Alternatieve Nespressocupjes

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Nespresso cups vs alternatieven

Originele koffiecups voor Nespresso zijn verkrijgbaar in veel smaken. Maar inmiddels kun je ook van vele andere merken cups kopen voor in de Nespressomachine.
ferry ploeg

Ferry Ploeg   PrijzenonderzoekerBijgewerkt op:4 februari 2025

alternatieve-koffie-cups

Cups van Nespresso

Nespressomachines worden verreweg het meeste verkocht. En daarmee zijn ook de cups het meest populair. Er zijn ongeveer 40 verschillende smaken te kiezen in onder andere de series:

  • Master Origins
  • Limited Editions
  • Ispirazione Italiana
  • World Explorations
  • Original Collectie
  • Barista Creations

Ze zijn bedacht voor een verschillende hoeveelheid koffie, van ristretto tot lungo. Of in combinatie met melk. De cups verschillen in sterkte, aangegeven met een cijfer van 4 tot 13. In de espressomachinetest voeren we de smaaktest uit met de smaken Livanto en Roma.

De originele cups zijn gemaakt van aluminium. Volgens Nespresso om de koffiesmaak zo goed mogelijk te behouden. De originele cups kosten vanaf €0,45 per stuk.

Niet-originele Nespressocups

koffiecups test 2024 Naast de originele Nespresso-cups kun je kiezen uit veel andere merken. Ze worden meestal  'Nespresso compatible' genoemd.

  • De alternatieve cups voor Nespresso zijn goedkoper. Gemiddeld kosten ze €0,25 per stuk, maar de prijzen lopen sterk uiteen.
  • Veel alternatieve Nespressocups zijn tegenwoordig ook, net als het origineel, van aluminium.
  • Soms kan het gebruik van een niet-origineel cupje problemen geven met de machine. Zo voorkom je problemen met de machine. 

Wat zijn de voordeligste opties?

Merk Prijs  Smaken  Te koop bij (o.a.)
Palazzo € 0,14 2 Action
Blokker € 0,15 5 Blokker
Barissimo € 0,16 7 Aldi
1 de Beste € 0,17 5 Dirk
G'woon € 0,17 7 Hoogvliet, Vomar
Bellarom € 0,17 7 Lidl
Caffé Gondoliere € 0,17 5 AH
Epic Coffee € 0,17 3 Jumbo
Plus € 0,17 9 Plus
Hema € 0,19 9 Hema
Jumbo € 0,19 8 Jumbo
Picnic € 0,20 5 Picnic
Perla Huisblends € 0,23 6 AH
Douwe Egberts € 0,25 6 Dirk, Hoogvliet, Vomar
Café Nova € 0,25 6 Hoogvliet, Vomar
La Place € 0,29 12 Jumbo
Perla Biologisch € 0,30 2 AH
Café Royal € 0,32 7 Jumbo, AH
Perla Superiore € 0,33 9 AH
Lavazza € 0,34 11 Hoogvliet, Jumbo
L'Or € 0,36 27 Dirk, Hoogvliet, Vomar
Smit & Dorlas € 0,38 3 Jumbo
Roots € 0,38 3 Jumbo, Plus
Segafredo € 0,38 5 AH
Starbucks € 0,39 15 Dirk, Hoogvliet, Vomar
Australian € 0,40 3 AH
De Koffiejongens € 0,40 6 Dekoffiejongens.nl
Nespresso € 0,47 40 Nespresso
Illy € 0,55 5 Dirk, Hoogvliet

Opmerkingen bij tabel

  • Prijs: Gemiddelde prijs per cupje in juni 2024, exclusief eventuele verzendkosten. We hebben gekozen voor de prijzen van de grootste verpakking van de cupjes. De prijzen zijn van de smaak lungo en kunnen per smaak verschillen.
  • Smaken: Aantal verkrijgbare smaken (juni 2024).
  • Te koop bij: Winkel(s) waar we de laagste prijs aantroffen.

Garantie

Gebruik je cups van een ander merk en gaat je apparaat kapot binnen de garantietermijn van 2 jaar? Dan moet de fabrikant aantonen dat het door het gebruik van de capsules komt. Valt het buiten de garantietermijn, dan moet je zelf het bewijs aanleveren.

Gaat je machine kapot door het gebruik van capsules van een ander merk? Dan kun je de fabrikant van de cupjes aansprakelijk stellen. Want hij geeft aan dat het cupje geschikt is voor de machine. Ga hiervoor eerst naar de verkoper van de cups.

Nespresso Vertuo capsules

Nespresso Vertuo - capsuleformaten De bolvormige capsules voor de Nespresso Vertuo zijn anders dan de originele Nespressocups. De bekende Nespressocups kun je niet gebruiken in Vertuo-machines en andersom. De namen en smaken zijn ook verschillend. Er zijn ongeveer 40 verschillende Vertuo-capsules verkrijgbaar. Ze verschillen in smaak, intensiteit en volume. 

De capsules zijn alleen te koop via Nespresso. De kleinste espresso’s kosten €0,49 en zijn daarmee duurder dan de Original Nespressocups. Een Gran Lungo van 150 ml kost €0,75.

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