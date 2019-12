Espressomachine schoonmaken

Reinig dagelijks het waterreservoir en gebruik altijd schoon water voor het lekkerste resultaat. Vergeet ook niet de residubak (waarin de koffiedrap wordt opgevangen), de lekbak en het rooster van de espressomachine schoon te maken. Doe dit met een zachte doek.

Melkresten verwijderen

Als je melk opschuimt moet je een machine extra goed schoonmaken. Anders raakt deze verstopt. Bovendien voelen bacteriën zich thuis in de melkrestjes.

Stoompijpje

Maak het stoompijpje van de espressomachine na gebruik direct schoon. Spoel het even door met stoom en neem het af met een schone doek.

Slangetje dat melk uit een pak of beker opzuigt

Een machine met een melkslangetje heeft vaak een automatische spoelstand. Heeft de machine dit niet? Zet het slangetje dan na gebruik in een kop schoon water en plaats een leeg kopje onder de uitloop. Zet de machine op 'stomen' en laat het water doorlopen tot het helder is. Haal aan het eind van de dag alle losse onderdelen van het melkreservoir en spoel ze schoon met warm water. Voeg eens per maand een speciaal reinigingsmiddel toe aan het water in het reservoir voor het spoelen. Dit is te koop bij speciaalzaken, online of bij de fabrikant.

Geïntegreerde melkkan

Een machine met geïntegreerde melkbeker heeft een schoonmaakprogramma. Kijk daarvoor in de handleiding. Neem na het opschuimen de uitloop af met een doekje. Maak aan het einde van de dag het hele melkreservoir schoon in de vaatwasser (als dat kan), of gebruik warm water en een beetje afwasmiddel. Haal eerst de verschillende onderdelen los en controleer voor gebruik dat er geen melkresten zijn achtergebleven. Eventueel kun je met een tandenstoker hardnekkige melkresten loshalen. Vergelijk espressomachines met een melkopschuimvoorziening.

Ontkalken

Hoe vaak je een machine moet ontkalken ligt aan de waterhardheid in je woonplaats. Veel fabrikanten leveren teststrips om de waterhardheid te meten en anders is het op te vragen bij het waterbedrijf. Stel de juiste waterhardheid in op de machine, dan stemt hij de frequentie van de meldingen voor ontkalken daarop af. Lees meer over espressomachine ontkalken.

Met waterfilter?

Als je minder vaak je espressomachine wilt ontkalken, dan is een waterfilter een optie. Een waterfilter verzacht het water waardoor er minder kalkaanslag optreedt. Gebruik een waterfilter als de waterhardheid hoger is dan 10 DH. Veel machines hebben de mogelijkheid een waterfilter te plaatsen en vaak wordt ook een exemplaar meegeleverd bij aankoop. Waterfilters kosten €10 tot €15 per stuk en zijn elke 2 à 3 maanden aan vervanging toe.

