Melk opschuimen

Koffievarianten met melk kun je handmatig of automatisch maken. Handmatig doe je dit met een stoompijpje. Met een melkbeker of een cappucccinatore is het een kwestie van een druk op een knop. Sommige machines maken met een enkele druk op de knop direct een cappuccino. Dit zijn zogenaamde one-touch-systemen.