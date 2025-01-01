Met één druk op de knop koffiezetten. Volautomaten malen de koffiebonen automatisch en zetten allerlei soorten koffie. Hier vind je wat de beste volautomaat is voor jou. Doordat wij alle apparaten grondig testen. Zo geven we je een betrouwbaar advies.
Vind een goede volautomaat dankzij onze test
Onze onderzoekers testen elke espressomachine grondig. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Met onze test zie je in één oogopslag welke volautomaten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Volautomaten zijn de meest uitgebreide espressomachines die we testen. Met een enkele druk op de knop zetten ze een espresso of lungo. Sommigen maken ook cappuccino of andere koffierecepten met melk. Volautomaten zijn ook duur. Het vergelijken waard dus!
Volautomaten malen zelf de koffiebonen. Dat betekent een vers bakje koffie met een enkele druk op de knop. De apparaten met een melksysteem zetten ook nog eens automatisch een cappuccino of latte macchiato. Met onze test weet je welke koffiemachine de lekkerste cappuccino’s maakt.
Volautomatische espressomachines kunnen een behoorlijk maandsalaris kosten, maar dat hoef je er echt niet voor uit te geven. Uit onze test blijkt dat je voor een paar honderd euro al kunt slagen.
Volautomaten vragen om het meeste onderhoud. Wij kijken naar het gemak van ontkalken en scoren de mate waarin de espressomachine schoon te maken is. Je wilt natuurlijk geen lastpost erbij op het aanrecht.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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