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Gebruikstips voor je koffiezetapparaat

Voor de lekkerste koffie is het belangrijk goed te zorgen voor je koffiezetapparaat. Zo pak je dat aan.

Snel naar:

  1. Zo zet je de lekkerste filterkoffie
  2. Zo haal je het beste uit je Senseo
  3. Koffiepads
  4. Koffiezetapparaat ontkalken
  5. Problemen met je koffiezetapparaat
  6. Je koffiezetapparaat repareren of afdanken

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Zo zet je de lekkerste filterkoffie

Filterkoffie is het lekkerst met verse koffie en water uit een schone, ontkalkte machine. 

  • Spoel een nieuw apparaat eerst goed door met water.
  • Gebruik vers kraanwater of mineraalwater.
  • Achtergebleven koffieresten zorgen voor een bittere nasmaak. Controleer dus of de koffiepot en filterhouder schoon zijn. 
  • Verwarm je kopje en eventueel de kan voor. Spoel hem vooraf om met warm water.
  • Koffie in een thermoskan blijft het langst lekker. Koffie op een warmhoudplaatje wordt na verloop van tijd bitter.
  • Bewaar de koffie in een luchtdichte voorraadbus. Of maal de bonen vlak voor het zetten.

Lees meer over: 
Is koffie gezond?

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Zo haal je het beste uit je Senseo

  • Gebruik vers water. Gebruik je het apparaat een aantal dagen niet? Spoel het dan door met vers water.
  • Ontkalk het apparaat regelmatig. In de handleiding lees je hoe en hoe vaak je dit moet doen.
  • Haal de koffiepad na het koffiezetten uit het apparaat.
  • Bewaar na openen de pads in een goed afsluitbaar blik of afsluitbare verpakking. Zo blijven ze het langst lekker.

Lees meer over:
Kooptips Senseo-apparaten

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Koffiepads

In een Senseo-koffiepadapparaat kun je Senseo-koffiepads gebruiken, maar ook huismerk koffiepads. Denk aan supermarkt huismerken, maar ook Hema, Kruidvat of merken als Douwe Egberts of Lavazza. In de meeste koffiepads zit een blend van arabica- en robustabonen. Sommige koffiepads zijn 100% Arabica. Ze bevatten minder cafeïne, zijn milder en smaken aromatischer dan robustabonen.

Schuimlaagje

Een kopje filterkoffie uit een koffiepad heeft een schuimlaagje. Vaak wordt geadverteerd met 'cremalaag', maar dit is niet te vergelijken met de cremalaag van een espresso. Het laagje uit een koffiepad ontstaat door kleine luchtbelletjes en niet door de oliën uit de koffie.

Smaaksterkte

Op de verpakking van koffiepads staat vaak de smaaksterkte aangegeven. De smaak ‘Regular’ of ‘Classic’ is vaak mild en soepel. Sterkere smaken heten ‘Dark’ of ‘Intens’.

Een standaard kopje uit een Senseo-apparaat is 170 ml, een bijna volle mok. Alle Senseo-apparaten kun je vroegtijdig stoppen, waardoor je een sterker en kleiner kopje krijgt. Op sommige koffiepadapparaten zit een ‘intensity selector’, die je automatisch een kleiner, sterker kopje koffie geeft.

Bij het GFT-afval

Vanaf 2023 mag je gebruikte koffiepads weggooien bij het GFT-afval (groente-fruit-tuin). 

Lees meer over:
Prijspeiling koffie (test 2026)
Kooptips Senseo-apparaten

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Koffiezetapparaat ontkalken

Door je koffiezetapparaat regelmatig te ontkalken, zorg je ervoor dat de koffie lekker blijft en het apparaat langer meegaat. Merk je dat de smaak van de koffie achteruitgaat? Of zie je kalkafzetting in het apparaat? Dan is een ontkalkbeurt zeker aan te raden. 

Hoe vaak ontkalken?

Hoe vaak je moet ontkalken, hangt af van de hardheid van het water en hoe vaak je het apparaat gebruikt. Gemiddeld ontkalk je na zo’n 100 keer koffiezetten. Dat is eens per kwartaal bij dagelijks gebruik. Met een waterfilter hoef je minder vaak aan de bak. In de handleiding kun je vinden hoe vaak ontkalken wordt geadviseerd. Sommige koffiezetapparaten geven een signaal wanneer het tijd is voor een ontkalkbeurt. 

Ontkalken met azijn?

Ontkalken wordt vaak gedaan met (schoonmaak-)azijn. Er bestaat een kans dat azijn onderdelen van het apparaat aantast. Fabrikanten adviseren speciaal ontkalkingsmiddel te gebruiken. Wil je toch azijn gebruiken, verdun het dan met water. 

    Zo ontkalk je je koffiezetapparaat

    1. Maak het waterreservoir schoon. Verwijder het waterfilter, als dat er is.
    2. Vul het reservoir met aanbevolen hoeveelheid ontkalkingsmiddel en vul aan met water.
    3. Plaats het waterreservoir in het apparaat.
    4. Heeft het apparaat een ontkalkingsprogramma? Loop die dan door. 
    5. Zet het apparaat aan en laat de vloeistof doorlopen. Je kunt ervoor kiezen hem halverwege te stoppen en de vloeistof nog even te laten intrekken. Of laat hem helemaal doorlopen.
    6. Leeg de koffiekan en plaats hem daarna weer onder de machine.
    7. Laat het apparaat nogmaals doorlopen met een waterreservoir vol vers water. Herhaal dit eventueel, totdat het ontkalkingsmiddel volledig is weggespoeld. 

    Tip: Check de handleiding van je apparaat of van het ontkalkingsmiddel voor de precieze stappen.

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    Problemen met je koffiezetapparaat

    Soms doet het koffiezetapparaat het niet meer goed, omdat het water niet (goed) doorloopt. Gelukkig kun je dit meestal gemakkelijk oplossen.

    Losgeraakt slangetje

    Als je het waterreservoir vult terwijl het apparaat aan staat, kan het slangetje tussen het waterreservoir en de doorloopverwarmer losraken. Dit kun je eenvoudig weer vast zetten. Maak de boel eerst even goed droog, zodat het goed blijft zitten.  

    Kalkafzetting

    Als de binnenkant van de leidingen verkalkt, kan het water minder goed doorstromen. Probeer een uitvoerige schoonmaak- en ontkalkingsbeurt.

    Groene aanslag

    Aanslag binnenin de slangetjes kan er ook voor zorgen dat het water minder goed doorstroomt. Haal het slangetje los en week hem in een kopje water. De aanslag kun je daarna voorzichtig uit het slangetje drukken.

    Gebruikstips_onderhoudenvankoffieapparaat

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    Je koffiezetapparaat repareren of afdanken

    Je koffiezetapparaat wordt soms overbodig of gaat stuk. Wat doe je er dan mee? In de vuilnisbak gooien is niet de beste keuze. Je kunt het apparaat beter laten repareren, weggeven, verkopen of apart inleveren.

    Lees meer over:
    Koffiezetapparaat repareren of afdanken

    Gebruikstips_afdankenreparatie
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