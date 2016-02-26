Gebruikstips voor je koffiezetapparaat

In een Senseo-koffiepadapparaat kun je Senseo-koffiepads gebruiken, maar ook huismerk koffiepads. Denk aan supermarkt huismerken, maar ook Hema, Kruidvat of merken als Douwe Egberts of Lavazza. In de meeste koffiepads zit een blend van arabica- en robustabonen. Sommige koffiepads zijn 100% Arabica. Ze bevatten minder cafeïne, zijn milder en smaken aromatischer dan robustabonen.

Schuimlaagje

Een kopje filterkoffie uit een koffiepad heeft een schuimlaagje. Vaak wordt geadverteerd met 'cremalaag', maar dit is niet te vergelijken met de cremalaag van een espresso. Het laagje uit een koffiepad ontstaat door kleine luchtbelletjes en niet door de oliën uit de koffie.

Smaaksterkte

Op de verpakking van koffiepads staat vaak de smaaksterkte aangegeven. De smaak ‘Regular’ of ‘Classic’ is vaak mild en soepel. Sterkere smaken heten ‘Dark’ of ‘Intens’.

Een standaard kopje uit een Senseo-apparaat is 170 ml, een bijna volle mok. Alle Senseo-apparaten kun je vroegtijdig stoppen, waardoor je een sterker en kleiner kopje krijgt. Op sommige koffiepadapparaten zit een ‘intensity selector’, die je automatisch een kleiner, sterker kopje koffie geeft.

Bij het GFT-afval

Vanaf 2023 mag je gebruikte koffiepads weggooien bij het GFT-afval (groente-fruit-tuin).

Lees meer over:

Prijspeiling koffie (test 2026)

Kooptips Senseo-apparaten