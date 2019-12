Hoe zet je de lekkerste espresso?

Goede espresso

Bij een goede espresso loopt enkele seconden na het starten een bijna zwarte straal uit de machine. De eerste druppels koffie moeten gelijkmatig uit het filterbakje te voorschijn komen. Even later komt de eerste crema mee, in een ideale situatie ontstaat een soort tijgervelpatroon. De straal moet de hele tijd stroperig zijn en mag niet onderbroken worden. Er wordt ook wel gezegd dat hij moet 'vloeien als honing'.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

De juiste balans

Volgens de Italiaanse espressovereniging krijg je een echte espresso wanneer 7 gram espresso koffie met de juiste druk in 22,5 tot 27,5 seconden gezet wordt. Uiteindelijk mag er 25 ml koffie in het kopje zitten. De espresso moet rond de 67 °C zijn als deze uit de machine stroomt. Of dit gehaald wordt heeft te maken met meerdere factoren. Belangrijk zijn de vier m's:

Melange: de bonen

Voor een espresso wordt vaak een melange gebruikt van verschillende soorten Arabica- en Robustabonen. De kwaliteit van de koffie wordt bepaald door de grootte van de bonen en een gelijkmatige verdeling. Wanneer de bonen gebroken zijn of aangetast door insecten moeten ze uit de melange verwijderd worden.

Die selectie beïnvloedt uiteraard ook de prijs. Hoe duurder de koffie hoe selectiever het verwerkingsproces. De verschillende methodes voor het plukken en verwerken van de koffie worden afgestemd op de kwaliteit. Lees meer over duurzame koffie.

Maling

Een fijne maalgraad leidt tot kleinere koffiedeeltjes en dus een groter contactoppervlak voor het water. De bestanddelen van de koffie komen sneller vrij. Voor het malen kunnen verschillende soorten maalschijven worden gebruikt. Lees meer over het malen van koffiebonen.

Meester: compact aangedrukte koffie

De doorloopsnelheid en temperatuur van de espresso worden bepaald door het aandrukken van de koffie. Bij halfautomaten heb je een tamper nodig om de koffie aan te drukken. Bij de goedkopere manuele apparaten zit doorgaans een tamper van kunststof. Hiermee kun je de koffie onvoldoende aandrukken.

Koop liever een massieve tamper die goed aansluit in het filterbakje. Helemaal mooi is een tamperstation waar je de filterhouder inlegt als je de koffie aanstampt. Zo kun je meer kracht zetten dan wanneer je de filterhouder in je hand houdt. Stamp de koffie ook recht aan. Schuin tampen geeft een slechtere extractie.

Machine: De juiste extractie

Hoe langer koffie in contact is met water, des te meer bittere smaken er vrijkomen. Te lang contact (over-extractie genoemd) betekent bittere koffie. Ook te heet water geeft een bittere smaak. Maar als er te weinig smaak uit de boon is gehaald (onder-extractie), dan is de koffie zuur. Een goed gezette espresso heeft een lange nasmaak. Bij onder-extractie vervliegt de smaak in een oogwenk.

Hoeveelheid, luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur

De hoeveelheid koffie

Voor een espresso hoor je 7 gram koffie te gebruiken. Maar in de betere espressobars wordt wel tot 9 gram gebruikt.

De luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur

Koffie neemt water op uit zijn omgeving, dus als de luchtvochtigheid stijgt zwelt de boon wat op. Wanneer het warm is oxideren bonen sneller en worden ze ranzig. Voor de kwaliteit van de bonen is het daarom niet goed om de bonen te bewaren in de machine.

Een groot bonenreservoir is dus vanuit het oogpunt van kwaliteit geen voordeel, tenzij deze in een dag wordt leeggemalen. Het is natuurlijk wel handiger wanneer je niet elke dag de bonen hoeft bij te vullen. De meeste machines hebben daarom toch een bonenreservoir van 150 gram of meer.

Sneller niet per definitie beter

Bij espressomachines is sneller niet altijd beter. En als het zetten te lang duurt dan wordt de koffie bitter. Volgens de Italiaanse espressovereniging zou voor een echte espresso de extractietijd van 7 gram koffie tussen de 22,5 en 27,5 seconden moeten liggen.

Bij een volautomaat duurt het zetten doorgaans niet meer dan een halve minuut, inclusief het malen. Portiesystemen zijn iets sneller klaar omdat deze geen bonen hoeven te malen. Bij volautomaten en enkele capsulesystemen kun je de doorlooptijd en/of het volume instellen. Bij manuele machines bepaal je zelf de zettijd.

Het is belangrijk dat de machine goed is opgewarmd. De machines geven met een indicator aan of ze klaar zijn voor gebruik. Afhankelijk van de machine duurt het opwarmen een halve minuut tot bijna 2 minuten. Soms adviseren fabrikanten om de machine al veel eerder aan te zetten.

Overigens druppelen volautomaten vaak even voor om de leidingen voor te verwarmen. Bij een halfautomaat doe je dat zelf.

Lees ook: