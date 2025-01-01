Een pistonmachine herken je aan de filterhouder (portafilter). Je moet zelf minimaal 1 keer wat doen bij het maken van een kopje espresso. Hoeveel je zelf moet doen en hoeveel je kunt instellen verschilt per model. Door alle pistonmachines grondig te testen, kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
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Met onze test zie je in één oogopslag welke pistonmachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We testen pistonmachines voor thuis. Daarbij beoordelen we hoe goed ze espresso zetten en wat de kwaliteit van de koffie is. We kijken ook naar gebruiksgemak en energieverbruik. Hoeveel je zelf moet doen en hoeveel je kunt instellen verschilt per machine. Spelen met de instellingen is vaak even oefenen, maar uiteindelijk heb je dan ook een koffie die is afgestemd op jouw smaak.
Echte Italiaanse koffie zet je met versgemalen koffiebonen. Maar alleen met sommige pistonmachines heb je volledige controle over een kopje espresso. Of de koffie uit zo'n barista koffiemachine ook lekker is? We zochten het voor je uit.
Er zijn pistonmachines waarbij je alleen maar de filterhouder hoeft te legen. Bij andere pistonmachines moet je zelf meer doen en kun je volop experimenteren. Je bepaalt dan zelf hoeveel bonen je gebruikt, hoe hard je de koffie aanstampt en hoeveel water je door de koffie laat lopen. Met genoeg oefening zet je met deze machines een espresso zoals jij die lekker vindt.
Pistonmachines hebben meestal een stoompijpje voor het opschuimen van melk. Het is belangrijk dat het stoompijpje met een goede hoek in het kannetje gezet kan worden en genoeg stoomdruk geeft. Dat is zeker niet altijd het geval.
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