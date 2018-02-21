Alternatieve Nespressocupjes

Cups van Nespresso

Nespressomachines worden verreweg het meeste verkocht. En daarmee zijn ook de cups het meest populair. Er zijn ongeveer 40 verschillende smaken te kiezen in onder andere de series:

Master Origins

Limited Editions

Ispirazione Italiana

World Explorations

Original Collectie

Barista Creations

Ze zijn bedacht voor een verschillende hoeveelheid koffie, van ristretto tot lungo. Of in combinatie met melk. De cups verschillen in sterkte, aangegeven met een cijfer van 4 tot 13. In de espressomachinetest voeren we de smaaktest uit met de smaken Livanto en Roma.

De originele cups zijn gemaakt van aluminium. Volgens Nespresso om de koffiesmaak zo goed mogelijk te behouden. De originele cups kosten vanaf €0,45 per stuk.

Niet-originele Nespressocups

Naast de originele Nespresso-cups kun je kiezen uit veel andere merken. Ze worden meestal 'Nespresso compatible' genoemd.

De alternatieve cups voor Nespresso zijn goedkoper. Gemiddeld kosten ze €0,25 per stuk, maar de prijzen lopen sterk uiteen.

Veel alternatieve Nespressocups zijn tegenwoordig ook, net als het origineel, van aluminium.

Soms kan het gebruik van een niet-origineel cupje problemen geven met de machine. Zo voorkom je problemen met de machine.

Wat zijn de voordeligste opties?

Merk Prijs Smaken Te koop bij (o.a.) Palazzo € 0,14 2 Action Blokker € 0,15 5 Blokker Barissimo € 0,16 7 Aldi 1 de Beste € 0,17 5 Dirk G'woon € 0,17 7 Hoogvliet, Vomar Bellarom € 0,17 7 Lidl Caffé Gondoliere € 0,17 5 AH Epic Coffee € 0,17 3 Jumbo Plus € 0,17 9 Plus Hema € 0,19 9 Hema Jumbo € 0,19 8 Jumbo Picnic € 0,20 5 Picnic Perla Huisblends € 0,23 6 AH Douwe Egberts € 0,25 6 Dirk, Hoogvliet, Vomar Café Nova € 0,25 6 Hoogvliet, Vomar La Place € 0,29 12 Jumbo Perla Biologisch € 0,30 2 AH Café Royal € 0,32 7 Jumbo, AH Perla Superiore € 0,33 9 AH Lavazza € 0,34 11 Hoogvliet, Jumbo L'Or € 0,36 27 Dirk, Hoogvliet, Vomar Smit & Dorlas € 0,38 3 Jumbo Roots € 0,38 3 Jumbo, Plus Segafredo € 0,38 5 AH Starbucks € 0,39 15 Dirk, Hoogvliet, Vomar Australian € 0,40 3 AH De Koffiejongens € 0,40 6 Dekoffiejongens.nl Nespresso € 0,47 40 Nespresso Illy € 0,55 5 Dirk, Hoogvliet

Opmerkingen bij tabel

Prijs : Gemiddelde prijs per cupje in juni 2024, exclusief eventuele verzendkosten. We hebben gekozen voor de prijzen van de grootste verpakking van de cupjes. De prijzen zijn van de smaak lungo en kunnen per smaak verschillen.

: Gemiddelde prijs per cupje in juni 2024, exclusief eventuele verzendkosten. We hebben gekozen voor de prijzen van de grootste verpakking van de cupjes. De prijzen zijn van de smaak lungo en kunnen per smaak verschillen. Smaken : Aantal verkrijgbare smaken (juni 2024).

: Aantal verkrijgbare smaken (juni 2024). Te koop bij: Winkel(s) waar we de laagste prijs aantroffen.

Garantie

Gebruik je cups van een ander merk en gaat je apparaat kapot binnen de garantietermijn van 2 jaar? Dan moet de fabrikant aantonen dat het door het gebruik van de capsules komt. Valt het buiten de garantietermijn, dan moet je zelf het bewijs aanleveren.

Gaat je machine kapot door het gebruik van capsules van een ander merk? Dan kun je de fabrikant van de cupjes aansprakelijk stellen. Want hij geeft aan dat het cupje geschikt is voor de machine. Ga hiervoor eerst naar de verkoper van de cups.

Nespresso Vertuo capsules

De bolvormige capsules voor de Nespresso Vertuo zijn anders dan de originele Nespressocups. De bekende Nespressocups kun je niet gebruiken in Vertuo-machines en andersom. De namen en smaken zijn ook verschillend. Er zijn ongeveer 40 verschillende Vertuo-capsules verkrijgbaar. Ze verschillen in smaak, intensiteit en volume.

De capsules zijn alleen te koop via Nespresso. De kleinste espresso’s kosten €0,49 en zijn daarmee duurder dan de Original Nespressocups. Een Gran Lungo van 150 ml kost €0,75.