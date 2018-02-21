Espressomachine schoonmaken

Koffiemachine schoonmaken: dagelijks onderhoud

Watertank

Spoel het waterreservoir dagelijks even om. Dat voorkomt afzetting van kalk of algen. En het maakt de machine weer gebruiksklaar voor de volgende dag. Schoon water geeft de lekkerste koffie.

Residubakje

Leeg het residubakje waarin de koffiedrap wordt opgevangen. Koffiedrab is een goede voedingsbodem voor schimmels en bacterieën. Ook het bakje waarin de koffiecups worden opgevangen kun je het beste regelmatig legen om ophoping te voorkomen.

Lekbak en rooster

Het rooster waarop het kopje staat en de bak eronder die koffie en water opvangt, kun je het beste dagelijks schoonmaken. Doe dit onder de kraan en met een zachte doek.

Melksysteem

Ook de onderdelen die in contact komen met melk maak je het beste dagelijks schoon. Melkresten trekken bacterieën aan en kunnen de boel verstoppen.

Melkresten verwijderen

Stoompijpje

Maak het stoompijpje van de espressomachine na gebruik direct schoon. Spoel het kort door met stoom en neem het af met een schone doek.

Melkslangetje

Een machine met een melkslangetje heeft vaak een automatische spoelstand. Heeft de machine dit niet? Zet het slangetje dan na gebruik in een kop schoon water en plaats een leeg kopje onder de uitloop. Zet de machine op 'stomen' en laat het water doorlopen tot het helder is. Haal aan het eind van de dag alle losse onderdelen van het melkreservoir en spoel ze schoon met warm water. Als dit in de handleiding staat, voeg je af en toe een speciaal reinigingsmiddel toe aan het water in het reservoir voor het spoelen. Zo'n middel is te koop bij speciaalzaken, online en bij de fabrikant.

Melkbakje

Espressomachines met een melkbakje hebben een schoonmaakprogramma. Kijk daarvoor in de handleiding. Neem na het opschuimen de uitloop af met een doekje. Maak aan het einde van de dag het hele melkreservoir schoon in de vaatwasser (als dat kan), of gebruik warm water en een beetje afwasmiddel.

Haal eerst de verschillende onderdelen los en controleer voor gebruik dat er geen melkresten zijn achtergebleven. Eventueel kun je met een tandenstoker of rager hardnekkige melkresten loshalen.