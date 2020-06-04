Wouter Rensink Expert espressomachinesBijgewerkt op:15 juli 2026
Koffiecupmachines hebben een aantal voor- en nadelen ten opzichte van volautomaten of pistonmachines.
Koffiecupmachines zijn al te koop voor een paar tientjes. Duurdere machines kunnen uitgebreider zijn, met bijvoorbeeld een melkopschuimer. Of andere materialen gebruiken, zoals rvs in plaats van kunststof.
Maar een koffiecup is duurder dan losse koffie. Daardoor ben je op termijn wel duurder uit dan wanneer je een volautomaat of een pistonmachine koopt. Hoe meer koffie je drinkt op een dag, hoe sneller dit omslagpunt komt.
Er zijn ook koffiecupmachines waarmee je cappuccino en andere melkdranken kunt maken. Dit kun je met Dolce Gusto ORIGINAL-machines doen met melkcups. Anders verschilt het per machine. Met bepaalde Dolce Gusto NEO-machines kun je dit doen met melk-sachets. Sommige Nespresso-machines hebben een melkbakje, een stoompijpje, of een losse melkschuimer. Een voorbeeld van een losse melkschuimer is de Nespresso Aeroccino.
Lees meer over melkopschuimers of vergelijk koffiecupmachines met een melkopschuimer.
Koffiecupmachines worden gemaakt voor een specifiek koffiecupsysteem. Kies je voor een machine met een bepaald systeem, dan kies je ook voor de bijbehorende koffiecups. Een Nespresso Original-capsule past bijvoorbeeld niet in een machine voor Dolce Gusto en ook niet in een Nespresso Vertuo-machine. Verschillende systemen zijn:
Machines voor deze koffiecupsystemen kunnen gemaakt worden door verschillende merken. Wel lijken machines van het ene merk soms erg veel op die van een ander merk.