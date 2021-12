Er zijn verschillende series van Senseo-apparaten, zoals de Original, Quadrante of Select. Hoewel ze wel wat van elkaar verschillen, zijn er meer overeenkomsten. Het zijn allemaal machines voor 1 of 2 kopjes koffie met koffiepads. Ze werken met een druk van 1 bar en zetten daarmee filterkoffie met een schuimlaagje.

De standaard kop is zo’n 160/170 ml. Een flinke kop, in vergelijking met een standaard kopje filterkoffie.

Vergelijk Senseo-apparaten

Vormgeving

Het grootste, zichtbare verschil is het uiterlijk van de verschillende series. Het is een kwestie van smaak welk model het best op het aanrecht staat. De verschillende modellen zijn verkrijgbaar in diverse kleurtjes. De vormgeving bepaalt ook hoe compact het apparaat is.

Watertank

De grootte van de watertank van de verschillende series verschilt. De originele modellen hebben een capaciteit van 0,7 liter. Hiermee zet je standaard zo'n 4 koppen. Je kunt los een grotere watertank van 1,2 liter kopen. Hieruit kunnen zo’n 7 koppen. De Senseo Quadrante heeft de grootste watertank van 1,2 liter.

Functies en instellingen

'Intensity selector'

Met deze instelling zet je een kleiner en sterker kopje koffie. Het is een half kopje van zo’n 90 ml. Dat is groter dan een espresso van 40 à 50 ml. De bediening van deze instelling verschilt. Bij de meeste modellen moet je 2 keer op de extractieknop drukken. De Original Plus heeft een schuifknop.

Let op: Op elk Senseo-apparaat kun je de watertoevoer voortijdig stoppen door nogmaals op de extractieknop te drukken. Zo kun je ook zelf de hoeveelheid en sterkte bepalen.

'Aroma selector'

Met deze instelling wordt een aromatischere koffie gezet, terwijl de hoeveelheid koffie gelijk blijft.

In hoogte verstelbaar

Het is handig als je grotere koppen onder de koffieuitloop kunt plaatsen. Dat kan lang niet bij alle apparaten. Sommige modellen hebben een verstelbare koffietuit. Bij andere modellen kun je het kopplateau in hoogte verstellen.

Onmiddelijke start

De meeste Senseo-apparaten hebben de functie ‘onmiddelijke start’. De koffie gaat dan meteen lopen zodra het apparaat is opgewarmd. Je hoeft zo maar 1 keer op de extractieknop te drukken.

Uitschakeling

Het is wettelijk verplicht dat koffiemachines na 40 minuten automatisch uitschakelen. De Senseo-apparaten verschillen echter in het moment dat ze uitschakelen. De originele modellen schakelen na 30 minuten uit, terwijl de nieuwste direct na het koffiezetten uitschakelen. Dat scheelt weer wat energie.

Schoonmaken en ontkalken

Schoonmaken en ontkalken gaat bij alle apparaten erg eenvoudig. Alle onderdelen kunnen in de vaatwasser. Het is goed om het apparaat regelmatig door te spoelen door een ‘kopje koffie’ zónder koffiepad te zetten.

Enkele modellen hebben een waarschuwingslampje dat het tijd om te ontkalken. Handig, omdat dit stimuleert om te ontkalken. En dat komt de levensduur van het apparaat ten goede.