Espressomachine kopen: waar let je op?

Je kunt kiezen voor een koffiecupmachine (met capsules), een volautomaat, of een pistonmachine. Hier lees je waar je op moet letten bij je keuze.
Expert espressomachines
Wil je weten welke espressomachine het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste espressomachine.
Voor koffiecupmachines gebruik je capsules met koffie. De bekendste soorten zijn Nespresso en Dolce Gusto. Cupmachines zijn het goedkoopst in aanschaf. Ze zijn simpel te bedienen en schoon te maken.
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Koffiecupmachines
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Koffiecupmachines
Volautomatische espressomachines zetten koffie met één druk op de knop. De meeste daarvan zetten ook koffie met melk, zoals een cappuccino. De koffiebonen worden vers gemalen. En je hebt veel instelmogelijkheden.
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Soorten espressomachines
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Volautomaten
Een pistonmachine herken je aan de filterhouder (portafilter). Je doet minimaal 1 ding zelf bij het zetten van espresso. Hoeveel je zelf moet doen en hoeveel je kunt instellen verschilt per model.
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Bonen, gemalen koffie, cups of pads?
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Pistonmachines
In plaats van espresso, kun je ook filterkoffie drinken. Met een koffiezetapparaat zet je een hele kan koffie, die je warm kunt houden. Of kies het gemak van filterkoffie uit een Senseo-apparaat.
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Koffiezetapparaten
Hoe meer koffie je drinkt, hoe sneller een volautomaat goedkoper wordt. We tellen dan de aanschafprijs en de koffiekosten bij elkaar op. Want volautomaten zijn wel duurder om te kopen, maar de koffie is goedkoper.
Er zijn hele dure soorten, maar een gangbare koffiecupmachine koop je al voor minder dan € 100. Een pistonmachine kost al meer. En een volautomaat kost minstens een paar honderd euro.
Koffiezetten met een pistonmachine of volautomaat is wel goedkoper. Dat komt omdat je daar een zak koffiebonen voor gebruikt. Dat is goedkoper dan koffiecapsules.
Drink je graag een cappuccino of latte macchiato, kies dan voor een espressomachine met een goede melkschuimer. Er zijn verschillende soorten:
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Soorten melkschuimers
Het verschilt per apparaat hoeveel je kunt instellen een aanpassen aan de koffie die uit de machine komt. Denk aan:
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Espressomachines met instelling voor de maalgraad
Espressomachines met instelling voor de temperatuur
Espressomachines met instelling voor de koffiehoeveelheid
Espressomachines met instelling voor de waterhoeveelheid
Espressomachines met instelling voor al deze 4 mogelijkheden
Sommige espressomachines hebben een app voor je smartphone. Via die app kun je bijvoorbeeld het apparaat bedienen en je persoonlijke voorkeuren voor koffievarianten opslaan.
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Espressomachines met een app
Een plek boven op het apparaat om kopjes neer te zetten. De kopjes worden warm door de warmte van de machine, of ze worden actief verwarmd met een verwarmingselement.
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Espressomachines met een kopjesverwarming
Drink je cafeïnevrij of houden jij en je gezinsleden niet van dezelfde koffie? Er zijn espressomachines met een dubbel bonenreservoir of met een vakje voor voorgemalen bonen.
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Machines met een dubbel bonenreservoir
Machines met een vakje voor gemalen bonen
Hoe tevreden zijn gebruikers over hun merk espressomachine? We vroegen het aan 3000 consumenten uit het Consumentenbond Panel.
Per merk kunnen er verschillende scores zijn, omdat er onderscheid is tussen 3 soorten espressomachines. Koffiecupmachines, volautomaten en pistonmachines.
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Goede merken espressomachines (alleen voor leden)
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