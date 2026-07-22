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Professioneel getest!

De beste espressomachine kiezen

Met welke espressomachine zet je zonder veel moeite het perfecte kopje espresso? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle koffiemachines grondig te testen. Zo geven we je een betrouwbaar advies.

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Wij hebben espressomachines voor je getest

Laatste update van de test: 22 juli 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke espressomachine grondig. Dat gebeurt in een professioneel testlab.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke espressomachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We testen verschillende soorten espressomachines. Van enkele tientjes tot wel meer dan €2.000. We kijken naar het gebruiksgemak en proeven natuurlijk de koffie.

  • Espressomachines highlight 1 - lekkere koffie

    1. Lekkere koffie

    Hoe uitgebreid de espressomachine ook is, de koffie moet wel lekker zijn. Ons panel beoordeelt de espresso's en cappuccino's uit alle apparaten. Ze letten op een juiste balans van smaken en aroma’s.

  • Espressomachines highlight 2 - juiste temperatuur

    2. De juiste temperatuur

    Het is belangrijk dat een espresso op de juiste temperatuur wordt gezet. Dan worden alle aroma’s en smaken zo goed mogelijk uit de gemalen koffieboon onttrokken. Direct na het zetten is de ideale temperatuur van de koffie in het kopje zo rond de 67°C. Daarom meten we de temperatuur vlak na het zetten. Sommige koffiemachines leveren maar een lauw bakkie.

  • Espressomachines highlight 3 - schoonmaken

    3. Ontkalken van de espressomachine

    Het minst leuke aan een espressomachine is het onderhoud. Hoe vaak moet je ontkalken en hoe makkelijk is dat dan? Dat zoeken we allemaal voor je uit. We geven voor elk getest model aan hoeveel onderhoud de koffiemachine nodig heeft.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen espressomachines op deze en nog veel meer punten? Ontdek welke koffiemachine het beste uit de test komt. Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten en alle andere producten die we testen.

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Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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