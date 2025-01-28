Gebruikstips voor je espressomachine

Een goede espresso zetten is een kunst. Met sommige pistonmachines kun je alles handmatig doen. Volautomaten of koffiecupmachines werken automatisch, maar hebben vaak ook instellingen die je kunt aanpassen.

Bij alle machines kun je de koffiesmaak natuurlijk beïnvloeden als je wisselt van koffiebonen of koffiecups.

Lees meer over:

Kenmerken van een goede espresso