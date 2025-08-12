Hoe zet je de lekkerste espresso?

Benodigdheden

Volgens de Italian National Espresso Institute (INEI) heb je voor een goede espresso nodig:

Een goede koffieblend .

. Een goede bonenmaler.

Een goede espressomachine.

Iemand die goed koffie kan zetten.

Daarnaast moet de koffie aan een aantal kenmerken voldoen, zoals de hoeveelheid koffie.

Hoeveel koffie gebruik je voor een espresso?

Voor een espresso gebruik je ongeveer 7 gram gemalen koffie. Volgens INEI mag je hier een halve gram van afwijken.

Bij pistonmachines kun je zelf de juiste hoeveelheid bonen malen met een losse bonenmaler. Tenzij de machine een ingebouwde bonenmaler heeft.

Gebruik je koffiecups? Kijk dan op de verpakking hoeveel gram koffie er in de cup zit.

Bij een volautomaat weet je niet altijd hoeveel gram koffie er gebruikt wordt. Je kunt de hoeveelheid koffie regelen door de koffiesterkte aan te passen.

Het water

Een espresso is ongeveer 25 ml. Volgens INEI mag je hier een 2,5 ml van afwijken.

De temperatuur

Als de koffie uit de machine loopt, moet deze 88°C zijn. Volgens INEI mag dit 2°C afwijken. Als de espresso in de kop zit, moet deze 67°C zijn. Volgens INEI mag dit 3°C afwijken.

Als het water te heet is, kan de koffie verbranden. Ook zal de koffie bitterder van smaak worden.

Er zijn espressomachines waarop je de temperatuur kunt instellen. De temperatuur van de koffiekop maakt ook uit. Deze kun je beïnvloeden door het kopje vooraf te verwarmen met heet water. Je kunt de kopjes ook bewaren op een espressomachines met kopjesverwarming.

Voorverwarmen koffiemachine

Het is belangrijk dat de machine goed is opgewarmd. De machine geeft aan als deze klaar is voor gebruik. Afhankelijk van de machine duurt het opwarmen een halve minuut tot een paar minuten. Soms adviseren fabrikanten om de machine al veel eerder aan te zetten. Volautomaten kunnen van tevoren druppelen om de leidingen voor te verwarmen. Bij sommige pistonmachines kun je dat zelf doen.

Wat is de ideale doorlooptijd?

Het zetten van je espresso moet 25 seconden duren. Maar het mag ook 5 seconden korter of langer duren voordat al het water door de gemalen koffie is gelopen. De waterdruk is hierbij 9 bar. Volgens INEI mag dit 1 bar afwijken.

Het is daarbij belangrijk dat de koffie direct doorloopt als je de watertoevoer start. Anders kan de koffie verbranden. Ook is het belangrijk dat de koffie in een vloeiende straal eruit komt. En dus niet druppel voor druppel.

Een te lange doorlooptijd zorgt voor bittere koffie. Een te korte doorlooptijd zorgt voor zure koffie met weinig smaak. Bij een juiste doorlooptijd geeft de koffie genoeg smaak af aan het water. De espresso geeft dan ook een lange nasmaak.

Welke maalgraad gebruik je voor espresso?

Omdat de waterdruk een gegeven is, kun je de doorlooptijd beïnvloeden met je koffiemaling. Bij een grovere maling loopt het water sneller door de koffie heen dan bij een fijnere maling.

De tamper

Bij een pistonmachine moet je de koffie gelijkmatig aandrukken met een tamper. Met een tamper van kunststof kun je de koffie minder goed aandrukken. Gebruik daarom een massieve tamper die goed aansluit in het filterbakje. Een andere optie is een tamperstation. Hier leg je de filterhouder in als je de koffie aantampt. Zo zet je meer kracht dan wanneer je de filterhouder in je hand houdt. Er zijn ook pistonmachines met een elektrische tamper, die automatisch de juiste hoeveelheid druk zetten.