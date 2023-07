Koffiedranken voor de thuisbarista

Verschillende recepten

De recepten van de verschillende koffiedranken zijn niet in beton gegoten. Vaak kun je ze op verschillende manieren maken of worden verschillende termen gebruikt. We vertellen je hier grofweg de basis van de koffiedranken en de verschillen ertussen (bron: Koffieschool).

Favoriete koffie

Op een volautomatische espressomachine (en soms ook op een koffiecupmachine of pistonmachine) kun je instellingen wijzigen en opslaan. Denk daarbij aan maalgraad, maar ook aan de verhouding koffie en water. Met een espressomachine kun je vaak instellingen wijzigen en opslaan. Ook van verschillende koffiedranken kun je de verhoudingen water, koffie en melk(schuim) aanpassen naar je eigen smaak. Je favoriete koffievariant kun je opslaan om de volgende keer dezelfde lekkere kop te zetten. Vaak doe je dit met behulp van een app.

Kijk in de espressomachine vergelijker welke espressomachines welke voorgeprogrammeerde koffiedranken kunnen bereiden.

Sterke pure koffie

Deze koffies zijn varianten van espresso, onder druk gezette, sterke koffie. Door de waterhoeveelheid aan te passen komt er meer of minder koffie in de kop. Of de koffie daarmee ook veel sterker of milder wordt, hangt af van de doorlooptijd, de tijd dat het hete water door dezelfde hoeveelheid koffie loopt.

Milde pure koffie

Deze koffies vallen voor ons Nederlanders in de categorie ‘gewone koffie’. De koffie wordt gezet met meer water dan een espresso. De grotere kop komt dichter in de buurt van een gewone hoeveelheid dan een klein kopje espresso.

Sterke melkkoffie

Met de verhouding van koffie, melk en melkschuim valt veel te variëren. Deze sterke melkkoffies hebben naar verhouding veel koffie en een beetje melk(schuim) en zijn daardoor sterker dan bijvoorbeeld een cappuccino.

Milde melkkoffie

Met meer melk en/of melkschuim wordt de kop koffie milder. Variaties zijn te maken door de verhoudingen en de volgorde van bereiden.

Koffie met ijs

Als variatie op de hete koffiedranken, kun je ook gekoelde maken. Lekker voor op zomerse dagen. Ook hierop zijn talloze variaties te bedenken, bijvoorbeeld met melk, suiker, room, siroop, likeur en toppings.