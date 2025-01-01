Genieten van een heerlijk bakkie koffie? Wij helpen je het beste koffiezetapparaat voor jou te vinden.

Koffiezetapparaten getest

Zoek je een koffiezetapparaat voor filterkoffie, dan zijn er wat dingen waar je op kunt letten. Koop je een koffiezetter met thermoskan of met glazen kan? Of kies je toch liever eentje voor koffiepads?

In onze test hebben we koffiezetapparaten van Blokker, Philips, MoccaMaster, DeLonghi, Melitta, Siemens en vele andere merken. Natuurlijk beoordelen we de temperatuur en smaak van de koffie. Andere onderdelen van de test zijn hoe snel en makkelijk je koffie zet en uitschenkt. En ook hoe makkelijk je het koffiezetapparaat schoonmaakt en hoeveel energie en water het gebruikt.

Vergelijk de koffiezetapparaten hier, en je koopt straks je perfecte apparaat.

Senseo-apparaten getest

In onze test vind je ook koffiepadapparaten van Philips Senseo.

Koffiezetapparaat kopen

Met zoveel verschillende koffiezetapparaten is het niet makkelijk om te bepalen of die aanbieding nu ook een goed apparaat is. Bepaal voordat je een koffiezetapparaat koopt of je er een wilt met thermoskan, die de koffie warm houdt zonder stroom te verbruiken, of met glazen kan.

Of kies je toch liever eentje voor koffiepads? Daarna zijn er nog veel eigenschappen waar je op kunt letten.

Koffiezetapparaten vergelijken

De koffiezetapparaten verschillen niet alleen in soort koffiekan en testresultaten. Je kunt ze ook vergelijken op bijvoorbeeld inhoud van de koffiekan, hoeveel kopjes koffie je kunt zetten, welk koffiefilter je gebruikt en of het waterreservoir er af kan.

Wil je 's morgens als je wakker wordt meteen een vers kopje koffie? Neem dan een koffiezetapparaat met timer die je voorprogrammeert.