Alternatieve capsules voor Dolce Gusto

Ferry Ploeg PrijzenonderzoekerBijgewerkt op:27 september 2024
Cups voor Dolce Gusto worden na Nespresso het meest verkocht. De originele cups zijn van Nescafé. Dolce Gusto onderscheidt zich doordat het niet alleen maar cups met koffie zijn. Je kunt ook kiezen voor melkkoffie (eventueel met smaakje), choco, ijskoffie en thee. In totaal zijn er zo'n 40 smaken.
Voor één kop cappuccino gebruik je 2 capsules: een capsule voor koffie en eentje voor melk. In onze smaaktest gebruiken we lungo. De koffies verschillen in sterkte, aangegeven met een schaal tot en met 13. En in kopgrootte: klein, medium of groot.
De originele cups kosten voor een verpakking van 30 stuks zo’n €0,28 per stuk. Een cappuccino is duurder, omdat je daar 2 cups voor gebruikt.
Naast de originele cups van Nescafé, kun je kiezen uit veel andere merken. Ze worden meestal aangeduidt als Dolce Gusto 'compatible'.
|Merk
|Prijs
|Smaken
|Te koop bij:
|1 de Beste
|€ 0,20
|5
|Dirk
|G'woon
|€ 0,20
|5
|Hoogvliet, Vomar
|Caffé Gondoliere
|€ 0,21
|4
|AH
|Moreno
|€ 0,21
|4
|Aldi
|Bellarom
|€ 0,21
|5
|Lidl
|Caffé Perrucci
|€ 0,21
|7
|Jumbo
|Jumbo
|€ 0,22
|8
|Jumbo
|Plus
|€ 0,25
|5
|Plus
|Nescafé
|€ 0,28
|40
|Dirk, Hoogvliet, Vomar
|Hema
|€ 0,29
|3
|Hema
|Smit & Dorlas
|€ 0,31
|4
|Jumbo
|Perla Huisblends
|€ 0,33
|8
|AH
|Lavazza
|€ 0,34
|4
|Hoogvliet
|Australian
|€ 0,37
|3
|AH
Gebruik je cups van een ander merk en gaat je apparaat kapot binnen de garantietermijn van 2 jaar? Dan moet de fabrikant aantonen dat het door het gebruik van de capsules komt. Valt het buiten de garantietermijn, dan moet je zelf het bewijs aanleveren.
Gaat je machine kapot door het gebruik van capsules van een ander merk? Dan kun je de fabrikant van de cupjes aansprakelijk stellen. Want hij geeft aan dat het cupje geschikt is voor de machine. Ga hiervoor eerst naar de verkoper van de cups.