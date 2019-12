Alternatieve capsules voor Dolce Gusto

Must €0,29 per capsule

Conclusie

Wij lieten de klassieke Dolce Gusto capsules (€0,31 per capsule) het opnemen tegen capsules van 3 concurrerende merken: Perla (€0,26 per capsule), Cafe Royal (€0,27 per capsule) en Must (€0,29 per capsule). Van alle merken proefde ons panel de espresso en cappuccino. Hetzelfde panel beoordeelt ook de espresso bij de test espressomachines. Onze conclusie: het proberen waard, maar succes is niet verzekerd.

Espresso

Ons panel oordeelde dat Must espresso het lekkerste smaakt, maar Dolce Gusto’s eigen versie doet er nauwelijks voor onder. Van de Must werd niet alleen de smaak maar ook het uiterlijk gewaardeerd. Panelleden vonden de Cafe Royal en Perla echt minder lekker. Bij de Cafe Royal waren veel panelleden niet onder de indruk van de kleur, en miste ze intensiteit. Bij Perla merkte het panel op dat de bonen iets te sterk gebrand zijn.

Cappuccino

Het panel waardeert de cappuccino van Dolce Gusto zelf het meest. Daar zijn de meeste panelleden het over eens. Perla en Cafe Royal volgen daar direct op. Bij Cafe Royal zijn de panelleden wel meer verdeeld dan bij Perla. Was Must de favoriet bij espresso, de cappuccino valt juist in negatief opzicht op. Veel panelleden vinden dat het wel wat zoeter mag. Ook vindt een deel het melkschuim te donker.

Problemen met de Perla capsules

Op onze oproep met gebruikerservaringen kwamen enkele reacties binnen, onder andere over problemen met de Perla Cafe Grande van Albert Heijn: 'Het hete water stroomt niet snel genoeg door de cup. Daardoor scheurt het folie aan de bovenkant halverwege het proces af. Met als gevolg dat er hete stoom en koffiedrap langs alle kanten uit de machine spuit.'

Met de cups Lungo en Expresso gaat het bij het testmodel goed, maar daarbij is ook de straal die uit de cup komt veel kleiner. 'Je hoort de folie kraken,' volgens iemand op onze Community. Albert Heijn zegt in een reactie op de melding dat het waarschijnlijk om een oudere machine gaat en dat je dan beter een A-merk kunt gebruiken. Vreemd, want op de verpakking staat niet dat je de cups alleen in bepaalde Dolce Gusto-machines moet gebruiken.

In onze test gebruikten we Piccolo-machines en daarbij ondervonden we geen grote problemen, al liep de machine wel langzamer door.

Een andere reactie op onze Community is positiever: 'Mijn ervaring met de Perla cups van AH: Het apparaat maakt een beetje een vreemd geluid en het duurt twee keer zo lang om een kop koffie te krijgen. Maar het is het wachten waard, want de koffie is heerlijk!'

Tip

De chocomelk van Cafe Royal hebben wij niet in ons lab laten proeven, maar is volgens een van de mensen die gereageerd heeft op onze Community gelijk aan de originele. Wel een tip: maak geen koude chocolademelk als je eigenlijk warme chocolademelk wilt. 'Dat werkt namelijk niet en dan krijg je wel een explosie omdat de cacao die erin zit zonder hitte niet door kan lopen.'

Heb jij ook ervaring met alternatieve capsules voor Dolce Gusto? Deel je ervaring in onze Community.