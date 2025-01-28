Gebruikstips voor je espressomachine

Je wilt lekkere koffie zetten. Een espresso, lungo en misschien ook wel koffie met melkschuim. Zoals een cappuccino of latte macchiato. Met onze tips slaag je daarin. Schoonmaken en ontkalken is daarbij belangrijk. We wijzen je ook naar inleverpunten voor koffiecups en een oude espressomachine.
Expert espressomachines
Een goede espresso zetten is een kunst. Met sommige pistonmachines kun je alles handmatig doen. Volautomaten of koffiecupmachines werken automatisch, maar hebben vaak ook instellingen die je kunt aanpassen.
Bij alle machines kun je de koffiesmaak natuurlijk beïnvloeden als je wisselt van koffiebonen of koffiecups.
Lees meer over:
Kenmerken van een goede espresso
Je hebt melkschuim nodig voor een cappuccino of latte macchiato. Een deel van de espressomachines kan zulke melkkoffies automatisch maken. Anderen hebben een stoompijpje om de melk handmatig op te schuimen.
Heeft jouw machine geen melkfunctie, of vind je het niet zo lekker wat hij maakt? Dan kun je een losse melkopschuimer kopen.
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Soorten melkopschuimers
Zo maak je het beste melkschuim
Je kunt natuurlijk de originele cups van Nespresso of Dolce Gusto gebruiken. Of van een ander systeem, als je dat hebt. Maar voor de meeste cups zijn er talloze alternatieven te koop. Ze verschillen in:
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Koffiecups: welke soorten zijn er?
Nespresso-cups: alternatieven en prijzen
Dolce Gusto-cups: alternatieven en prijzen
Met de postcodecheck zie je of cups in jouw gemeente worden gerecycled via het restafval of PMD. Zo niet? Dan verschillen de mogelijkheden per merk van de koffiecups:
Composteerbare koffiecups van biologisch afbreekbaar materiaal kun je composteren op je eigen composthoop.
Je mag biologisch afbreekbare koffiecups niet bij het GFT-afval doen, volgens VANG Huishoudelijk Afval. Dit mag zelfs niet als er op de verpakking van je koffiecapsules staat dat dit wél mag.
Heb je geen composthoop thuis?
Het is belangrijk om dagelijks je espressomachine door te spoelen. Zo voorkom je dat de machine verstopt of dat de koffie minder lekker wordt. Maak ook het stoompijpje of melkreservoir schoon als je dat gebruikt hebt. Raakt het lekbakje gauw vol omdat de machine automatisch doorspoelt? Plaats dan een leeg kopje onder de uitloop.
Het is belangrijk dat je de espressomachine regelmatig ontkalkt. Want kalkafzetting kan de machine beschadigen en is niet goed voor de smaak van de koffie. Volg de stappen in de handleiding. Hierin staat ook welk ontkalkingsmiddel wordt aanbevolen.
Lees meer over:
Schoonmaken
Ontkalken
Laat een kapotte espressomachine repareren. Ook als je geen garantie meer hebt, heb je nog rechten waardoor je soms niets hoeft te betalen.
Als je de espressomachine niet meer wilt, kun je deze:
Gooi een espressomachine dus niet weg. Zelfs van een kapotte espressomachine kunnen onderdelen of materialen hergebruikt worden. Wat overblijft kan op een geschikte manier vernietigd worden.
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Wettelijke garantie en je rechten