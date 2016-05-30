Alternatieve capsules voor Dolce Gusto

Cups van Nescafé

Cups voor Dolce Gusto worden na Nespresso het meest verkocht. De originele cups zijn van Nescafé. Dolce Gusto onderscheidt zich doordat het niet alleen maar cups met koffie zijn. Je kunt ook kiezen voor melkkoffie (eventueel met smaakje), choco, ijskoffie en thee. In totaal zijn er zo'n 40 smaken.

Voor één kop cappuccino gebruik je 2 capsules: een capsule voor koffie en eentje voor melk. In onze smaaktest gebruiken we lungo. De koffies verschillen in sterkte, aangegeven met een schaal tot en met 13. En in kopgrootte: klein, medium of groot.

De originele cups kosten voor een verpakking van 30 stuks zo’n €0,28 per stuk. Een cappuccino is duurder, omdat je daar 2 cups voor gebruikt.

Niet-originele Dolce Gusto cups

Naast de originele cups van Nescafé, kun je kiezen uit veel andere merken. Ze worden meestal aangeduidt als Dolce Gusto 'compatible'.

De alternatieve cups voor Dolce Gusto kosten gemiddeld €0,25 en zijn niet altijd goedkoper dan de originele. Prijzen van verschillende merken lopen sterk uiteen.

Alternatieve Dolce Gusto-cups kun je net als de originele cups inleveren met een Dolce Gusto-recyclezak.

Soms kan het gebruik van een niet-origineel cupje problemen geven met de machine. Zo voorkom je problemen met de machine.

Prijzen cups voor Dolce Gusto

Merk Prijs Smaken Te koop bij: 1 de Beste € 0,20 5 Dirk G'woon € 0,20 5 Hoogvliet, Vomar Caffé Gondoliere € 0,21 4 AH Moreno € 0,21 4 Aldi Bellarom € 0,21 5 Lidl Caffé Perrucci € 0,21 7 Jumbo Jumbo € 0,22 8 Jumbo Plus € 0,25 5 Plus Nescafé € 0,28 40 Dirk, Hoogvliet, Vomar Hema € 0,29 3 Hema Smit & Dorlas € 0,31 4 Jumbo Perla Huisblends € 0,33 8 AH Lavazza € 0,34 4 Hoogvliet Australian € 0,37 3 AH

Opmerkingen bij tabel

Prijs : Gemiddelde prijs per cupje in juni 2024, exclusief eventuele verzendkosten. We hebben gekozen voor de prijzen van de grootste verpakking van de cupjes. De prijzen zijn van de smaak Lungo en kunnen per smaak verschillen.

: Gemiddelde prijs per cupje in juni 2024, exclusief eventuele verzendkosten. We hebben gekozen voor de prijzen van de grootste verpakking van de cupjes. De prijzen zijn van de smaak Lungo en kunnen per smaak verschillen. Smaken : Aantal verkrijgbare smaken (juni 2024).

: Aantal verkrijgbare smaken (juni 2024). Te koop bij: Winkel(s) waar we de laagste prijs aantroffen.

Garantie

Gebruik je cups van een ander merk en gaat je apparaat kapot binnen de garantietermijn van 2 jaar? Dan moet de fabrikant aantonen dat het door het gebruik van de capsules komt. Valt het buiten de garantietermijn, dan moet je zelf het bewijs aanleveren.

Gaat je machine kapot door het gebruik van capsules van een ander merk? Dan kun je de fabrikant van de cupjes aansprakelijk stellen. Want hij geeft aan dat het cupje geschikt is voor de machine. Ga hiervoor eerst naar de verkoper van de cups.