Espressomachine kopen: waar let je op?

Voor espresso is een fijne maling van de koffiebonen belangrijk. Voor een halfautomaat maal je zelf bonen in een elektrische of handmatige molen. Of je koopt gemalen koffie voor espressomachines. Zelf malen is beter voor de meest verse koffie.

Maalschijven zijn gemaakt van metaal of keramiek. Metalen maalschijven zijn doorgaans goedkoper, maar kunnen warm worden tijdens het malen. Door de korte maaltijd is dit waarschijnlijk niet nadelig voor de smaak. Keramische schijven zouden minder heet worden en langer meegaan, maar deze bewering wordt niet ondersteund door onze duurtest espressomachines waarin we keken hoe lang een espressomachine meegaat.

Verder kun je kiezen uit conische of vlakke maalschijven. Conische maalschijven zijn kegelvormig en zouden minder heet worden tijdens het malen. Platte maalschijven zouden een constantere maling geven. In een espressomachine zitten vrijwel altijd conische maalschijven. In losse bonenmalers zitten grotere maalschijven en die zijn vaak plat.

