Is koffie gezond?

Nederlanders drinken gemiddeld 4 kopjes koffie per dag. Koffie is daarmee de meest gedronken drank in Nederland. Hoe zit het met koffie en onze gezondheid? Koffie kan zeker een positief effect op de gezondheid hebben. Toch zijn er wel een paar dingen om op te letten.

Gunstige effecten van koffie

De Gezondheidsraad concludeerde begin 2015 dat er grote bewijskracht is voor gunstige effecten van koffie.

2-4 koppen per dag: 10% lager risico op coronaire hartziekten en beroerte.

5 koppen per dag: 30% lager risico op diabetes type 2.

In juni 2015 publiceerde het Europese bureau voor voedselveiligheid dat meer dan 5 koppen schadelijk is voor de gezondheid. Verder zou de inname van cafeïne ook voor minderjarigen nadelige gevolgen kunnen hebben.

In juli 2017 publiceerde Annals of International Medicine een grootschalige studie waaruit blijkt dat drie kopjes koffie per dag ervoor kunnen zorgen dat je langer leeft. De koffiedrinkers in het onderzoek vertoonden een verkleind risico op bepaalde soorten kanker en hart- en vaatziektes.

Cafeïne

De cafeïne in 1 à 2 kopjes koffie per dag heeft een stimulerend effect en het gevoel van vermoeidheid neemt af. Ook het geheugen, de alertheid en motivatie nemen iets toe. Meer caffeïne geeft geen groter effect. Sterker nog, een teveel aan cafeïne leidt tot prikkelbaarheid, hoofdpijn, beven, duizeligheid en hartkloppingen. Cafeïne zit niet alleen in koffie, maar ook in thee.

Cholesterol

Met name cafestol verhoogt het slechte (LDL) cholesterol in het bloed. Wie last heeft van een te hoog cholesterolgehalte kan hier beter niet te veel van binnen te krijgen.

Bij het filteren van koffie blijft cafestol achter in een papieren filter. Dus koffie uit een filtermachine of koffiepad-apparaat bevat weinig cafestol. Het drinken van filterkoffie heeft dan ook nauwelijks effect op het cholesterolgehalte. Espressokoffie bevat meer cafestol. Ongefilterde koffie uit een cafetière of Turkse koffie bevat veel cafestol.

Niet alleen de manier van zetten heeft invloed op het cafestolgehalte, er is ook verschil tussen verschillende merken. Lees meer over in de Test Koffie (pdf) uit de Gezondgids van augustus 2016. Ook bleek dat koffie gezet met espresso-cupjes de helft minder cafestol bevat als koffie gezet met lungo-cupjes.

Zetmethode

Gefilterd*

Cafestol

(mg per kopje) Maximaal aantal kopjes per dag** Filterkoffie ja 0,1 ongelimiteerd Koffiepads ja 0,1 ongelimiteerd Automaat met vloeibaar koffieconcentraat ja 0,1 ongelimiteerd Automaat met een papieren filter *** ja 0,1 ongelimiteerd Oploskoffie ja 0,2 ongelimiteerd Koffiecapsules 1 2-3 Italiaans espressopotje (Moka) 1 2-3 Automaat met een metalen of nylon filter *** 1 2-3 Espresso 1,5 2-3 Cafetière (French press) 3,5 1 Turkse/Griekse koffie 4 1

* Met een papieren filter.

** Aantal kopjes dat je kunt drinken voordat het een noemenswaardig effect heeft op het cholesterolgehalte.

*** Aan de buitenkant van een automaat is vaak niet te zien welk type filter er wordt gebruikt. De zetmethode is te achterhalen bij diegene die hem vult of bij de leverancier.

Acrylamide in koffie

Acrylamide is een stof die ontstaat bij de verhitting van zetmeelrijke stoffen. Bij een hogere inname kan acrylamide mogelijk schadelijk zijn. In een kopje koffie zit op zich niet zoveel van deze stof, maar omdat er flink wat koffie wordt gedronken telt het behoorlijk op. Andere producten die acrylamide bevatten zijn frites en chips. Dat de hoeveelheid acrylamide in koffie schadelijk is, is uiteindelijk niet waarschijnlijk.

Om te zorgen dat fabrikanten de hoeveelheid acrylamide in koffie beperken zijn er signaalwaardes. Het is niet strafbaar om daarboven te zitten. Maar de fabrikant moet wel in actie komen en zijn proces aanpassen. De Franse consumentenbond liet in 2014 het acrylamidegehalte meten in enkele koffiecapsules van Nespresso en L'Or en in oploskoffie van Nestlé. Zij vonden geen overschrijdingen van deze signaalwaardes. Alle koffies bevatten ongeveer evenveel acrylamide. De Zweedse consumentenbond vond in datzelfde jaar wel enkele overschrijdingen. Het ging om koffiecapsules van de merken Lavazza (2 van de 4 getest) en Nespresso (1 van de 4).

Wie denkt slim te zijn en uit te wijken naar granenkoffies of andere koffiesurrogaten kan bedrogen uitkomen. Als deze 'koffie' gemaakt is van chicorei, dan zit er vaak flink wat acrylamide in, tot wel 10 keer zoveel als in gewone koffie.

Maximaal 4 kopjes

Hoewel er maar weinig cafestol in gefilterde koffie zit, adviseert het Voedingscentrum om maximaal 4 kopjes koffie per dag te drinken. Dit heeft te maken met de hoeveelheid cafeïne die in de koffie zit. Vanwege de hogere hoeveelheid cafestol in espresso en koffiecups, raadt het Voedingscentrum aan hiervan niet meer dan 2 a 3 kopjes per dag te drinken.

Zwangerschap, borstvoeding en koffie

Koffie bevat cafeïne en dat heeft een opwekkend effect. Geef je nog borstvoeding? Dan kun je volgens het Voedingscentrum beter niet meer dan 1 kopje koffie of andere cafeïnerijke drank per dag drinken. Anders kan je kind onrustig worden.

Ook voor zwangere vrouwen is het advies om geen of maximaal 1 kopje per dag te drinken. Cafeïne is mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.

Koffie en kinderen

Voor kinderen onder de 13 jaar geldt het advies om geen koffie te drinken. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar mogen maximaal 1 kopje. Het zenuwstelsel van kinderen is nog in ontwikkeling en kan door een overmaat aan cafeïne worden aangetast.

