Gebruikstips voor je koffiezetapparaat

Voor de lekkerste koffie is het belangrijk goed te zorgen voor je koffiezetapparaat. Zo pak je dat aan.
Filterkoffie is het lekkerst met verse koffie en water uit een schone, ontkalkte machine.
Lees meer over:
Is koffie gezond?
Lees meer over:
Kooptips Senseo-apparaten
In een Senseo-koffiepadapparaat kun je Senseo-koffiepads gebruiken, maar ook huismerk koffiepads. Denk aan supermarkt huismerken, maar ook Hema, Kruidvat of merken als Douwe Egberts of Lavazza. In de meeste koffiepads zit een blend van arabica- en robustabonen. Sommige koffiepads zijn 100% Arabica. Ze bevatten minder cafeïne, zijn milder en smaken aromatischer dan robustabonen.
Een kopje filterkoffie uit een koffiepad heeft een schuimlaagje. Vaak wordt geadverteerd met 'cremalaag', maar dit is niet te vergelijken met de cremalaag van een espresso. Het laagje uit een koffiepad ontstaat door kleine luchtbelletjes en niet door de oliën uit de koffie.
Op de verpakking van koffiepads staat vaak de smaaksterkte aangegeven. De smaak ‘Regular’ of ‘Classic’ is vaak mild en soepel. Sterkere smaken heten ‘Dark’ of ‘Intens’.
Een standaard kopje uit een Senseo-apparaat is 170 ml, een bijna volle mok. Alle Senseo-apparaten kun je vroegtijdig stoppen, waardoor je een sterker en kleiner kopje krijgt. Op sommige koffiepadapparaten zit een ‘intensity selector’, die je automatisch een kleiner, sterker kopje koffie geeft.
Vanaf 2023 mag je gebruikte koffiepads weggooien bij het GFT-afval (groente-fruit-tuin).
Lees meer over:
Prijspeiling koffie (test 2026)
Kooptips Senseo-apparaten
Door je koffiezetapparaat regelmatig te ontkalken, zorg je ervoor dat de koffie lekker blijft en het apparaat langer meegaat. Merk je dat de smaak van de koffie achteruitgaat? Of zie je kalkafzetting in het apparaat? Dan is een ontkalkbeurt zeker aan te raden.
Hoe vaak je moet ontkalken, hangt af van de hardheid van het water en hoe vaak je het apparaat gebruikt. Gemiddeld ontkalk je na zo’n 100 keer koffiezetten. Dat is eens per kwartaal bij dagelijks gebruik. Met een waterfilter hoef je minder vaak aan de bak. In de handleiding kun je vinden hoe vaak ontkalken wordt geadviseerd. Sommige koffiezetapparaten geven een signaal wanneer het tijd is voor een ontkalkbeurt.
Ontkalken wordt vaak gedaan met (schoonmaak-)azijn. Er bestaat een kans dat azijn onderdelen van het apparaat aantast. Fabrikanten adviseren speciaal ontkalkingsmiddel te gebruiken. Wil je toch azijn gebruiken, verdun het dan met water.
Tip: Check de handleiding van je apparaat of van het ontkalkingsmiddel voor de precieze stappen.
Soms doet het koffiezetapparaat het niet meer goed, omdat het water niet (goed) doorloopt. Gelukkig kun je dit meestal gemakkelijk oplossen.
Als je het waterreservoir vult terwijl het apparaat aan staat, kan het slangetje tussen het waterreservoir en de doorloopverwarmer losraken. Dit kun je eenvoudig weer vast zetten. Maak de boel eerst even goed droog, zodat het goed blijft zitten.
Als de binnenkant van de leidingen verkalkt, kan het water minder goed doorstromen. Probeer een uitvoerige schoonmaak- en ontkalkingsbeurt.
Aanslag binnenin de slangetjes kan er ook voor zorgen dat het water minder goed doorstroomt. Haal het slangetje los en week hem in een kopje water. De aanslag kun je daarna voorzichtig uit het slangetje drukken.
Je koffiezetapparaat wordt soms overbodig of gaat stuk. Wat doe je er dan mee? In de vuilnisbak gooien is niet de beste keuze. Je kunt het apparaat beter laten repareren, weggeven, verkopen of apart inleveren.
Lees meer over:
Koffiezetapparaat repareren of afdanken