Overeenkomsten Philips Senseo

Er zijn verschillende series van Philips Senseo, zoals de Senseo Original, Senseo Quadrante of Senseo Select. Hoewel ze wel wat van elkaar verschillen, zijn er meer overeenkomsten. Het zijn allemaal machines voor 1 of 2 kopjes koffie met koffiepads. Ze werken met een druk van 1 bar en zetten daarmee filterkoffie met een schuimlaagje. De standaard kop is zo’n 160 tot 170 ml. Een flinke kop, in vergelijking met een standaard kopje filterkoffie.

Test Senseo-apparaten

Je vindt de testresultaten en de recente prijs- en winkelinformatie in de vergelijker.

Verschillen tussen de series Philips Senseo

Vormgeving Senseo

Het grootste, zichtbare verschil is het uiterlijk van de verschillende series. Het is een kwestie van smaak welk model het best op het aanrecht staat. De verschillende Senseo's zijn verkrijgbaar in diverse kleurtjes. De vormgeving bepaalt ook hoe compact het apparaat is.

Watertank

De grootte van de watertank verschilt tussen de verschillende Senseo's. De originele Senseo's hebben een capaciteit van 0,7 liter. Hiermee zet je standaard zo'n 4 koppen. Je kunt apart een grotere watertank van 1,2 liter aanschaffen. Hieruit kunnen zo’n 7 koppen. De Senseo Maestro en Senseo Quadrante hebben de grootste watertank van 1,2 liter.

'Intensity selector'

Met deze instelling zet je een kleiner en sterker kopje koffie. Het is een half kopje van zo’n 90 ml. Dat is groter dan een espresso van 40 à 50 ml. De bediening van deze instelling verschilt. Bij de meeste Senseo's moet je 2 keer op de extractieknop drukken. De Original Plus heeft een schuifknop. Vergelijk modellen met zo'n instelbaar koffievolume.

Let op: Op elk Senseo-apparaat kun je de watertoevoer voortijdig stoppen door nogmaals op de extractieknop te drukken. Zo bepaal je zelf de hoeveelheid en sterkte.

In hoogte verstelbaar

Het is handig als je grotere koppen onder de koffieuitloop kunt plaatsen. Dat kan lang niet bij alle apparaten. Sommige Senso's hebben een verstelbare koffietuit. Bij andere modellen kun je het kopplateau in hoogte verstellen.

Onmiddellijke start

De meeste Senseo's hebben de functie 'onmiddellijke start’. De koffie gaat dan meteen lopen zodra het apparaat is opgewarmd. Je hoeft zo maar 1 keer op de extractieknop te drukken.

Uitschakeling

Het is wettelijk verplicht dat koffiezetapparaten na 40 minuten automatisch uitschakelen. De Senseo's verschillen in het moment dat ze uitschakelen. De originele Senseo's schakelen na 30 minuten uit, terwijl de nieuwste direct na het koffiezetten uitschakelen. Dat scheelt weer wat energie.

Verschillende Senseo series

Senseo-apparaten zijn te koop in verschillende series. Elke serie heeft modellen in verschillende kleuren.

Senseo schoonmaken en ontkalken

Schoonmaken en ontkalken gaat bij alle Senseo's erg eenvoudig. Alle onderdelen kunnen in de vaatwasser. Het is goed om het apparaat regelmatig door te spoelen door een ‘kopje koffie’ zónder koffiepad te zetten.

Enkele Senseo's hebben een waarschuwingslampje dat het tijd om te ontkalken. Handig, omdat dit stimuleert om te ontkalken. En dat komt de levensduur van het apparaat ten goede.