Soorten espressomachines

Welk systeem kies je?

Dat hangt af van:

je budget

de beschikbare ruimte

hoeveel kopjes koffie drink je per dag?

hoeveel soorten koffie wil je kunnen maken?

en vind je het leuk om te spelen met de instellingen en te zoeken naar de beste espresso?

Start onze Keuzehulp espressomachines. Door een paar vragen te beantwoorden weet jij direct welk type machine het beste bij je past.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke espressomachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste espressomachine

Portiesystemen: cups en capsules

Portiesystemen werken met een capsule of cup en zijn over het algemeen eenvoudig te gebruiken. Voorbeelden zijn de apparaten voor Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza, Illy of Segafredo. Ze hebben niet veel opties, maar bij de meeste machines is de hoeveelheid water wel aan te passen.

Bekijk de testresultaten en vergelijk cupsystemen of kijk direct wat het beste portiesysteem is.

Smaakvariatie in capsules

Voor variatie in de koffiesmaak ben je afhankelijk van het aanbod in capsules. De meeste cups bestel je online of koop je in een winkel of supermarkt.

Dolce Gusto : 43 verschillende smaken waaronder varianten met melk, thee en chocolademelk

: 43 verschillende smaken waaronder varianten met melk, thee en chocolademelk Nespresso : 24 verschillende standaard smaken (grand crus) en wisselend aanbod van 'limited editions'. Er is ook een groot aantal goedkopere alternatieve Nespressocups te koop.

: 24 verschillende standaard smaken (grand crus) en wisselend aanbod van 'limited editions'. Er is ook een groot aantal goedkopere alternatieve Nespressocups te koop. Lavazza : 10 verschillende smaken

: 10 verschillende smaken Illy Iperespresso : 4 verschillende smaken

: 4 verschillende smaken Tassimo : 23 verschillende smaken waaronder varianten met melk, thee en chocolademelk

: 23 verschillende smaken waaronder varianten met melk, thee en chocolademelk Segafredo: 5 verschillende smaken

Voordelen en kosten

Portiesystemen zijn gemakkelijk in gebruik en nemen weinig ruimte in. Per kopje koffie zijn ze relatief duur (prijs van een kopje espresso). Al zijn er bijvoorbeeld goedkopere alternatieve Nespressocups te koop. Wie veel koffie drinkt is op de lange termijn waaarschijnlijk goedkoper uit met een vol- of halfautomaat.

Volautomaten

Een volautomaat maalt de koffiebonen vers voor elk kopje koffie. Het koffiezetten gaat volledig automatisch. De meeste machines hebben een aantal programma's waarmee je eenvoudig een espresso of een lungo zet. Heeft de machine de mogelijkheid tot automatisch melkopschuimen, dan is er meestal ook een knop voor cappuccino. Uitgebreide machines hebben vaak meer dan 10 verschillende voorgeprogrammeerde koffierecepten.

Bekijk de testresultaten en vergelijk volautomatische espressomachines of kijk direct wat de beste volautomaat is.

Smaak aanpassen

Je kunt de smaak bij een volautomaat op een aantal manieren aanpassen door:

van soort bonen te wisselen

de hoeveelheid water aan te passen

de maalgraad van de bonen te veranderen

de dosering koffie aan te passen

Schoonmaken

Met een volautomaat moet je behoorlijk wat onderdelen van de espressomachine schoonmaken. Afhankelijk van het merk gebeurt dit volautomatisch of handmatig.

Melk opschuimen

Sommige volautomaten kunnen ook melk opschuimen. De manier waarop je melk opschuimt kan verschillen.

Stoompijpje of Cappuccinotore

De goedkoopste volautomaten hebben meestal een stoompijpje. Voor een paar tientjes meer kom je in de categorie machines met een zogenaamde cappuccinotore. Dan zuigt de machine melk op uit een kan of pak met een slangetje.

Geïntegreerde melkkan

Duurdere machines hebben een geïntegreerde melkkan. Die zet je gevuld met melk in de koelkast en sluit je aan op het moment dat je cappuccino wilt gaan maken. De machine pakt dan de benodigde hoeveelheid melk en schuimt het voor je op.

Lees meer over melk opschuimen of bekijk de test melkopschuimers.

Halfautomaten

Halfautomaten zijn espressomachines waarbij je vrijwel alles zelf moet doen. Gemalen koffie druk je aan in een filter die je in een filterdrager onder de uitloop voor heet water hangt. De machines zijn meestal voorzien van een filter voor 1 en voor 2 kopjes.

Bekijk de testresultaten en vergelijk alle halfautomaten of kijk direct wat de beste halfautomaat is.

Let op: Sommige machines van Illy Lavazza lijken op een halfautomaat door de pistongreep (een hendel aan de filterhouder), maar je gebruikt dan capsules en geen gemalen koffie of ESE-pads.

Een espresso met een halfautomaat maak je zo:

Vul het filterbakje met gemalen koffie of een ESE-pad Stamp de koffie aan met een zogenaamde "tamper". Daarmee verdeel je de koffie gelijkmatig en zorg je dat het water niet te snel door de koffie loopt. Plaats de gevulde filterdrager terug in de espressomachine en laat het water doorlopen. De espresso is gezet. Tik de koffie uit de filterdrager, maak hem schoon en draai hem terug in de machine.

Soorten filters

Er bestaan 2 soorten filters voor in een halfautomaat: een drukfilter en een (traditionele) filter zonder druk.

Drukfilter

Een drukfilter bestaat uit een basis met veel gaatjes met daaronder een tweede wand met (vaak) maar een enkel gaatje. Hierdoor ontstaat druk in het filter wanneer er water door de koffie loopt. Het voordeel van dit filter is dat het minder nauw luistert met de maling en de kracht waarmee de koffie wordt aangestampt in het filter. De opbouw van het filter zorgt al snel voor een goede extractie. Deze filters worden in de meeste instapmodellen gebruikt.

Traditionele filter

Het traditionele filter bestaat daarentegen uit een enkele wand met gaatjes. De druk wordt niet door het filter opgebouwd, maar door de maling van de koffie en de kracht waarmee de koffie wordt aangestampt. Bij dit filter luistert het juist wel nauw met de maling en het aanstampen van de koffie.

Het zal dan ook even oefenen zijn voordat je altijd een heerlijke espresso zet. Daarentegen kun je met dit filter wel tot in detail de smaak en aroma's van een espresso bepalen en is dit type machine het meest geschikt voor de echte koffieliefhebber.

Melk opschuimen

De meeste halfautomaten zijn voorzien van een stoompijpje voor het opschuimen van melk. Zelf melk opschuimen met een stoompijpje vergt misschien enige oefening, maar is zeker niet minder goed dan opgeschuimde melk uit een automatische melkopschuimer.

Smaak aanpassen

De smaak bij een halfautomaat is afhankelijk van de machine, maar ook van een aantal andere factoren:

de melange en branding van de bonen

de maalgraad en constantheid van de maling

de versheid van de bonen

de extractietijd en de aanstampdruk

het onderhoud van je espressomachine

Boiler en thermoblok

Het materiaal van de boiler of het thermoblok is bepalend voor de hoeveelheid kalkafzetting. Deze worden van aluminium, messing of koper gemaakt. Bij koper is de temperatuurgeleiding het beste. Aluminium is gevoeliger voor kalkafzetting en moet je dus eerder ontkalken.

Lees ook: