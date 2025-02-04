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Espressomachine kopen: waar let je op?

Je kunt kiezen voor een koffiecupmachine (met capsules), een volautomaat, of een pistonmachine. Hier lees je waar je op moet letten bij je keuze.

 

Snel naar:

  1. Keuzehulp espressomachines
  2. Soorten espressomachines
  3. Kijk verder dan de aankoopprijs
  4. Kies een goede melkschuimer
  5. Wat wil je instellen?
  6. Mogelijke extra's
  7. Kies een merk waar anderen tevreden over zijn

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Keuzehulp espressomachines

Wil je weten welke espressomachine het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste espressomachine.

Help mij kiezen

Keuzehulp_Espressomachines

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Soorten espressomachines

Espresso Capsule - Default

Koffiecupmachine

Voor koffiecupmachines gebruik je capsules met koffie. De bekendste soorten zijn Nespresso en Dolce Gusto. Cupmachines zijn het goedkoopst in aanschaf. Ze zijn simpel te bedienen en schoon te maken.

Lees meer over:
Koffiecupmachines

Bekijk en vergelijk:
Koffiecupmachines

Espresso Volautomaat - Default

Volautomaat

Volautomatische espressomachines zetten koffie met één druk op de knop. De meeste daarvan zetten ook koffie met melk, zoals een cappuccino. De koffiebonen worden vers gemalen. En je hebt veel instelmogelijkheden.

Lees meer over:
Soorten espressomachines

Bekijk en vergelijk:
Volautomaten

Espresso piston default

Pistonmachine

Een pistonmachine herken je aan de filterhouder (portafilter). Je doet minimaal 1 ding zelf bij het zetten van espresso. Hoeveel je zelf moet doen en hoeveel je kunt instellen verschilt per model.

Lees meer over:
Bonen, gemalen koffie, cups of pads?

Bekijk en vergelijk:
Pistonmachines

koffiezet apparaat default

Of toch geen espresso?

In plaats van espresso, kun je ook filterkoffie drinken. Met een koffiezetapparaat zet je een hele kan koffie, die je warm kunt houden. Of kies het gemak van filterkoffie uit een Senseo-apparaat.

Lees meer over:
Koffiezetapparaten

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Kijk verder dan de aankoopprijs

Hoe meer koffie je drinkt, hoe sneller een volautomaat goedkoper wordt. We tellen dan de aanschafprijs en de koffiekosten bij elkaar op. Want volautomaten zijn wel duurder om te kopen, maar de koffie is goedkoper.

Koffiecupmachines zijn het goedkoopst

Er zijn hele dure soorten, maar een gangbare koffiecupmachine koop je al voor minder dan € 100. Een pistonmachine kost al meer. En een volautomaat kost minstens een paar honderd euro.

Bonen zijn goedkoper dan koffiecups

Koffiezetten met een pistonmachine of volautomaat is wel goedkoper. Dat komt omdat je daar een zak koffiebonen voor gebruikt. Dat is goedkoper dan koffiecapsules.

Video: alles over espressomachines

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Kies een goede melkschuimer

Drink je graag een cappuccino of latte macchiato, kies dan voor een espressomachine met een goede melkschuimer. Er zijn verschillende soorten:

  • Stoompijpje
  • Melkbakje
  • Melkslangetje
  • Losse melkschuimer
  • Dolce Gusto melkcapsules of -sachets

Lees meer over:
Soorten melkschuimers

3 Melkslangetje

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Wat wil je instellen?

Het verschilt per apparaat hoeveel je kunt instellen een aanpassen aan de koffie die uit de machine komt. Denk aan:

  • Maalgraad: om te bepalen hoe fijn of grof de bonen gemalen worden, stel je de maalgraad in. Hoe fijner de koffie hoe sterker de extractie.
  • Temperatuur: kies hoeveel graden het water is vóórdat het met de koffie in aanraking komt door de temperatuur in te stellen.
  • Koffiehoeveelheid: hoeveel koffie er gebruikt wordt voor één kopje. Hoe meer koffie, hoe sterker de koffie, door de koffiesterkte in te stellen.
  • Waterhoeveelheid: hoeveel water door je koffie loopt. Hoe meer water, hoe voller je kopje. Natuurlijk beïnvloedt het ook de smaak.

Bekijk en vergelijk:
Espressomachines met instelling voor de maalgraad
Espressomachines met instelling voor de temperatuur
Espressomachines met instelling voor de koffiehoeveelheid
Espressomachines met instelling voor de waterhoeveelheid
Espressomachines met instelling voor al deze 4 mogelijkheden

Video: maalgraad, sterkte, water & tamper

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Mogelijke extra's

Espresso app

App

Sommige espressomachines hebben een app voor je smartphone. Via die app kun je bijvoorbeeld het apparaat bedienen en je persoonlijke voorkeuren voor koffievarianten opslaan.

Bekijk en vergelijk:
Espressomachines met een app
 

Espresso kopjeswarmer

Kopjesverwarming

Een plek boven op het apparaat om kopjes neer te zetten. De kopjes worden warm door de warmte van de machine, of ze worden actief verwarmd met een verwarmingselement.

Bekijk en vergelijk:
Espressomachines met een kopjesverwarming

Espresso dubbel

Twee soorten koffie

Drink je cafeïnevrij of houden jij en je gezinsleden niet van dezelfde koffie? Er zijn espressomachines met een dubbel bonenreservoir of met een vakje voor voorgemalen bonen.

Bekijk en vergelijk:
Machines met een dubbel bonenreservoir
Machines met een vakje voor gemalen bonen

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Kies een merk waar anderen tevreden over zijn

Hoe tevreden zijn gebruikers over hun merk espressomachine? We vroegen het aan 3000 consumenten uit het Consumentenbond Panel.

Per merk kunnen er verschillende scores zijn, omdat er onderscheid is tussen 3 soorten espressomachines. Koffiecupmachines, volautomaten en pistonmachines.

Lees meer over:
Goede merken espressomachines (alleen voor leden)
Het Consumentenbond Panel

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