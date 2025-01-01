Welk koffiezetapparaat zet de lekkerste koffie en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door alle filterkoffiezetapparaten grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elk koffiezetapparaat uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Met onze test zie je in één oogopslag welke koffiezetapparaten goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We hebben filterkoffiezetapparaten getest op onder andere gebruiksgemak, energieverbruik en natuurlijk op de kwaliteit van de koffie. Lees hier meer over hoe wij koffiezetapparaten testen.
Hoe groot, klein, mooi, praktisch of goedkoop een apparaat ook is, de koffie moet wel lekker zijn. Wij beoordeelden de smaak van de koffie uit alle filterkoffiezetapparaten. Ons getrainde panel beoordeelt de koffie op een juiste balans van smaken en aroma’s. Zo weet jij welk koffiezetaparaat het beste koffie zet.
Niemand houdt van koude koffie. Wij bepalen de temperatuur van de koffie in de koffiekan als deze net is gezet. Na een half uur testen we weer. Zo kunnen bepalen of het warmhoudplaatje goed werkt. Wordt de koffie gezet in een thermoskan, dan bepalen we of de temperatuur na een paar uur ook nog goed is.
Niets zo irritant als een koffiekan die lekt bij het uitschenken. Wij letten er op of de koffie drupt bij het uitschenken en kijken naar het gebruiksgemak van een koffiezetapparaat. Werkt de druppelstop bijvoorbeeld goed, is de filterhouder makkelijk in gebruik? En, kun je het waterreservoir bijvoorbeeld afnemen?
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.