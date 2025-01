Kleine koffiezetapparaten zijn ideaal voor huishoudens met 1 of 2 koffiedrinkers. Of als je beperkte ruimte hebt in de keuken of op de camping.

Kleine koffiezetapparaten getest

We hebben verschillende koffiezetters met filter getest, de een nog kleiner dan de ander. En we testen Senseo-apparaten. Ze hebben tot maximaal 1 liter capaciteit. De kleinste filter-koffiezetapparaten hebben tot een halve liter capaciteit. Met zo’n klein model zet je 4 kopjes of 2 mokken koffie. Met een Senseo zet je 1 of 2 kopjes per keer.

Belangrijke punten in de test zijn de koffiekwaliteit, het gebruiksgemak en het formaat. Ook keken we naar praktische opties. Zoals een klein koffiezetapparaat met thermoskan of een klein bonen-koffiezetapparaat.

Een klein koffiezetapparaat kopen

Als je een klein koffiezetapparaat koopt is het slim om te bedenken hoe je het apparaat wilt gebruiken. Voor dagelijks gebruik zijn modellen zoals een klein koffiezetapparaat voor filter-koffie met een capaciteit van 2 tot 6 kopjes handig. Of je kiest voor koffiepads en dus voor een Senseo.

Let ook op extra’s zoals automatische uitschakeling of een timer.

Kies een apparaat dat makkelijk te reinigen en gebruiken is. Bijvoorbeeld met uitneembaar waterreservoir. Zo ben je verzekerd van een koffiezetapparaat dat niet alleen weinig ruimte inneemt, maar ook praktisch en eenvoudig is.

Kleine koffiezetapparaten vergelijken

In onze vergelijker kun je kleine koffiezetapparaten tot en met 1 liter handig vergelijken. Filter en vergelijk eigenschappen zoals het type kan en de beschikbare instellingen voor koffiesterkte. Onze testresultaten helpen je om een apparaat te vinden dat past bij jouw smaak en huishouden. Of je vindt een koffiezetapparaat voor op de camping.

Met de vergelijker ontdek je snel het beste kleine koffiezetapparaat voor filterkoffie en apparaten voor koffiepads.