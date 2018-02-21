Wouter Rensink Expert espressomachinesBijgewerkt op:15 juli 2026
Het perfecte melkschuim is wit, stevig en fluwelig wanneer de koffie wordt geserveerd. De schuimlaag heeft volume maar een fijne structuur (microschuim). Het bevat geen luchtbellen of hoogstens zeer kleine luchtbellen.
De temperatuur van het melkschuim moet ongeveer 55°C zijn, volgens het Italian National Espresso Institute (INEI). Vind je dat de koffie daardoor te snel afkoelt? Dan kun je ook een temperatuur rond de 65°C aanhouden. De espresso zal namelijk zo’n 67°C zijn in je koffiekop. Boven de 70°C wordt de melk te heet en dat komt de smaak niet ten goede.
De beste melk voor cappuccino is verse, volle koemelk, volgens het INEI. Volle melk heeft minimaal 3,2% eiwitten en minimaal 3,5% vetten. Dit kun je controleren op de voedingswaardetabel op de verpakking van de melk.
Een barista legt uit: 'De eiwitten in volle melk zorgen ervoor dat de bellen niet kapotgaan en de vetten maken het melkschuim vloeibaar. Hoe vetter de melk, hoe langer het melkschuim mooi vloeibaar blijft. Minder vet zorgt juist voor droog schuim.'
Wil of kun je geen gewone koemelk gebruiken, kies dan bijvoorbeeld voor:
Met een goed stoompijpje heb je het perfecte melkschuim binnen handbereik. Je moet wel eerst wat oefenen, maar heb je het eenmaal onder de knie, dan maak je melkschuim als een echte barista.
Bij espressomachines met een automatische opschuimer hoef je alleen je drank te kiezen. Bijvoorbeeld cappuccino of latte macchiato. De machine schuimt de melk voor je op en schenkt dit bij de koffie.
Er zijn ook losse melkopschuimers. Hierin giet je melk en dan druk je op de knop. Hij stopt vanzelf als het melkschuim klaar is.
Bacteriën houden van melkresten. Daarom is het belangrijk om je melksysteem goed schoon te maken. Lees meer over espressomachines schoonmaken.
Melk opgeschuimd met een stoompijpje? Maak direct daarna het stoompijpje schoon. Dit doe je door hem kort open te zetten en daarna af te nemen met een vochtige doek.