Alternatieve Nespressocupjes

Ferry Ploeg PrijzenonderzoekerBijgewerkt op:4 februari 2025
Nespressomachines worden verreweg het meeste verkocht. En daarmee zijn ook de cups het meest populair. Er zijn ongeveer 40 verschillende smaken te kiezen in onder andere de series:
Ze zijn bedacht voor een verschillende hoeveelheid koffie, van ristretto tot lungo. Of in combinatie met melk. De cups verschillen in sterkte, aangegeven met een cijfer van 4 tot 13. In de espressomachinetest voeren we de smaaktest uit met de smaken Livanto en Roma.
De originele cups zijn gemaakt van aluminium. Volgens Nespresso om de koffiesmaak zo goed mogelijk te behouden. De originele cups kosten vanaf €0,45 per stuk.
Naast de originele Nespresso-cups kun je kiezen uit veel andere merken. Ze worden meestal 'Nespresso compatible' genoemd.
|Merk
|Prijs
|Smaken
|Te koop bij (o.a.)
|Palazzo
|€ 0,14
|2
|Action
|Blokker
|€ 0,15
|5
|Blokker
|Barissimo
|€ 0,16
|7
|Aldi
|1 de Beste
|€ 0,17
|5
|Dirk
|G'woon
|€ 0,17
|7
|Hoogvliet, Vomar
|Bellarom
|€ 0,17
|7
|Lidl
|Caffé Gondoliere
|€ 0,17
|5
|AH
|Epic Coffee
|€ 0,17
|3
|Jumbo
|Plus
|€ 0,17
|9
|Plus
|Hema
|€ 0,19
|9
|Hema
|Jumbo
|€ 0,19
|8
|Jumbo
|Picnic
|€ 0,20
|5
|Picnic
|Perla Huisblends
|€ 0,23
|6
|AH
|Douwe Egberts
|€ 0,25
|6
|Dirk, Hoogvliet, Vomar
|Café Nova
|€ 0,25
|6
|Hoogvliet, Vomar
|La Place
|€ 0,29
|12
|Jumbo
|Perla Biologisch
|€ 0,30
|2
|AH
|Café Royal
|€ 0,32
|7
|Jumbo, AH
|Perla Superiore
|€ 0,33
|9
|AH
|Lavazza
|€ 0,34
|11
|Hoogvliet, Jumbo
|L'Or
|€ 0,36
|27
|Dirk, Hoogvliet, Vomar
|Smit & Dorlas
|€ 0,38
|3
|Jumbo
|Roots
|€ 0,38
|3
|Jumbo, Plus
|Segafredo
|€ 0,38
|5
|AH
|Starbucks
|€ 0,39
|15
|Dirk, Hoogvliet, Vomar
|Australian
|€ 0,40
|3
|AH
|De Koffiejongens
|€ 0,40
|6
|Dekoffiejongens.nl
|Nespresso
|€ 0,47
|40
|Nespresso
|Illy
|€ 0,55
|5
|Dirk, Hoogvliet
Gebruik je cups van een ander merk en gaat je apparaat kapot binnen de garantietermijn van 2 jaar? Dan moet de fabrikant aantonen dat het door het gebruik van de capsules komt. Valt het buiten de garantietermijn, dan moet je zelf het bewijs aanleveren.
Gaat je machine kapot door het gebruik van capsules van een ander merk? Dan kun je de fabrikant van de cupjes aansprakelijk stellen. Want hij geeft aan dat het cupje geschikt is voor de machine. Ga hiervoor eerst naar de verkoper van de cups.
De bolvormige capsules voor de Nespresso Vertuo zijn anders dan de originele Nespressocups. De bekende Nespressocups kun je niet gebruiken in Vertuo-machines en andersom. De namen en smaken zijn ook verschillend. Er zijn ongeveer 40 verschillende Vertuo-capsules verkrijgbaar. Ze verschillen in smaak, intensiteit en volume.
De capsules zijn alleen te koop via Nespresso. De kleinste espresso’s kosten €0,49 en zijn daarmee duurder dan de Original Nespressocups. Een Gran Lungo van 150 ml kost €0,75.