Soorten espressomachines

Welke espressomachine kies je?

Het hangt van een aantal zaken af welk soort espressomachine het beste bij jou past:

Je budget.

De beschikbare ruimte.

Het aantal kopjes dat je per dag zet.

Koffiedranken die je wilt maken, bijvoorbeeld met melk.

De opties en instellingen die je interessant vindt.

Hoeveel je zelf wilt doen, of de machine automatisch doet.

Volautomaten

Een volautomaat maalt de koffiebonen vers voor elk kopje koffie. Koffiezetten gaat hiermee helemaal automatisch. De meeste machines hebben een aantal programma's waarmee je eenvoudig een espresso of een lungo zet. Als de machine automatisch melk kan opschuimen, dan heeft het meestal ook een knop voor cappuccino. Uitgebreide machines hebben veel verschillende voorgeprogrammeerde koffierecepten.

Smaak aanpassen

Je kunt de smaak van koffie bij een volautomaat op een aantal manieren aanpassen:

Gebruik andere bonen.

Pas de hoeveelheid water aan.

Verander de maalgraad van de bonen.

Pas de dosering van de koffie aan.

Schoonmaken

Met een volautomaat moet je heel wat onderdelen van de espressomachine schoonmaken en ontkalken. Het hangt van het merk af of dit volautomatisch gebeurt of dat je dit handmatig moet doen.

Melk opschuimen

Sommige volautomaten hebben een melkopschuimer. Je kunt kiezen voor een stoompijpje om handmatig melk op te schuimen. Of voor een machine met een melkslangetje. De meest uitgebreide machines hebben een melkbakje. Daarmee zet je met één druk op de knop een melkkoffie.

Testresultaten

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Koffiecupmachines

Koffiecupmachines kennen we onder andere van Nespresso en Dolce Gusto. Dit zijn kleine, eenvoudige apparaten waarmee je onder hoge druk koffie zet met koffiecups. Momenteel zijn er 2 veelvoorkomende koffiecupsystemen in de winkels te vinden: Nespresso Original en Dolce Gusto ORIGINAL. Voorbeelden van minder populare capsules zijn Nespresso Vertuo, Dolce Gusto NEO, Bialetti en illy iperEspresso.

Testresultaten

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Pistonmachines

Pistonmachines worden ook wel barista koffiemachines genoemd. Je doet minimaal 1 ding zelf bij het zetten van espresso. Hoeveel je zelf moet doen en hoeveel je kunt instellen verschilt per model.

Kan of moet je vooral zelf aan de slag? Dan heb je veel controle om de koffie precies zo te zetten zoals jij hem wilt hebben. Het kost wel wat tijd en experimenteren om precies de juiste instellingen te vinden.

Sommige pistonmachines malen de bonen en vullen het filterbakje zelf. Bij andere machines druk je zelf gemalen koffie aan in de piston. Die zit in een filterhouder (portafilter) en hangt onder de uitloop voor heet water. De machines kunnen verschillende filterbakjes hebben, bijvoorbeeld voor 1 en 2 kopjes.

Espresso maken met een pistonmachine

Een espresso met een pistonmachine maak je meestal zo:

Vul het filterbakje met gemalen koffie of een E.S.E.-koffiepad . Druk de koffie aan met een zogenoemde 'tamper'. Daarmee verdeel je de koffie gelijk en zorg je dat het water niet te snel door de koffie loopt. Plaats de gevulde filterhouder terug in de espressomachine. En laat het water doorlopen. De espresso is gezet. Tik de koffieprut uit de filterhouder, maak hem schoon en draai hem terug in de machine.

Sommige pistonmachines doen stap 1, 2 en/of stap 3 automatisch voor je.

Melk opschuimen

De meeste pistonmachines hebben een stoompijpje voor het opschuimen van melk. Melk opschuimen met een stoompijpje kost wat oefening. Maar het schuim is zeker niet minder goed dan opgeschuimde melk uit een automatische melkopschuimer. Als een echte thuisbarista kun je zo allerlei verschillende koffiedranken maken.

Smaak aanpassen

De smaak bij een pistonmachine hangt af van de machine. Maar ook van een andere zaken zoals:

De melange en branding van de bonen.

De maalgraad en hoe constant de maling is.

De versheid van de bonen.

De extractietijd en de aantampdruk.

Testresultaten

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