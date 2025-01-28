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gebruikstips

Gebruikstips voor je espressomachine

Je wilt lekkere koffie zetten. Een espresso, lungo en misschien ook wel koffie met melkschuim. Zoals een cappuccino of latte macchiato. Met onze tips slaag je daarin. Schoonmaken en ontkalken is daarbij belangrijk. We wijzen je ook naar inleverpunten voor koffiecups en een oude espressomachine.

Snel naar:

  1. Zo zet je lekkere espresso
  2. Melk opschuimen
  3. Koffiecups
  4. Gooi gebruikte koffiecups niet weg
  5. Schoonmaken en ontkalken
  6. Gooi een espressomachine niet weg

1

Zo zet je lekkere espresso

Een goede espresso zetten is een kunst. Met sommige pistonmachines kun je alles handmatig doen. Volautomaten of koffiecupmachines werken automatisch, maar hebben vaak ook instellingen die je kunt aanpassen. 

Bij alle machines kun je de koffiesmaak natuurlijk beïnvloeden als je wisselt van koffiebonen of koffiecups.

Lees meer over:
Kenmerken van een goede espresso

Gebruikstips_hoezetjedelekkersteespresso

2

Melk opschuimen

Je hebt melkschuim nodig voor een cappuccino of latte macchiato. Een deel van de espressomachines kan zulke melkkoffies automatisch maken. Anderen hebben een stoompijpje om de melk handmatig op te schuimen.

Heeft jouw machine geen melkfunctie, of vind je het niet zo lekker wat hij maakt? Dan kun je een losse melkopschuimer kopen.

Lees meer over:
Soorten melkopschuimers
Zo maak je het beste melkschuim

Keuzehulp Espressomachines - drink je wel eens cappuccino

3

Koffiecups

Originele cups of van een ander merk

Je kunt natuurlijk de originele cups van Nespresso of Dolce Gusto gebruiken. Of van een ander systeem, als je dat hebt. Maar voor de meeste cups zijn er talloze alternatieven te koop. Ze verschillen in:

  • prijs, vaak goedkoper
  • smaak
  • keurmerken, zoals Biologisch, Fair Trade, en Rainforest Alliance
  • de manier van recyclen

Lees meer over:
Koffiecups: welke soorten zijn er?
Nespresso-cups: alternatieven en prijzen
Dolce Gusto-cups: alternatieven en prijzen

Koffiecups Nespresso of Dolce Gusto

4

Gooi gebruikte koffiecups niet weg

Recycle koffiecups van aluminium of plastic 1200x800

Recycle koffiecups van aluminium of plastic

Met de postcodecheck zie je of cups in jouw gemeente worden gerecycled via het restafval of PMD. Zo niet? Dan verschillen de mogelijkheden per merk van de koffiecups:

  • Nespresso heeft een recyclezak voor capsules van Nespresso, Nescafé Farmer’s Origin en Starbucks.
  • Online supermarkt Picnic verkoopt een recyclezak voor capsules van Nespresso en Picnic.
  • Dolce Gusto heeft een recyclezak voor hun eigen capsules.
  • L’OR geeft een verzendlabel als je minimaal 200 cups opstuurt.
  • Douwe Egberts geeft een verzendlabel als je minimaal 200 cups opstuurt.
  • Andere merken hebben geen inlevermogelijkheid voor koffiecups.
Composteer biologisch afbreekbare koffiecups 1200x800

Composteer biologisch afbreekbare koffiecups

Composteerbare koffiecups van biologisch afbreekbaar materiaal kun je composteren op je eigen composthoop.

Je mag biologisch afbreekbare koffiecups niet bij het GFT-afval doen, volgens VANG Huishoudelijk Afval. Dit mag zelfs niet als er op de verpakking van je koffiecapsules staat dat dit wél mag.

Heb je geen composthoop thuis? 

  • Stuur cups van De Koffiejongens terug. Een retourlabel vraag je op bij hun klantenservice.
  • Gooi ze in alle ander gevallen bij het restafval. Dan worden ze verbrand.
     

5

Schoonmaken en ontkalken

Schoonmaken

Het is belangrijk om dagelijks je espressomachine door te spoelen. Zo voorkom je dat de machine verstopt of dat de koffie minder lekker wordt. Maak ook het stoompijpje of melkreservoir schoon als je dat gebruikt hebt. Raakt het lekbakje gauw vol omdat de machine automatisch doorspoelt? Plaats dan een leeg kopje onder de uitloop.

Ontkalken

Het is belangrijk dat je de espressomachine regelmatig ontkalkt. Want kalkafzetting kan de machine beschadigen en is niet goed voor de smaak van de koffie. Volg de stappen in de handleiding. Hierin staat ook welk ontkalkingsmiddel wordt aanbevolen. 

Lees meer over:
Schoonmaken
Ontkalken

Video: schoonmaken en ontkalken

6

Gooi een espressomachine niet weg

Stuk? Repareren

Laat een kapotte espressomachine repareren. Ook als je geen garantie meer hebt, heb je nog rechten waardoor je soms niets hoeft te betalen.

Wil je hem niet meer? Inleveren

Als je de espressomachine niet meer wilt, kun je deze:

  • weggeven of verkopen aan iemand
  • inleveren bij een kringloop
  • inleveren bij de milieustraat in jouw gemeente
  • inleveren in de winkel op het moment dat je een nieuwe espressomachine koopt

Gooi een espressomachine dus niet weg. Zelfs van een kapotte espressomachine kunnen onderdelen of materialen hergebruikt worden. Wat overblijft kan op een geschikte manier vernietigd worden.

Lees meer over:
Wettelijke garantie en je rechten

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