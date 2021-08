We testen halfautomatische espressomachines van €70 tot meer dan €1000. Daarbij kijken we hoe goed ze koffie kunnen zetten en hoe de kwaliteit van de koffie is. We kijken ook naar gebruiksgemak en energieverbruik. Met pistonmachines is het vaak even oefenen, maar uiteindelijk heb je dan ook een koffie perfect naar jouw smaak!