffie, koffiebonen, koffiepads en koffiecups voor een Nespresso-systeem. Vooral bonen zijn flink duurder geworden. De prijs ervan verdubbelde. Pads werden gemiddeld 78% duurder en filterkoffie steeg gemiddeld 70% in prijs. Alleen bij koffiecups is de prijsstijging relatief wat minder: 46%.

Prijsverschil in de supermarkt

Consumenten zijn bij de ene supermarkt goedkoper uit dan bij de andere. Voor koffie van een A-merk zijn consumenten gemiddeld het goedkoopst uit bij supermarkten Nettorama, Dirk en Vomar. Deze supermarkten zitten ongeveer 5% onder het gemiddelde prijsniveau. Plus, Jumbo en Albert Heijn verkopen koffie zo’n 1% boven het gemiddelde prijsniveau.

De Consumentenbond adviseert om voor koffie ook eens bij een drogist te gaan kijken. A-merken zijn daar vaak een stuk goedkoper dan in de supermarkt. Zo kost een zak Douwe Egberts Aroma Rood 500 gram koffiebonen €8,69 bij de Kruidvat. Bij Albert Heijn kost eenzelfde zak €10,99.

Bij Spar betalen consumenten het meest voor koffie. De prijzen liggen daar 8% boven het gemiddelde prijsniveau. Het meest kunnen consumenten besparen met huismerkkoffie: gemiddeld 33% goedkoper dan een A-merk.

Oorzaken

De hoge koffieprijzen komen onder meer door tegenvallende oogsten in Brazilië en Vietnam. Daardoor is het aanbod kleiner terwijl de vraag groeit. Een andere reden voor de hoge prijzen zijn de stijgende kosten in Nederland voor arbeid, energie en transport. Ook duurzaamheidseisen vanuit de Europese Unie spelen een rol. Producenten moeten investeren in duurzamere teelt en betere arbeidsomstandigheden. Dat is een positieve ontwikkeling, maar de kosten ervan berekenen fabrikanten door aan consumenten.