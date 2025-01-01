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Professioneel getest!

De beste volautomaat voor jou, door ons getest

Met één druk op de knop koffiezetten. Volautomaten malen de koffiebonen automatisch en zetten allerlei soorten koffie. Hier vind je wat de beste volautomaat is voor jou. Doordat wij alle apparaten grondig testen. Zo geven we je een betrouwbaar advies.

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Wij hebben volautomaat espressomachines voor je getest

Vind een goede volautomaat dankzij onze test

  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke espressomachine grondig. Dat gebeurt in een professioneel testlab.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke volautomaten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Volautomaten zijn de meest uitgebreide espressomachines die we testen. Met een enkele druk op de knop zetten ze een espresso of lungo. Sommigen maken ook cappuccino of andere koffierecepten met melk. Volautomaten zijn ook duur. Het vergelijken waard dus!

  • Espressomachines volautomaat highlight 1 - vergemalen koffie

    1. Versgemalen koffie

    Volautomaten malen zelf de koffiebonen. Dat betekent een vers bakje koffie met een enkele druk op de knop. De apparaten met een melksysteem zetten ook nog eens automatisch een cappuccino of latte macchiato. Met onze test weet je welke koffiemachine de lekkerste cappuccino’s maakt.

  • Espressomachines volautomaat highlight 2 - duur, duurder, duurst

    2. Duur, duurder, duurst

    Volautomatische espressomachines kunnen een behoorlijk maandsalaris kosten, maar dat hoef je er echt niet voor uit te geven. Uit onze test blijkt dat je voor een paar honderd euro al kunt slagen.

  • Espressomachines volautomaat highlight 1 - ontkalken

    3. Ontkalken voor gevorderden

    Volautomaten vragen om het meeste onderhoud. Wij kijken naar het gemak van ontkalken en scoren de mate waarin de espressomachine schoon te maken is. Je wilt natuurlijk geen lastpost erbij op het aanrecht.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen volautomatische espressomachines? En wil je zien welke de beste is?
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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

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