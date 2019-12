Gebruikstips voor je espressomachine

Espressomachine schoonmaken

Het is belangrijk om dagelijks je espressomachine door te spoelen. Maak ook het stoompijpje of melkreservoir schoon als je dat gebruikt hebt. Zo voorkom je dat de machine verstopt of dat de koffie minder lekker wordt.

Lees meer over het schoonmaken van een espressomachine.

Espressomachine ontkalken

Het is belangrijk dat je de espressomachine regelmatig ontkalkt. Want kalkafzetting kan de machine beschadigen. Raadpleeg de handleiding voordat je begint. Sommige machines kunnen prima ontkalkt worden met azijn maar bij andere machines vervalt dan de garantie. Meestal ben je aangewezen op speciale ontkalkingsmiddelen of tabletten. Deze zijn te koop bij speciaalzaken, online of bij de fabrikant.

Lees meer over het ontkalken van een espressomachine.