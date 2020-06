Koffiecupmachines kennen we van bijvoorbeeld Nespresso of Dolce Gusto. Het zijn relatief compacte, eenvoudige apparaten waarmee je onder hoge druk koffie zet met koffiecups.

Koffiecupmachines worden ook wel (gesloten) portiesystemen genoemd, omdat je per koffiecupje één kopje koffie zet. Senseoapparaten zijn ook koffiemachines met een portiesysteem, maar vanwege de manier van zetten en het soort koffie scharen we ze niet onder espressomachines. Lees meer over Senseo bij koffiezetapparaten.

Voor- en nadelen

Koffiecupmachines hebben een aantal voor- en nadelen ten opzichte van volautomaten of pistonmachines.

Voordelen Nadelen Kan prima kwaliteit espresso zetten Prijs per kopje is relatief hoog Snel Verpakkingsmateriaal per cup (niet duurzaam) Makkelijk in gebruik Kleine watertank Eenvoudig schoonmaken en ontkalken Weinig persoonlijke instellingen mogelijk Minste lawaai Één kopje tegelijk Compact op het aanrecht Weinig extra's zoals kopjesverwarming etc.

Kosten

De meest populaire koffiecupmachines kosten minder dan €100. Maar de modellen verschillen sterk in prijs, uiteenlopend van €50 tot ruim €400. De machines met de laagste prijs zijn eenvoudig, zonder veel opties. De duurste modellen hebben melksystemen, zijn groter en hebben meer opties en instellingen.

In vergelijking met volautomaten of pistonmachines zijn koffiecupmachines het voordeligst geprijsd. Maar de prijs per kopje is, dankzij het gebruik van koffiecupjes, het hoogst. Als je veel koffie drinkt, ben je op langere termijn voordeliger uit met een pistonmachine, waarvan er al goeie zijn vanaf €75. Of zelfs met een een volautomaat, met prima modellen vanaf €300.

Lees meer over de prijs van een kopje espresso.

Melk opschuimen

Wil je koffievarianten met melk kunnen maken, dan zijn er koffiecupmachines waarmee je melk kunt opschuimen. Enkele uitgebreidere apparaten hebben een stoompijpje om zelf handmatig mee op te schuimen. Ook kan het apparaat een geïntegreerde melkkan of losse melkopschuimer (veelal Aeroccino) hebben. Apparaten voor Dolce Gusto hebben melkcapsules om melkkoffies mee te maken.

Lees meer over melk opschuimen of vergelijk koffiecupmachines met een melkopschuimer.

Koffiecupsystemen

Alle koffiecupmachines worden gemaakt voor een specifiek systeem koffiecups. Kies je voor een machine met een bepaald systeem, dan kies je ook voor de bijbehorende koffiecups. Een Nespressocupje past niet in een machine voor Dolce Gusto en vice versa.

Nespresso

Dolce Gusto (zie foto)

Bosch Tassimo T-Discs

Illy Iperespresso

Lavazza a Modo Mio

Segafredo MyEspresso

Binnen alle koffiecupsystemen kun je kiezen uit verschillende machines. Verschillende merken maken Nespressomachines, zoals DeLonghi, Krups, Magimix en Sage. Voor Dolce Gusto maakt voornamelijk Krups de machines. Lees wat een goed merk espressomachine is.

Nespresso of Dolce Gusto of ..?

Kies je nu het beste voor een Nespressomachine of eentje voor Dolce Gusto? Of ga je toch voor een Illy Iperespresso? Lees wat de verschillende systemen onderscheidt en maak je keuze.



Lees ook: