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Koffiecupmachines: Nespresso, Dolce Gusto en meer

Koffiecupmachines voor Nespresso en Dolce Gusto kennen we allemaal. Het zijn compacte, eenvoudige apparaten waarmee je onder hoge druk koffiezet met capsules. 
Wouter Rensink_S

Wouter Rensink   Expert espressomachinesBijgewerkt op:15 juli 2026

Verschil met volautomaten en pistonmachines

Koffiecupmachines hebben een aantal voor- en nadelen ten opzichte van volautomaten of pistonmachines.

Voordelen van een koffiecupmachine

  • Kan espresso van goede kwaliteit bereiden
  • Snel
  • Makkelijk in gebruik
  • Eenvoudig schoonmaken en ontkalken
  • Neemt niet veel ruimte in op het aanrecht

Voordelen van een koffiecupmachine

  • Een koffiecup kost meer geld vergeleken met losse koffie
  • Je houdt cupjes over die je moet recyclen, composteren of weggooien
  • Er past relatief weinig water in de waterbak
  • Je kunt weinig aanpassingen doen aan de koffie
  • Weinig extra's zoals kopjesverwarming

Prijzig op de lange termijn

Koffiecupmachines zijn al te koop voor een paar tientjes. Duurdere machines kunnen uitgebreider zijn, met bijvoorbeeld een melkopschuimer. Of andere materialen gebruiken, zoals rvs in plaats van kunststof.

Maar een koffiecup is duurder dan losse koffie. Daardoor ben je op termijn wel duurder uit dan wanneer je een volautomaat of een pistonmachine koopt. Hoe meer koffie je drinkt op een dag, hoe sneller dit omslagpunt komt.

Melk opschuimen

Er zijn ook koffiecupmachines waarmee je cappuccino en andere melkdranken kunt maken. Dit kun je met Dolce Gusto ORIGINAL-machines doen met melkcups. Anders verschilt het per machine. Met bepaalde Dolce Gusto NEO-machines kun je dit doen met melk-sachets. Sommige Nespresso-machines hebben een melkbakje, een stoompijpje, of een losse melkschuimer. Een voorbeeld van een losse melkschuimer is de Nespresso Aeroccino.

Lees meer over melkopschuimers of vergelijk koffiecupmachines met een melkopschuimer.

Soorten koffiecupsystemen

Koffiecupmachines worden gemaakt voor een specifiek koffiecupsysteem. Kies je voor een machine met een bepaald systeem, dan kies je ook voor de bijbehorende koffiecups. Een Nespresso Original-capsule past bijvoorbeeld niet in een machine voor Dolce Gusto en ook niet in een Nespresso Vertuo-machine. Verschillende systemen zijn:

  • Nespresso Original
  • Nespresso Vertuo
  • Dolce Gusto ORIGINAL
  • Dolce Gusto NEO
  • illy iperEspresso
  • Bialetti

Machines voor deze koffiecupsystemen kunnen gemaakt worden door verschillende merken. Wel lijken machines van het ene merk soms erg veel op die van een ander merk.

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