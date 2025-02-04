Espressomachine kopen: waar let je op?

Hoe meer koffie je drinkt, hoe sneller een volautomaat goedkoper wordt. We tellen dan de aanschafprijs en de koffiekosten bij elkaar op. Want volautomaten zijn wel duurder om te kopen, maar de koffie is goedkoper.

Koffiecupmachines zijn het goedkoopst

Er zijn hele dure soorten, maar een gangbare koffiecupmachine koop je al voor minder dan € 100. Een pistonmachine kost al meer. En een volautomaat kost minstens een paar honderd euro.

Bonen zijn goedkoper dan koffiecups

Koffiezetten met een pistonmachine of volautomaat is wel goedkoper. Dat komt omdat je daar een zak koffiebonen voor gebruikt. Dat is goedkoper dan koffiecapsules.