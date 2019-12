Alternatieve Nespressocupjes

Lange tijd was je met een Nespressomachine aangewezen op de bijbehorende Nespressocupjes. Sinds andere bedrijven deze cupjes mogen namaken is er een heel aantal goedkopere alternatieven op de markt. Wij hebben de cupjes die wij konden vinden op een rij gezet.

Merk Prijs (1) Smaken (2) Te koop bij (3) Perla € 0,11 6 AH G'woon € 0,11 9 Hoogvliet

Picnic Plus € 0,11 5 Plus Barzini € 0,11 3 Dekamarkt

Dirk Jumbo € 0,12 8 Jumbo Bellarom € 0,12 8 Lidl Moreno € 0,12 5 Aldi 1 De Beste € 0,12 3 Dekamarkt

Dirk Cafe Palazzo € 0,12 3 Action Kruidvat € 0,13 5 Kruidvat Trekpleister € 0,13 3 Trekpleister Hema € 0,15 6 HEMA Fortisimo € 0,19 4 Koffievergelijk DE € 0,20 6 Dirk

Hoogvliet

Jumbo

Picnic Grand Maestro € 0,21 6 Op = Op Bio + € 0,22 2 Plus Altezza € 0,22 1 Koffievoordeel Perla Superiore € 0,24 8 AH Perla Biologisch € 0,25 2 AH Jacobs € 0,25 7 Amazon L'OR € 0,27 17 Dirk

Hoogvliet

Jumbo Ekoplaza € 0,27 3 Ekoplaza Café Royal € 0,27 16 Jumbo Lavazza € 0,29 7 Dirk Fair Trade € 0,30 3 Jumbo Baccia € 0,30 5 Jumbo Belmio € 0,33 10 AH

Belmio Bialetti € 0,33 3 Kaldi Vergnano € 0,33 5 Koffiecentrale Pellini € 0,36 7 AH Nespresso € 0,39 20 Nespresso Cagliari € 0,39 3 Koffiecentrale

Opmerkingen bij tabel

(1) Dit is de gemiddelde prijs per cupje als je er 100 koopt in centen. We hebben gekozen voor de prijzen van de grootverpakking van de cupjes. De prijzen kunnen per smaak verschillen. We hebben niet gekeken naar exclusieve smaken, maar gefocust op (variaties van) deze smaken: Lungo, Intenso, Espresso en Decaffeinato. De prijzen zijn van eind oktober 2018, exclusief eventuele verzendkosten.

(2) Aantal smaken die er zijn.

(3) De cupjes kun je bij meerdere winkels kopen. Wij noemen de winkels waar wij de cupjes het goedkoopst konden vinden.

Praat mee!

Staat jouw favoriet er niet bij of wil je iets kwijt over een van de cups? Laat het ons weten via ons forum.