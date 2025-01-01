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Koffiezetapparaten vergelijken

Laatste update van de test: 4 augustus 2026|

Genieten van een heerlijk bakkie koffie? Wij helpen je het beste koffiezetapparaat voor jou te vinden.

Keuzehulp

  • Tefal CM1218 Uno
    TefalCM1218 Uno
    Glazen kan|1,25 liter|Timer: Nee
  • SEVERIN KA 4808 Zwart/rvs
    SEVERINKA 4808 Zwart/rvs
    Glazen kan|0,5 liter|Timer: Nee
  • Tristar CM-1283
    TristarCM-1283
    Thermoskan|1 liter|Timer: Nee
  • Philips HD7411/70 3000 Series
    PhilipsHD7411/70 3000 Series
    Glazen kan|1,25 liter|Timer: Nee

    € 37,-

    Richtprijs

  • Tristar CM-1282
    TristarCM-1282
    Glazen kan|1,25 liter|Timer: Nee
  • Russell Hobbs 22620-56 Textures Plus+
    Russell Hobbs22620-56 Textures Plus+
    Glazen kan|1,25 liter|Timer: Ja
  • Tefal CM5338/11 Includeo
    TefalCM5338/11 Includeo
    Glazen kan|1,25 liter|Timer: Nee
  • Bourgini 24.9062.00.00 ELEMENTS
    Bourgini24.9062.00.00 ELEMENTS
    Glazen kan|1,5 liter|Timer: Nee
  • Domo DO754K Wood You
    DomoDO754K Wood You
    Glazen kan|1,25 liter|Timer: Nee
  • Russell Hobbs 26781-56 Brontë
    Russell Hobbs26781-56 Brontë
    Glazen kan|1,25 liter|Timer: Nee
  • Russell Hobbs 26780-56 Brontë
    Russell Hobbs26780-56 Brontë
    Glazen kan|1,25 liter|Timer: Nee
  • Tristar CM-1246
    TristarCM-1246
    Glazen kan|0,6 liter|Timer: Nee
  • Tristar CM-1284
    TristarCM-1284
    Glazen kan|0,6 liter|Timer: Nee
  • Philips HD7411/00 3000 Series
    PhilipsHD7411/00 3000 Series
    Glazen kan|1,25 liter|Timer: Nee
  • Tefal CM5S1D Subito
    TefalCM5S1D Subito
    Glazen kan|1,4 liter|Timer: Ja
  • Russell Hobbs 24031-56 Colours Plus
    Russell Hobbs24031-56 Colours Plus
    Glazen kan|1,25 liter|Timer: Ja
  • Russell Hobbs 24033-56 Colours Plus
    Russell Hobbs24033-56 Colours Plus
    Glazen kan|1,25 liter|Timer: Ja
  • Inventum KZ812D
    InventumKZ812D
    Glazen kan|1,5 liter|Timer: Ja

Koffiezetapparaten getest

Zoek je een koffiezetapparaat voor filterkoffie, dan zijn er wat dingen waar je op kunt letten. Koop je een koffiezetter met thermoskan of met glazen kan? Of kies je toch liever eentje voor koffiepads? 

In onze test hebben we koffiezetapparaten van Blokker, Philips, MoccaMaster, DeLonghi, Melitta, Siemens en vele andere merken. Natuurlijk beoordelen we de temperatuur en smaak van de koffie. Andere onderdelen van de test zijn hoe snel en makkelijk je koffie zet en uitschenkt. En ook hoe makkelijk je het koffiezetapparaat schoonmaakt en hoeveel energie en water het gebruikt. 

Vergelijk de koffiezetapparaten hier, en je koopt straks je perfecte apparaat.

Senseo-apparaten getest 

In onze test vind je ook koffiepadapparaten van Philips Senseo. 

Koffiezetapparaat kopen

Met zoveel verschillende koffiezetapparaten is het niet makkelijk om te bepalen of die aanbieding nu ook een goed apparaat is. Bepaal voordat je een koffiezetapparaat koopt of je er een wilt met thermoskan, die de koffie warm houdt zonder stroom te verbruiken, of met glazen kan.

Of kies je toch liever eentje voor koffiepads? Daarna zijn er nog veel eigenschappen waar je op kunt letten.

Koffiezetapparaten vergelijken

De koffiezetapparaten verschillen niet alleen in soort koffiekan en testresultaten. Je kunt ze ook vergelijken op bijvoorbeeld inhoud van de koffiekan, hoeveel kopjes koffie je kunt zetten, welk koffiefilter je gebruikt en of het waterreservoir er af kan.

Wil je 's morgens als je wakker wordt meteen een vers kopje koffie? Neem dan een koffiezetapparaat met timer die je voorprogrammeert.

Koffiezetapparaten per merk